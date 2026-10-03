Cambian nuevamente al juez que decidirá si Magaly Medina vuelve a prisión por caso Jefferson Farfán

La conductora Magaly Medina y un hombre aparecen junto al Palacio de Justicia de Lima en el marco de procesos judiciales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una vez más se cambió al juez que resolverá el pedido del exfutbolista Jefferson Farfán para que se revoque la libertad condicional de la conductora de televisión Magaly Medina y se haga efectiva la pena de 2 años y 8 meses de prisión, es decir, que sea recluida en una cárcel.

Como se recuerda, esta semana, Farfán acudió al Juzgado de ejecución a cargo y se dio con la sorpresa de que la jueza Meysi Jakelin Gonzales Salvador ya no estaba a cargo. El despacho ahora estaba bajo la dirección del juez Yoncen Richard Muñoz Ayora.

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Dicho cambio respondió a que Muñoz Ayora se incorporó oficialmente a la Corte de Lima luego de jurar como juez titular penal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en setiembre pasado.

Se tenía previsto que dicho magistrado lleve a cabo una nueva audiencia de revocatoria y decida si enviaba a Medina a prisión. Sin embargo, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la resolución administrativa 000319-2026-CE-PJ con el que redujo el número de Juzgados y Salas de Lima con expedientes tramitados bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales de 1940, como el caso de Magaly Medina contra Jefferson Farfán.

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Cambian nuevamente al juez que decidirá el caso de Magaly Medina contra Jefferson Farfán.

Nueva jueza decidirá

Justamente, el 32° Juzgado Penal Unipersonal de Lima (que tiene el expediente de Medina vs. Farfán) es uno de los Juzgados que dejará de atender casos del Código de Procedimientos Penales de 1940 y pasará a atender procesos del Código Procesal Penal de 2004, el vigente.

El Consejo Ejecutivo del PJ dispuso que los expedientes en ejecución que actualmente tenía dicho Juzgado sean redistribuidos hacia el 39° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima. Este despacho está a cargo de la jueza supernumeraria Sandra Elizabeth Mori Saavedra. El juez Muñoz Ayora ya redistribuyó el último viernes el expediente, según una resolución a la que accedió Infobae.

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Un documento judicial establece las normas para la redistribución de expedientes entre diversos juzgados penales de Lima.

Será Mori Saavedra quien decidirá si revoca la libertad condicional de Magaly Medina por presunto incumplimiento del servicio comunitario y la envía de nuevo a prisión, tal como requiere Jefferson Farfán.

Jueza supernumeraria Sandra Elizabeth Mori Saavedra.

El caso

El caso se remonta a 2019, cuando Magaly Medina difundió en su programa de televisión imágenes captadas dentro del departamento del entonces futbolista Jefferson Farfán, ubicado en Miraflores. El contenido, emitido en dos reportajes, mostraba la presencia de la cantante Yahaira Plasencia en una fiesta privada realizada en el domicilio del exjugador de Alianza Lima. Farfán consideró que esta difusión vulneraba su intimidad y presentó una querella.

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En julio de 2024, un juzgado declaró culpable a Medina por el delito de violación a la intimidad agravada y le impuso 2 años y 8 meses de prisión efectiva, convertida a 138 jornadas de servicio comunitario, y una reparación civil de 500 mil soles.

La Octava Sala Penal Liquidadora de Lima confirmó la responsabilidad penal de Medina en apelación, aunque redujo la reparación civil a 300 mil soles. Medina recurrió a la Corte Suprema, pero en agosto de 2025 la Sala Penal Transitoria rechazó su recurso de nulidad, con lo que la sentencia quedó firme.