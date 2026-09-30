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Fabián Bustos regresa a Universitario: el camino que deberá recorrer para obtener el título del Torneo Clausura 2026

Se confirmó que el DT tomará las riendas de la ‘U’ tras la salida de Héctor Cúper y tendrán que afrontar 7 duelos para ganar el segundo campeonato de la Liga 1 para soñar con el tetracampeonato

Jean Ferrari – André Carrillo – Fabián Bustos - Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 20 agosto
Jean Ferrari relató que consultó a Fabián Bustos por André Carrillo y recibió una negativa contundente del entrenador, cuya decisión puso punto final a la operación por el extremo peruano. (Universitario de Deportes)
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Se confirmó que Fabián Bustos volverá a Universitario de Deportes tras la sorpresiva salida de Héctor Cúper por bajo rendimiento futbolístico. Se conoció que el DT llegará a Lima este miércoles 30 de septiembre para firmar contrato y su vínculo será hasta fines del 2027.

El primer reto del estratega argentino será ganar el Torneo Clausura 2026 para meterse en la lucha por el título nacional de la Liga 1 2026. El tetracampeonato es el principal objetivo de la ‘U’, y Bustos tendrá 7 encuentros para poder hacerlo realidad.

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Los 7 partidos que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2026

Los ‘cremas’ no se fueron de la mejor manera a la para por fecha FIFA porque sufrieron una dura goleada a manos de Deportivo Garcilaso en Cusco. Esa derrota provocó la salida de Héctor Cúper y un nuevo comienzo en Ate con Fabián Bustos.

El DT debutará frente Melgar en el reinicio del Torneo Clausura 2026, y tendrá que regresar a los ‘cremas’ a la senda del triunfo. Además, se preparará para asumir tres cotejos más en su condición de local, y tres de visita, de los cuales 2 son en el norte y 1 en la altura de Huancayo.

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  • Fecha 11: Universitario de Deportes vs. Melgar (sábado 10 de octubre / 19:00 horas / estadio Monumental)
  • Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario de Deportes (domingo 18 de octubre / 15:30 horas / estadio Mansiche)
  • Fecha 13: Universitario de Deportes vs. Juan Pablo II (programación por confirmar / estadio Monumental)
  • Fecha 14: Universitario de Deportes vs. Sport Boys (programación por confirmar / estadio Monumental)
  • Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario de Deportes (programación por confirmar / visita)
  • Fecha 16: Universitario de Deportes vs. CD Moquegua (programación por confirmar / estadio Monumental)
  • Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes (programación por confirmar / estadio IPD Huancayo)
Dos futbolistas del club Universitario de Deportes celebran con los brazos abiertos sobre el terreno de juego frente a la tribuna
El delantero Gianluca Lapadula festeja una de sus anotaciones con Universitario de Deportes durante un partido de la Liga 1. (ITEA Sport / Liga 1)

La nueva etapa de Fabián Bustos en Universitario

Fabián Bustos volverá a Universitario de Deportes para asumir una nueva etapa como director técnico, de acuerdo con la información difundida por el periodista deportivo Gustavo Peralta. El entrenador argentino regresará al banquillo crema después de un año y cinco meses.

La negociación entre la dirección deportiva y Bustos avanzó mientras el club resolvía la salida formal de Héctor Cúper. El acuerdo se habría cerrado con rapidez y la institución prepararía el anuncio oficial para las próximas horas.

La vuelta del técnico apunta a la búsqueda del tetracampeonato nacional. Bustos ya conoce el entorno de Universitario y vuelve en un momento en que el plantel necesita definir su nuevo comando técnico.

Fabián Bustos ya es el nuevo director técnico de Universitario de Deportes. El argentino vuelve al club crema para iniciar una nueva etapa”, publicó Gustavo Peralta en su cuenta de X.

El periodista añadió que Piero Alva no integrará el comando técnico de Bustos. El exfutbolista se encuentra al frente del equipo de manera interina tras la salida de Cúper.

Fabián Bustos volverá a Universitario tras la salida de Héctor Cúper: su estilo de juego, números y relación con los jugadores 'cremas'.
Fabián Bustos volverá a Universitario tras la salida de Héctor Cúper: su estilo de juego, números y relación con los jugadores 'cremas'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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