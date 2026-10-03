Elecciones 2026 en San Bartolo: estos son los cuatro candidatos que buscan llegar a la alcaldía

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La sede de la Municipalidad Distrital de San Bartolo albergará a la autoridad edil elegida para el periodo 2027-2030.

Los vecinos de San Bartolo elegirán al alcalde y a los regidores que gobernarán el distrito durante el periodo 2027-2030. La relación electoral actualizada registra cuatro postulantes efectivos al cargo: Yliana Elisa Castro Gregorio, Rufino Enciso Ríos, Fernando Juan Amador Loayza Garate y Yolanda Chávez Rubio.

La elección presenta además una particularidad. Podemos Perú participa con una lista de regidores, pero sin candidato a alcalde, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones confirmara la improcedencia de la postulación de Eugenio Huari Huapaya. El JNE determinó que se encontraba comprendido en un impedimento legal por registrar una sentencia por delitos contra la fe pública.

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¿Cuándo son las elecciones municipales 2026 y dónde consultar tu local de votación?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán este domingo 4 de octubre. Ese día los ciudadanos elegirán a las autoridades regionales, provinciales y distritales que ejercerán funciones durante los próximos cuatro años.

La ONPE ya habilitó su plataforma para consultar el local de votación y la mesa de sufragio asignada. Los electores pueden revisar esta información en los canales oficiales del organismo antes de acudir a votar.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre para definir a las autoridades del periodo 2027-2030. (Foto: Agencia Andina)

¿Qué funciones tendrá el próximo alcalde de San Bartolo?

El alcalde elegido asumirá la conducción de la Municipalidad Distrital de San Bartolo durante el periodo 2027-2030. Entre las competencias del gobierno local se encuentran la administración de servicios públicos municipales, limpieza, mantenimiento de espacios públicos, desarrollo urbano, fiscalización, licencias y ejecución del presupuesto distrital.

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La municipalidad también administra el serenazgo y participa en acciones de prevención y coordinación en materia de seguridad ciudadana. Las funciones policiales y la investigación de delitos corresponden, sin embargo, a la Policía Nacional y al Ministerio Público.

¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía de San Bartolo en las Elecciones 2026?

La contienda reúne perfiles con experiencias políticas distintas. Uno de los postulantes ya gobernó el distrito, otra candidata vuelve a competir después de participar en las elecciones de 2022 y los demás buscan abrirse paso en la política municipal. Las hojas de vida y antecedentes electorales permiten conocer qué trayectoria presenta cada uno antes de la votación.

Yliana Elisa Castro Gregorio — Alianza para el Progreso

Yliana Castro Gregorio postula a la alcaldía del distrito de San Bartolo por el partido Alianza para el Progreso en las elecciones de 2026.

Yliana Elisa Castro Gregorio, candidata de Alianza para el Progreso, tiene 60 años y reside en San Bartolo. Es licenciada en Educación Secundaria y cuenta con una maestría en Administración de la Educación. Su experiencia reciente se concentra en el sector educativo: ha trabajado como docente y subdirectora de instituciones educativas de Lima Metropolitana.

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Castro no es nueva en una elección municipal. En 2022 ya postuló a la alcaldía de San Bartolo por Alianza para el Progreso, cuando fue una de las cuatro candidaturas inscritas en el distrito. Para las elecciones de 2026 vuelve a competir por el mismo partido.

Rufino Enciso Ríos — Somos Perú

Rufino Enciso Ríos presenta su candidatura a la alcaldía del distrito de San Bartolo por el partido político Somos Perú para las elecciones municipales.

Rufino Enciso Ríos, candidato de Somos Perú, es uno de los postulantes con mayor experiencia política en la contienda. Fue elegido alcalde distrital de San Bartolo para el periodo 2019-2022 y ejerció el cargo desde enero de 2019. Durante su gestión encabezó la municipalidad y participó en coordinaciones con entidades del Gobierno central para proyectos de servicios e infraestructura en el distrito.

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Enciso intentó continuar en política electoral en 2022. Ese año solicitó licencia temporal como alcalde para participar en las Elecciones Regionales y Municipales, por lo que el JNE dispuso que otra autoridad asumiera provisionalmente la conducción de la comuna durante el periodo electoral. Además, registros de la ONPE muestran que posteriormente recibió una sanción administrativa vinculada con obligaciones de información financiera electoral.

Fernando Juan Amador Loayza Garate — Partido Popular Cristiano

Fernando Juan Amador Loayza Garate postula a la alcaldía del distrito de San Bartolo por el Partido Popular Cristiano en las elecciones municipales.

Fernando Juan Amador Loayza Garate postula por el Partido Popular Cristiano. Durante el proceso interno del PPC para las elecciones de 2026 actuó como coordinador distrital en San Bartolo y presentó la lista con la que posteriormente quedó registrado como candidato a alcalde.

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Su nombre también aparece en la actividad política municipal reciente. En octubre de 2024 presentó un pedido de suspensión contra el entonces alcalde de San Bartolo, solicitud que fue aprobada por el concejo municipal en sesión extraordinaria. Ese antecedente lo vincula con la fiscalización y controversias políticas desarrolladas dentro del gobierno distrital antes de su candidatura.

Yolanda Chávez Rubio — Renovación Popular

Yolanda Chávez Rubio postula a la alcaldía del distrito de San Bartolo por el partido Renovación Popular en las elecciones municipales de 2026.

Yolanda Chávez Rubio es la candidata de Renovación Popular para la alcaldía de San Bartolo. Integra una de las cuatro listas que finalmente mantienen postulante al sillón municipal para las elecciones del 4 de octubre.

A diferencia de Enciso y Castro, las fuentes públicas consultadas no muestran una trayectoria electoral previa ampliamente documentada en San Bartolo. Su candidatura de 2026 representa, por ello, uno de los perfiles con menor recorrido político visible dentro de la actual contienda, por lo que la principal referencia para conocer su experiencia, patrimonio y antecedentes es la declaración jurada presentada ante el JNE.

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Lista completa de candidatos a alcalde de San Bartolo y sus partidos políticos

La elección municipal de San Bartolo presenta cuatro candidatos efectivos a la alcaldía, cada uno respaldado por una organización política distinta. Podemos Perú participa adicionalmente con candidatos a regidores, pero no cuenta con postulante al cargo de alcalde.

Yliana Elisa Castro Gregorio — Alianza para el Progreso

Rufino Enciso Ríos — Partido Democrático Somos Perú

Fernando Juan Amador Loayza Garate — Partido Popular Cristiano (PPC)

Yolanda Chávez Rubio — Renovación Popular

¿Qué partidos políticos participan en las elecciones municipales de San Bartolo?

En la competencia por la alcaldía participan Alianza para el Progreso, Somos Perú, Partido Popular Cristiano y Renovación Popular. A ellos se suma Podemos Perú con una lista de candidatos a regidores encabezada por José Jamil Rosales Huamán, pero sin candidato a alcalde.

La organización había presentado originalmente a Eugenio Huari Huapaya. Sin embargo, el JNE confirmó la improcedencia de su inscripción debido a una sentencia por delitos contra la fe pública en las modalidades de falsificación y uso de documentos públicos y falsedad ideológica. La resolución electoral señala que fue condenado a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por un periodo de prueba de tres años.

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¿Cómo consultar las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos?

El Jurado Nacional de Elecciones dispone de la plataforma Voto Informado, donde los ciudadanos pueden revisar las declaraciones juradas de hoja de vida de cada postulante. Los documentos contienen información sobre estudios, experiencia laboral, trayectoria política, sentencias declaradas, ingresos y patrimonio.

En la misma plataforma pueden consultarse los planes de gobierno presentados por las organizaciones políticas para San Bartolo, con los principales diagnósticos y propuestas que cada lista ha registrado para el periodo municipal 2027-2030.