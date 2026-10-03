Dónde ver Argentina vs Burkina Faso HOY en Perú: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Argentina vs Burkina Faso HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La selección argentina jugará hoy, sábado 3 de octubre, su segundo amistoso posterior a la final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni recibirá a Burkina Faso en el estadio Monumental de Núñez, con el objetivo de darle continuidad al plantel que inició una etapa de renovación luego del subcampeonato.

El encuentro formará parte de una serie de tres compromisos en la fecha FIFA de octubre. Tras la victoria ante Bolivia en Córdoba, el seleccionado argentino volverá a presentarse ante su público y luego cerrará la ventana ante Benín, también en Buenos Aires.

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La elección de rivales de menor recorrido internacional permite al cuerpo técnico observar variantes, dar minutos a futbolistas jóvenes y ajustar el funcionamiento colectivo. El amistoso ante Burkina Faso será, además, el primer cruce de la historia entre las selecciones mayores de ambos países.

El seleccionador de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, dijo este martes que tiene "predisposición" para renovar su contrato porque "hay hambre" de cara a las futuras competencias. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Dónde ver Argentina vs Burkina Faso, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido contará con transmisión en vivo a través de las señales de TyC Sports y Telefe para todo el territorio argentino. Los televidentes también podrán seguirlo por las plataformas digitales vinculadas a esas señales, entre ellas TyC Sports Play.

En Perú no existe una señal abierta o de cable confirmada para emitir este amistoso internacional. La disponibilidad del encuentro dependerá de los servicios de transmisión habilitados por los poseedores de los derechos audiovisuales en cada país.

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El Monumental volverá a ser sede de un partido de la selección argentina luego de la presentación en Córdoba. El conjunto nacional disputará sus dos compromisos restantes de esta fecha FIFA en el estadio de Núñez, donde se espera una importante presencia de público.

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Horario de Argentina vs Burkina Faso, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido entre Argentina y Burkina Faso está programado para las 19:00, hora de Perú. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el inicio será a las 21:00.

En Chile, Bolivia y Venezuela comenzará a las 20:00. Colombia y Ecuador compartirán el horario peruano, con inicio a las 19:00. En Miami, el encuentro se jugará desde las 20:00, mientras que en España comenzará a las 02:00 del domingo 4 de octubre.

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El árbitro del encuentro será el chileno José Cabero. La selección argentina afrontará luego el amistoso ante Benín, previsto para el martes 6 de octubre a las 20:00 en el mismo escenario.

(Composición fotográfica)Imponentes montañas de piedra, el hogar de los hipopótamos y hermosas cascadas: Burkina Faso, el próximo rival de la Selección Argentina

¿Cómo llegan los equipos?

Los dirigidos por Scaloni intentan dejar atrás la derrota en la final del Mundial 2026 y comenzaron la nueva etapa con una victoria contundente. En su primer amistoso posterior al torneo, Argentina goleó 4-0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes.

Lautaro Martínez abrió el marcador a los 19 minutos y Nicolás Paz amplió la ventaja antes del descanso. Cristian ‘Cuti’ Romero anotó el tercero de cabeza en el complemento, mientras que José Manuel ‘Flaco’ López selló el resultado a los 86 minutos.

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La Albiceleste se llevó la victoria por 4-0 en Córdoba

Burkina Faso buscará sorprender en territorio argentino. El conjunto africano viene de vencer 1-0 a República Centroafricana el 28 de septiembre, por las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027. Antes había empatado 1-1 frente a Benín, próximo rival del seleccionado argentino.

Con esos resultados, los ‘sementales’ suman cuatro puntos tras sus dos primeras presentaciones en el Grupo F. El amistoso en Buenos Aires representará una oportunidad para medirse con el vigente subcampeón mundial y será su primer antecedente ante la mayor argentina.

Burkina Faso y Benín vienen de empatar a uno en las Eliminatorias a la Copa Africana.

Lionel Messi se despide de la selección argentina

Lionel Messi no jugará ante Burkina Faso, al igual que ocurrió en el amistoso frente a Bolivia. El cuerpo técnico reservó al capitán para el compromiso ante Benín, que marcará su despedida de la selección argentina.

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El partido del martes 6 de octubre tendrá lugar en el Monumental y será el cierre de una trayectoria de 21 años con la camiseta nacional. Messi pondrá fin a su ciclo internacional luego de haber anunciado su retiro del seleccionado tras el Mundial 2026.