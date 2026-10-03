Mano Menezes confirma la presencia de André Carrillo para el juego amistoso entre Perú y Canadá: “Está en plenas condiciones”

Mano Menezes confirmó que André Carillo tendrá minutos ante Canadá en Montreal. Crédito: Difusión.

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El técnico de la selección peruana, Mano Menezes, confirmó que André Carrillo tendrá minutos ante Canadá este sábado 3 de octubre, en Montreal. El mediocampista del Corinthians no participó en los dos primeros amistosos de la gira por Norteamérica debido a una lesión, pero ya se encuentra disponible para el tercer ensayo del conjunto nacional en esta fecha FIFA.

En la conferencia de prensa previa al partido, el entrenador brasileño explicó que todavía debe resolver si la ‘Culebra’ comenzará entre los titulares o ingresará desde el banco.

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“Seguramente tendrá minutos. No decidimos aún si arranca o entra para el segundo tiempo, pero está en plenas condiciones de estar en la cancha”, sostuvo Menezes ante los medios. La decisión dependerá de la planificación física y de las necesidades que presente el encuentro.

Carrillo llegó a la concentración con una molestia muscular que el comando técnico prefirió tratar sin apuros. El volante volvió a entrenarse con el grupo y figura como una alternativa para reforzar la generación de juego. Su eventual presencia permitirá al cuerpo técnico medir su respuesta competitiva antes de los próximos compromisos y ampliar las variantes en la zona media del equipo peruano.

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André Carrillo ha disputado 102 encuentros con la selección peruana. Crédito: Instagram La Bicolor.

El amistoso frente a Canadá también ofrece una referencia para el proceso que conduce Menezes. Perú atraviesa una etapa de evaluación tras no clasificar al Mundial de 2026 y afronta cuatro partidos en territorio norteamericano con la necesidad de encontrar asociaciones, ordenar sus funciones y establecer una base para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a 2030 del próximo ciclo.

¿Cómo le va a Perú en esta gira?

El recorrido comenzó el sábado 26 de septiembre en Orlando, donde Estados Unidos venció 4-1 a Perú. Gianluca Lapadula marcó el empate transitorio antes del descanso, aunque el equipo local resolvió el encuentro en la segunda parte. La derrota dejó aspectos por corregir en la presión, la recuperación y el funcionamiento defensivo del seleccionado.

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El martes 29 de septiembre, la selección igualó 1-1 con México en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. Jairo Vélez abrió el marcador a los 26 minutos después de recuperar una pelota en campo rival y definir ante el arquero. Víctor Guzmán convirtió la igualdad al inicio del complemento. El resultado permitió una mejor valoración del rendimiento colectivo, aunque Menezes mantuvo la rotación en su formación.

Resumen del partido amistoso de fútbol entre las selecciones de México y Perú, el cual finalizó con un marcador empatado 1-1. Las imágenes muestran jugadas destacadas en ambas áreas, llegadas al arco, cobros de tiro libre, disputas de balón en el campo y la gráfica final con las estadísticas del encuentro, incluyendo datos de posesión de balón, remates, faltas y tarjetas para cada equipo.

Con un empate y una derrota, Perú llega a Montreal sin una formación consolidada. El técnico utilizó los amistosos para observar respuestas individuales y probar sociedades en ataque y mediocampo. Ante Canadá, Carrillo podrá competir por un lugar en una zona en la que también aparecen Yoshimar Yotún, Wilder Cartagena, Jairo Vélez, Oslimg Mora y Jairo Concha.

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Perú vs Canadá: día, hora y dónde ver

El partido se jugará este sábado 3 de octubre en el Saputo Stadium de Montreal, escenario del tercer compromiso de Perú durante la gira. El inicio está previsto para las 13:00 horas de Perú y las 14:00 horas locales. Canadá será anfitrión, junto con Estados Unidos y México, de la Copa del Mundo de 2026, que concluyó en julio.

América TV transmitirá el amistoso en señal abierta para el público peruano. La emisión también estará disponible, sin costo, mediante América tvGO. Asimismo, Infobae Perú publicará el minuto a minuto, las incidencias y el resumen posterior del duelo. El encuentro será una oportunidad para que el comando técnico defina el lugar de Carrillo y obtenga nuevas conclusiones sobre su once.

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Después del choque en Montreal, la delegación peruana cerrará su calendario de esta ventana internacional el martes 6 de octubre ante Colombia en Miami. Ese cuarto amistoso completará una serie que Menezes usa para observar a todo el plantel disponible y perfilar las decisiones que adoptará en las siguientes convocatorias nacionales.

Perú enfrenta a Canadá por tercera fecha de ventana FIFA 2026. - Crédito: AFP