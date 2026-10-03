Perú

Personas con discapacidad tendrán estas medidas de accesibilidad para votar durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Más de 446 mil personas con discapacidad mayores de 18 años están habilitadas para votar este domingo 4 de octubre, según el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad del Conadis

Grupo de personas, incluyendo una en silla de ruedas y otra invidente con bastón blanco, entrando a un local de votación en Perú, con el logo de ONPE visible.
Ciudadanos con discapacidad, incluyendo una persona en silla de ruedas y otra invidente con bastón blanco, son asistidos al ingresar a un local de votación en Perú, promoviendo la inclusión en el proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 se realizarán este domingo 4 de octubre y contarán con medidas destinadas a facilitar la participación de las personas con discapacidad. Según el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (RNPCD) del Conadis, más de 446 mil ciudadanos con discapacidad mayores de 18 años están habilitados para ejercer su derecho al sufragio.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso distintas facilidades en los locales de votación para reducir las barreras durante la jornada. Entre ellas figuran la atención preferente, el voto asistido, las plantillas en braille y el ingreso de personas con discapacidad visual acompañadas de perros guía o de asistencia.

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El Conadis recordó estas medidas ante los comicios y señaló que cualquier barrera que dificulte el ejercicio del derecho al voto puede ser comunicada al coordinador del local de votación. Además, la Red Alivia Perú ofrece orientación sobre los derechos de las personas con discapacidad a través de la línea gratuita 1866.

Un hombre mayor recibe su cédula de votación de una mujer en una mesa electoral, mientras otros peruanos hacen fila y uno vota en una cabina; la bandera de Perú ondea al fondo.
Ciudadanos peruanos de diversas edades hacen fila y ejercen su derecho al voto en un centro de votación, asistidos por miembros de mesa que reciben los DNI y entregan las cédulas de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Voto asistido, atención preferente y otras facilidades para las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad cuentan con atención preferente en los locales de votación. Esta medida permite que tengan prioridad al momento de emitir su voto y evita que deban permanecer en filas durante periodos prolongados.

Otra de las alternativas disponibles es el voto asistido. Los electores que necesiten apoyo pueden ingresar a la cámara secreta acompañados por una persona de su confianza, de acuerdo con sus necesidades durante el proceso de sufragio.

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También se contemplan módulos temporales de votación para facilitar la participación de quienes requieran apoyo personalizado. Estas alternativas buscan adaptar la atención a las condiciones de cada elector y facilitar su desplazamiento durante la jornada.

En el caso de las personas con discapacidad visual, los locales permiten el ingreso de perros guía o de asistencia. El animal puede acompañar al elector hasta el local y el aula de votación para que pueda ejercer su derecho en igualdad de condiciones.

Paneles explicativos con modelos de cédulas electorales, texto en pantalla y una intérprete de lengua de señas en el extremo inferior
Un especialista de la Oficina Nacional de Procesos Electorales muestra los modelos de cédulas de votación para los comicios regionales y municipales en Perú.

Plantillas en braille: ¿quiénes podrán utilizarlas?

En Lima Metropolitana y el Callao, los centros de votación contarán con plantillas en braille destinadas a los electores que conozcan este sistema. La herramienta permite identificar la ubicación de las opciones de la cédula y realizar la marca correspondiente de manera independiente.

Esta medida está dirigida a facilitar el sufragio de las personas con discapacidad visual que utilizan braille. Su disponibilidad busca reducir la necesidad de asistencia de terceros durante el momento de seleccionar una opción en la cédula.

La ONPE utilizará distintos modelos de cédula en las ERM 2026, según la circunscripción electoral. Por ello, el contenido de la papeleta puede variar entre los electores de Lima Metropolitana, el Callao y otras jurisdicciones del país.

Antes de realizar cualquier marca, el elector debe revisar la cédula que recibe de los miembros de mesa y verificar las elecciones que contiene. La ONPE establece que la selección se realiza mediante una cruz (+) o un aspa (X) dentro del recuadro correspondiente al símbolo de la organización política.

¿Qué hacer si una persona con discapacidad encuentra barreras para votar?

Si una persona con discapacidad encuentra una dificultad que le impide o complica ejercer su derecho al sufragio, puede comunicar la situación al coordinador del local de votación. El personal encargado debe atender la situación dentro de las funciones establecidas para la jornada electoral.

Las barreras pueden estar relacionadas con el acceso al local, el desplazamiento o la utilización de las facilidades previstas para el voto. Por ello, es importante comunicar cualquier inconveniente en el propio centro de votación para solicitar la orientación correspondiente.

Manos sostienen tres cédulas de votación impresas con símbolos sobre una mesa, junto a una urna con la marca ONPE y la bandera de Perú.
Unas manos sostienen cédulas de votación personalizadas junto a una urna transparente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Red Alivia Perú también brinda orientación sobre los derechos de las personas con discapacidad mediante la línea gratuita 1866. Este servicio constituye una alternativa para quienes necesiten información relacionada con sus derechos durante el proceso electoral.

Las medidas de accesibilidad buscan facilitar la participación de los más de 446 mil electores con discapacidad mayores de 18 años registrados por el Conadis. De esta manera, las personas que acudan a votar podrán conocer con anticipación las opciones de asistencia disponibles en los locales durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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