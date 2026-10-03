ARMY pide no acudir al aeropuerto ni al hotel donde se hospedará BTS en Perú: “Respetar sus límites, su privacidad y seguridad”

BTS en Lima, el fandom exhorta a no difundir ubicaciones ni actividades privadas

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A pocos días de los tres conciertos de BTS en Lima, los clubes de fans peruanos difundieron un llamado dirigido a seguidores, medios de comunicación y creadores de contenido: no acudir al aeropuerto ni al hotel donde se hospeden los integrantes del grupo, y evitar la difusión de ubicaciones o actividades privadas en tiempo real.

La agrupación surcoreana, integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, se presentará por primera vez en Perú los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial Arirang. Mientras se multiplican las iniciativas de bienvenida y la expectativa ante su llegada, ARMY puso el foco en la necesidad de diferenciar las actividades públicas de los espacios personales de los artistas.

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BTS Perú Fanclub compartió en sus redes sociales un comunicado titulado “La invasión a la privacidad debe ser denunciada”. El pronunciamiento rechaza cualquier conducta de acoso o vulneración de la seguridad, la intimidad y el espacio personal de los integrantes de BTS y de su equipo de trabajo.

“Como fans, tenemos la responsabilidad de comportarnos y demostrar un actuar intachable. La forma en que recibamos a BTS también dejará una impresión de nuestro país. Respetar sus límites, su privacidad y su seguridad también es parte de demostrar cuánto los hemos esperado.”, se lee.

El documento plantea medidas concretas para los seguidores. Entre ellas figuran no presentarse en el aeropuerto, no acudir al hotel de los artistas, no rastrear sus desplazamientos ni intentar identificar su ubicación. Además, solicita no compartir datos de los cantantes y su staf, fotografías, videos o transmisiones que puedan facilitar el seguimiento del grupo durante su estadía en Lima. “Reportar cualquier acto de acoso que presencien”, señala.

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El pedido incluye a medios y creadores de contenido

La recomendación no se limita a quienes forman parte del fandom. El comunicado de BTS Perú también está dirigido a medios de comunicación, periodistas y creadores de contenido que busquen informar sobre la visita de la banda.

“La condición de medio de comunicación, periodista, creador de contenido o fan no constituye una autorización para invadir la privacidad, facilitar el seguimiento o difundir información personal de otra persona”, señaló la organización en su pronunciamiento.

El club de fans indicó que una figura pública mantiene su derecho a la intimidad y a la protección de sus datos personales. En esa línea, advirtió que la difusión de información sobre alojamientos, trayectos privados o actividades ajenas a la agenda oficial puede exponer tanto a los artistas como a quienes trabajan con ellos.

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Los integrantes del grupo surcoreano BTS realizan una presentación en vivo sobre un escenario iluminado con luces azules. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El llamado pide no convertir los espacios privados de BTS en contenido para redes sociales. Los seguidores también fueron exhortados a reportar publicaciones o transmisiones que revelen ubicaciones, datos de vuelo, vehículos o cualquier detalle que permita seguir los movimientos del grupo.

BTS Perú sostuvo que no respaldará ni difundirá contenidos obtenidos a partir del acoso. El colectivo pidió que los casos de este tipo sean reportados en las plataformas correspondientes y, cuando sea necesario, a BIGHIT MUSIC mediante el sistema de denuncias de vulneración de derechos de artistas de HYBE.

El antecedente en Bogotá reforzó el pedido del fandom

La advertencia se conoció luego de que seguidores de BTS en Colombia cuestionaran la cobertura desde las inmediaciones del alojamiento de la agrupación durante su paso por Bogotá. La Unión de Fanbases de Colombia pidió entonces no revelar los movimientos privados de los miembros del grupo ni compartir información sobre vuelos, hoteles o vehículos.

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BTS llegó a Colombia para ofrecer dos conciertos en la capital, el 2 y 3 de octubre. El episodio reabrió el debate sobre los límites de la cobertura de artistas y sobre el papel que cumplen las comunidades de seguidores para evitar conductas que afecten su seguridad.

En el caso peruano, hasta este sábado 3 de octubre, no existe información oficial de Live Nation Perú o BIGHIT MUSIC sobre el vuelo de llegada, la hora de aterrizaje, el terminal que utilizará la delegación o el lugar donde se hospedará la banda. Los clubes de fans insistieron en que las versiones difundidas sin respaldo oficial no deben ser replicadas.

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El significado de Arirang, la gira con la que BTS se reúne tras casi cuatro años

La bienvenida tendrá actividades públicas en Lima

La visita de BTS también ha motivado actividades de recibimiento en espacios abiertos de Lima. Como parte de la iniciativa ROAD TO 7, ARMY anunció un espectáculo de drones para el miércoles 8 de octubre a las 20:00 en la Costa Verde. La actividad estará ubicada entre la primera y la segunda fecha de los conciertos.

El distrito de Surco informó que el Arco del Parque de la Amistad se iluminará de color morado entre el 5 y el 11 de octubre, desde las 18:30. La programación contempla música y proyecciones alusivas al grupo. BTS Perú Fanclub señaló además que existe una coordinación con la municipalidad para acciones de bienvenida vinculadas con la visita.

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Estas iniciativas se desarrollarán en lugares públicos y no requieren acercamientos a zonas privadas. Para el fandom, esa diferencia resulta central: las muestras de afecto y la expectativa por los conciertos pueden expresarse en actividades abiertas, sin invadir los momentos de descanso o desplazamiento de los artistas.

El Estadio San Marcos tendrá un operativo especial

La Municipalidad Metropolitana de Lima se reunió con representantes de los clubes de fans para explicar el plan de seguridad, accesos, salidas y movilidad alrededor del Estadio San Marcos. Según lo anunciado, el operativo prevé el despliegue de mil agentes por cada fecha.

Las puertas para el público de campo abrirán a las 16:00 y las tribunas recibirán asistentes desde las 17:00. El inicio de los conciertos está previsto para las 20:00, aunque los horarios pueden variar por causas de fuerza mayor.

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Las celebraciones por BTS en Perú se concentrarán en los conciertos y en las actividades públicas anunciadas por el fandom y las autoridades. Los clubes de fans insistieron en que respetar la privacidad de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook forma parte de una recepción responsable durante su primera visita al país.

Los miembros de la banda surcoreana BTS aparecen en primer plano sobre la vista aérea de un estadio deportivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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