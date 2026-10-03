A qué hora juega Brasil vs India HOY: partido amistoso en Calcuta por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Brasil vs India: partido amistoso en Calcuta por fecha FIFA 2026. Crédito: Difusión.

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Brasil e India cerrarán hoy, sábado 3 de octubre, la gira de amistosos de la selección brasileña en la fecha FIFA de octubre. El encuentro se jugará en el Estadio Salt Lake, también conocido como Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, de Calcuta, y será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos seleccionados mayores.

El recinto tuvo capacidad para 120 mil espectadores en sus primeros años, aunque su aforo actual se sitúa en torno a los 85 mil asistentes. El equipo de Carlo Ancelotti afrontará su tercer compromiso de esta ventana internacional, después de los dos partidos frente a Australia. India, dirigida por Khalid Jamil, llega tras igualar con Panamá.

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A qué hora juega Brasil vs India, amistoso por fecha FIFA 2026

El amistoso entre Brasil e India se disputará este sábado 3 de octubre desde las 9:00 en Perú. El pitazo inicial está previsto para las 19:30 en la hora local de Calcuta, ciudad que tiene una diferencia de 10 horas y media respecto de Lima.

Estos son los horarios para seguir el encuentro en los distintos países:

Perú, Colombia y Ecuador: 09:00

Miami, Estados Unidos: 10:00

Bolivia y Venezuela: 10:00

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay: 11:00

Chile: 11:00

España: 16:00

India: 19:30

El encuentro se desarrollará en el marco de la fecha FIFA y será la última presentación de la ‘verdeamarela’ tras los compromisos que disputó en territorio australiano. Para el combinado indio, la cita representa una prueba ante un rival que cuenta con cinco títulos mundiales.

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Los integrantes y el cuerpo técnico de la selección brasileña de fútbol desembarcaron en India para el duelo amistoso ante el combinado asiático. Crédito: Instagram CBF.

Canal TV de Brasil vs India, amistoso por fecha FIFA 2026

En Perú no habrá una televisora que transmita el compromiso entre Brasil e India. Los hinchas deberán buscar opciones de seguimiento internacional que cuenten con los derechos para emitir el amistoso.

En Brasil, el partido podrá verse por TV Globo, sportv, ge TV en YouTube y la plataforma Globoplay. SonyLIV tendrá la señal para India, junto con los canales de Sony Sports, que ofrecerán la cobertura local del duelo en Calcuta.

En Argentina, la programación prevista contempla la transmisión online mediante Disney+ Premium, la plataforma digital de ESPN. La disponibilidad puede variar de acuerdo con la suscripción contratada y la distribución regional de los derechos televisivos.

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El inicio del duelo a las 11:00 en Brasilia facilitará el seguimiento para el público brasileño, mientras que en India se jugará en horario nocturno. La expectativa se concentra en la presencia de figuras como Vinícius Júnior, Marquinhos, Bruno Guimarães y Endrick.

India y Brasil se medirán por primera vez en la historia. Crédito: Indian Football.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Brasil llega después de un empate y una victoria ante Australia. En el primer amistoso, jugado el 25 de septiembre, la selección de Ancelotti igualó 1-1. Nestory Irankunda adelantó a los australianos a los 68 minutos, pero Rayan marcó el empate brasileño en el tiempo añadido.

Cuatro días después, Brasil respondió con un triunfo por 4-2 en Brisbane. Vanderson abrió la cuenta a los tres minutos; Alessandro Circati y Connor Metcalfe dieron vuelta el resultado para Australia. Raphinha convirtió de penal antes del descanso, mientras que Bruno Guimarães y Vinícius Júnior sellaron la victoria en el complemento.

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La victoria tuvo un costo para la ‘canarinha’: Raphinha sufrió una molestia en el muslo derecho y dejó la concentración. Ante esa ausencia, Endrick, Estêvão y Vinícius Júnior buscarán asumir protagonismo ofensivo para que Brasil complete la gira con otro triunfo.

Fútbol - Partido amistoso internacional - Australia vs Brasil - Estadio Queensland Country Bank, Townsville, Australia - 25 de septiembre de 2026. Raphinha, de Brasil, dispara a portería. MATT TAYLOR/AAP Image vía REUTERS

India empató 1-1 ante Panamá el 25 de septiembre. Ryan Williams marcó para el conjunto asiático a los 41 minutos y Omar Valencia estableció la igualdad a los 68. El equipo local mostró orden ante un rival de mayor jerarquía y ahora intentará sostener ese rendimiento frente a Brasil.

Posibles alineaciones

Brasil: Hugo Souza; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Andrey Santos; Estêvão, Gabriel Bontempo, Endrick y Vinícius Júnior.

India: Gurpreet Singh Sandhu; Akash Mishra, Anwar Ali, Sandesh Jhingan, Subhasish Bose; Suresh Singh Wangjam, Sahal Abdul Samad; Lallianzuala Chhangte, Brandon Fernandes, Naorem Mahesh y Ryan Williams.