Perú

Elecciones Municipales y Regionales 2026: así se preparan los locales de votación en Lima y regiones para recibir a millones de electores

Los miembros de mesa deberán presentarse desde las 6 a. m. para organizar los materiales y dejar habilitados los espacios antes del inicio de la jornada

La ONPE distribuyó las cédulas, actas, ánforas, cabinas y demás materiales necesarios para instalar las mesas de sufragio. (Andina)
La ONPE distribuyó las cédulas, actas, ánforas, cabinas y demás materiales necesarios para instalar las mesas de sufragio. (Andina)
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Los locales de votación de Lima Metropolitana, el Callao y las regiones terminan su preparación para las Elecciones Regionales y Municipales de este domingo 4 de octubre. La Oficina Nacional de Procesos Electorales distribuyó el material necesario para instalar las mesas y garantizar la atención de los ciudadanos desde las 7:00 hasta las 17:00.

La jornada requerirá coordinación entre organismos electorales, la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y los responsables de cada centro de sufragio. En Lima y Callao, 250 vehículos trasladaron los paquetes electorales desde Lurín hacia los establecimientos habilitados.

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Los electores deberán consultar previamente su local, mesa y número de orden. También deberán acudir con su documento nacional de identidad, incluso si está vencido, ya que Reniec autorizó su uso para estos comicios.

Prepárate para la jornada electoral de este 4 de octubre. En esta guía te explicamos quiénes deben votar, los horarios, qué documento necesitas y cómo puedes consultar tu local y mesa de sufragio para cumplir con tu deber cívico sin problemas.

¿Cómo se acondicionan los colegios y locales de votación para las Elecciones 2026?

Los colegios y demás recintos habilitados reciben el material electoral antes de la jornada. Los paquetes permanecen en centros de acopio acondicionados y bajo custodia hasta su entrega a los miembros de mesa.

Cada espacio deberá contar con las condiciones necesarias para instalar las ánforas, cabinas y mesas de sufragio. Los integrantes designados llegarán desde las 6:00 para ordenar los documentos y dejar todo listo antes de la apertura.

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La ONPE también prevé módulos temporales de votación en algunos establecimientos. Estas áreas facilitarán la atención de ciudadanos con dificultades para desplazarse hasta el aula asignada.

Una mano introduce una cédula de votación en una urna transparente con el logotipo de la ONPE colocada sobre una mesa.
La seguridad de los comicios estará a cargo de un despliegue coordinado entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la ONPE y los responsables de cada local (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué materiales electorales se distribuyen antes de la jornada?

Los paquetes incluyen cédulas de sufragio, actas electorales, listas de electores, cabinas, ánforas, lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huellas dactilares. También contienen manuales para los miembros de mesa y sobres destinados a las actas.

En Lima Metropolitana y el Callao, la distribución incluyó aproximadamente 6.000 plantillas Braille. Estos materiales permitirán que los electores con discapacidad visual identifiquen las opciones de la cédula.

La ONPE también trasladó insumos de contingencia a los centros de acopio. Estas previsiones buscan evitar que una falta de materiales afecte el desarrollo de la votación.

El nuevo alcalde de Lima se enfrentará a una ciudad con un caótico sistema de transporte, 12 estaciones del Metropolitano cerradas y una creciente percepción de inseguridad. Conoce los desafíos más importantes para el futuro de la capital. (Video: Paula Elizalde)

¿Quiénes estarán presentes en los locales de votación?

Los miembros de mesa serán responsables de instalar las mesas, identificar a los electores, entregar las cédulas y registrar la participación. Cada mesa contará con titulares y suplentes para cubrir las funciones previstas.

También habrá personal de la ONPE, coordinadores de local, efectivos policiales y miembros de las Fuerzas Armadas. La Defensoría del Pueblo participará en la supervisión del proceso.

Los ciudadanos deberán seguir las indicaciones de los responsables del establecimiento. La atención al público comenzará cuando las mesas queden correctamente instaladas.

¿Qué medidas de seguridad se implementarán durante las elecciones?

La Policía Nacional custodiará el traslado de los paquetes electorales y resguardará los locales durante la jornada. Cada vehículo que salió de Lurín contó con un patrullero y una tripulación policial asignada.

El transporte fue monitoreado mediante sistemas satelitales. En las zonas donde el acceso terrestre presenta dificultades, como algunos sectores del Vraem, las Fuerzas Armadas apoyarán con helicópteros.

La ONPE, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Defensoría del Pueblo mantienen coordinación ante cambios de ruta, problemas de acceso o emergencias que puedan alterar el cronograma.

Personas caminando hacia la entrada de un centro educativo decorado con pancartas electorales y custodiado por agentes policiales.
Las personas con discapacidad contarán con facilidades como plantillas Braille, voto asistido y módulos temporales para quienes tengan dificultades de desplazamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se organizará el ingreso de los electores a los centros de votación?

Los ciudadanos deberán verificar antes de salir el establecimiento que les corresponde. La consulta permite conocer la dirección, el número de mesa y el orden en el padrón electoral.

Al llegar, deberán ubicar su aula y presentar el DNI ante los miembros de mesa. Luego recibirán la cédula para marcar una cruz o un aspa dentro del recuadro de la organización política elegida.

La ONPE recomendó no dejar el sufragio para los últimos minutos. Las personas que permanezcan dentro del local a las 17:00 podrán votar antes del cierre de las mesas.

¿Qué facilidades tendrán las personas con discapacidad y los adultos mayores?

Las personas con discapacidad tendrán atención preferente, voto asistido y acceso a plantillas Braille en Lima Metropolitana y el Callao. Quienes lo necesiten podrán ingresar a la cámara secreta con una persona de confianza.

Los electores con discapacidad visual podrán acudir con perros guía o de asistencia. Los módulos temporales de votación permitirán atender a quienes enfrenten dificultades para llegar al aula asignada.

La información disponible no detalla una medida exclusiva para adultos mayores. Sin embargo, quienes requieran apoyo podrán solicitar orientación al coordinador del local de votación.

Una urna transparente con cédulas de sufragio sobre la mesa y personas en un aula de votación con un fiscalizador de espaldas.
Los locales de votación de Lima Metropolitana, el Callao y las regiones culminan su acondicionamiento para recibir a los electores este domingo 4 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae).

¿Qué instituciones participarán en el despliegue electoral?

La ONPE organiza la distribución del material y la instalación de las mesas. El Jurado Nacional de Elecciones interviene en la resolución de actas observadas y en la proclamación de los resultados oficiales.

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas resguardan el traslado de los paquetes y los locales. Reniec facilita la identificación de los electores y permite votar con DNI vencido.

La Defensoría del Pueblo participa en la coordinación ante eventuales incidencias. Estas instituciones deberán garantizar que los comicios se desarrollen según el horario establecido.

¿Qué deben hacer los ciudadanos si encuentran algún inconveniente en su local de votación?

Los electores que encuentren una barrera de acceso o una dificultad para sufragar deben informar el caso al coordinador del local. El personal deberá brindar orientación dentro de sus funciones.

Si existe un cambio de establecimiento por una emergencia, la ONPE comunicará la modificación a los votantes. Por ello, se recomienda reconfirmar el local antes de dirigirse al centro de sufragio.

Ante problemas relacionados con el DNI, los ciudadanos pueden acudir a las oficinas de Reniec habilitadas durante la jornada electoral.

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