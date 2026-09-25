Programación del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: partidos, horarios y canales TV para ver el torneo internacional

Programación del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: todos los partidos, horarios y canales TV para ver el torneo internacional. Crédito: CSV/Imagen Ilustrativa Infobae.

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El Campeonato Sudamericano Sub 19 de vóley 2026 reunirá en Maracaibo a ocho selecciones en una competencia que pondrá en juego tres cupos para la Copa del Mundo de la categoría del próximo año. Con partidos repartidos a lo largo de varios días, el torneo definirá a los representantes regionales y podrá seguirse por televisión y plataformas digitales según la programación oficial.

Fixture completo de la fase de grupos del Sudamericano Sub 19 de Vóley

7 de octubre

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Argentina vs Ecuador (13:00 horas de Perú)

Brasil vs Bolivia (15:00 horas de Perú)

Chile vs Perú (17:00 horas de Perú)

Venezuela vs Uruguay (19:00 horas de Perú)

8 de octubre

Argentina vs Bolivia (13:00 horas de Perú)

Brasil vs Ecuador (15:00 horas de Perú)

Chile vs Uruguay (17:00 horas de Perú)

Venezuela vs Perú (19:00 horas de Perú)

9 de octubre

Bolivia vs Ecuador (13:00 horas de Perú)

Perú vs Uruguay (15:00 horas de Perú)

Brasil vs Argentina (17:00 horas de Perú)

Venezuela vs Chile (19:00 horas de Perú)

Fixture de la fase de grupos del Campeonato Sudamericano de vóley 2026. Crédito: Federación de Venezuela de Vóley.

Formato del Sudamericano Sub 19 de Vóley

El Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley reunirá a ocho selecciones, divididas en dos grupos de cuatro equipos. Al término de la primera fase, los dos mejores de cada zona avanzarán a las semifinales, instancia en la que se cruzarán los clasificados de ambas llaves.

Los ganadores de las semifinales obtendrán de forma directa dos de los tres cupos para la Copa del Mundo Sub 19 de 2027. Los equipos que pierdan esos partidos tendrán una última oportunidad: disputarán el encuentro por la medalla de bronce, que entregará la tercera y última plaza mundialista. Perú integra el Grupo A junto con Chile, Venezuela y Uruguay. El certamen se jugará en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, en Maracaibo.

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Canal TV para ver el Sudamericano Sub 19 de Vóley

La organización informó que los partidos del Sudamericano Sub 19 de Vóley se transmitirán a través del canal de YouTube VOLEY ZONE TV, con cobertura desde Maracaibo, en el estado venezolano de Zulia. La señal digital permitirá seguir los encuentros del torneo clasificatorio, que se desarrollará del 7 al 11 de octubre.

En Perú, hasta el momento, no existe una confirmación sobre la transmisión de los partidos por Latina Televisión, canal que suele emitir encuentros de las selecciones nacionales de vóley en señal abierta. De todos modos, Infobae Perú realizará la cobertura de la campaña del equipo que dirige Martín Escudero, con información previa, minuto a minuto, declaraciones, resultados y tabla de posiciones en su sitio web.

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Selección peruana Sub 19 inicia su participación en el Sudamericano de Vóley por un lugar en el Mundial de la categoría. Crédito: Diario UNO.

La nómina de Perú

La selección peruana todavía no cuenta con una nómina oficial para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley, que se disputará en octubre en Maracaibo. El técnico Martín Escudero no ha informado la fecha en que anunciará a las jugadoras que viajarán a Venezuela, aunque la preselección ya incluye a varias integrantes del plantel que representó al país en el Mundial Sub 17 de Chile.

Entre las voleibolistas consideradas en el proceso aparecen Nahir Cueva, Fernanda Pinto, Kiara Lazo, Zoe Koechlin, Avril Morán, Tamara Galdós, Ana Marcela Manrique y Vannia Adrianzén. Las ocho sumaron experiencia en la competencia mundialista y se perfilan como alternativas para el certamen regional, que entregará tres cupos a la Copa del Mundo Sub 19 de 2027.

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Escudero deberá reajustar su convocatoria ante dos ausencias por lesión. Ariana Vásquez, una de las referentes y capitana del equipo, no estaría disponible luego de que Atlético Atenea comunicó que será sometida a una intervención quirúrgica. A esa baja se suma la de Gianella Chanca, atacante de Rebaza Acosta, quien continúa con su recuperación tras la lesión que sufrió durante la Copa Latina y permanecería fuera de las canchas durante los próximos meses.