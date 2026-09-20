André Carrillo enciende las alarmas de la selección peruana por una lesión muscular: ¿Será baja para los amistosos 2026?

La ausencia del volante en los últimos entrenamientos del Timao y la falta de un pronóstico oficial de recuperación son las dos señales que mantienen su participación en la gira como una pregunta sin respuesta. (Corinthians)

Guardar

André Carrillo encendió las alarmas en el fútbol peruano. El volante de Corinthians fue diagnosticado con un edema muscular en la parte posterior del muslo izquierdo, según confirmó el propio club brasileño tras someterlo a una evaluación médica.

La noticia cayó como un balde de agua fría entre los hinchas de la Blanquirroja, que esperaban verlo en acción durante la extensa gira de amistosos que la selección tiene programada entre finales de septiembre y principios de octubre.

PUBLICIDAD

Por ahora, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no emitió ningún comunicado oficial al respecto, y la incertidumbre sobre su participación se mantiene abierta.

La lesión y lo que dice Corinthians

Corinthians confirmó que André Carrillo presenta un edema muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. El club no precisó el tiempo de recuperación del volante peruano, cuya presencia en la próxima gira de la Bicolor está en duda. (Corinthians)

El parte médico del Timao fue escueto pero contundente. El club paulista precisó que Carrillo arrastra un edema muscular en la zona posterior del muslo izquierdo, una dolencia que lo marginó de los entrenamientos en el CT Joaquim Grava. La institución no entregó un pronóstico de recuperación ni un plazo estimado de regreso a las canchas, lo que alimenta la preocupación del cuerpo técnico de la selección peruana.

El tipo de lesión que presenta el mediocampista admite distintos grados de gravedad. Un edema muscular de bajo impacto puede resolverse en pocos días con reposo y tratamiento kinesiológico; uno de mayor extensión, en cambio, puede dejar al futbolista fuera de actividad por varias semanas. Sin un informe detallado que especifique el grado de la afección, cualquier estimación sobre su disponibilidad para los amistosos resulta prematura.

PUBLICIDAD

Lo que sí quedó claro es que el atacante no participó de las últimas sesiones de trabajo del equipo dirigido por Fernando Diniz. Según los registros del club, Carrillo permaneció en la parte interna de las instalaciones para un control de carga, separado del resto del plantel. Una señal que, aunque no implica necesariamente una lesión estructural grave, confirma que su estado físico no es el óptimo.

Cuatro amistosos en juego para la Bicolor

Mano Menezes incluyó a André Carrillo en la lista de 26 convocados para una gira que llevará a Perú a enfrentar a cuatro selecciones mundialistas. El estado físico del volante genera incertidumbre a pocos días del primer partido. (Selección Peruana)

La magnitud del problema se entiende mejor al revisar el calendario que aguarda a la selección peruana. El técnico Mano Menezes incluyó a Carrillo en la lista de 26 jugadores convocados para una gira que contempla cuatro encuentros ante rivales de alto nivel, todos ellos participantes del último Mundial.

PUBLICIDAD

El primero de esos duelos está pactado para el sábado 26 de septiembre, cuando Perú enfrente a Estados Unidos en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, desde las 15:30 horas (hora peruana). Tres días después, el martes 29, la Blanquirroja visitará a México en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, con inicio a las 20:00. La gira continúa el sábado 3 de octubre con el partido ante Canadá en el Saputo Stadium de Montreal, a las 13:00, y cierra el martes 6 de octubre frente a Colombia en el Niu Stadium de Miami, a las 18:00.

Son cuatro compromisos en once días, un ritmo que exige a los futbolistas llegar en plenas condiciones físicas. Para Carrillo, que ya no es un jugador joven y que viene de un período de gestión cuidadosa de su carga de trabajo en el club, forzar una recuperación apresurada podría representar un riesgo adicional.

PUBLICIDAD

La FPF en silencio y la duda que crece

La incertidumbre sobre André Carrillo crece ante la falta de un pronunciamiento oficial de la FPF. El mediocampista permanece en la nómina de Mano Menezes, pero su presencia en los cuatro amistosos dependerá de su recuperación. (Selección Peruana)

Mientras Corinthians dio a conocer el diagnóstico, la Federación Peruana de Fútbol optó por el mutismo. Ningún comunicado oficial salió aún desde la institución para aclarar si el volante seguirá o no en la convocatoria, ni si existe algún reemplazante en carpeta. Esa ausencia de información oficial dejó el campo libre para la especulación y multiplicó la inquietud entre los seguidores de la selección.

La situación de Carrillo no es la única novedad en la nómina presentada por Menezes el jueves 17 de septiembre. Wilder Cartagena, del Orlando City, también reapareció en la lista tras superar un problema físico que lo había mantenido al margen. Por su parte, el zaguero Fabio Gruber, del Mainz 05 de la Bundesliga, quedó fuera por una dolencia que lo aquejó tras el último partido con su club en Alemania, y la FPF debió llamar a otro defensor europeo para cubrir ese lugar.

PUBLICIDAD

En ese contexto, perder también a Carrillo implicaría un doble golpe para el mediocampo de la Bicolor. El volante es uno de los jugadores con mayor experiencia en el plantel y uno de los pocos que combina regularidad en un club de primera línea del continente con presencia sostenida en la selección. Su eventual ausencia no solo reduciría las opciones tácticas de Menezes, sino que también privaría al equipo de un referente dentro del vestuario.

Las próximas horas serán determinantes. La evolución del edema muscular y los resultados de los controles médicos que realice el cuerpo técnico de la FPF una vez que los convocados se concentren definirán si Carrillo viaja con el grupo o si debe quedarse en São Paulo para completar su recuperación. Hasta entonces, su presencia en la gira permanece en suspenso.

PUBLICIDAD