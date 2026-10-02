Perú

Cantante de cumbia fue asesinado en pleno show: Recibió siete disparos en fiesta privada

El artista, identificado como Cristian Anderson Torres Zamora, recibió siete disparos durante una fiesta privada en Huaicán. La PNP analiza imágenes y testimonios para identificar a los atacantes

Sicarios irrumpen en fiesta privada y asesinan Andy Torres en Huaycán.
Sicarios irrumpen en fiesta privada y asesinan Andy Torres en Huaycán.
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El cantante de cumbia Andy Torres, identificado como Cristian Anderson Torres Zamora, fue asesinado a balazos durante una presentación privada en Huaicán, en el distrito de Ate, la noche del jueves 1 de octubre.

La información preliminar señala que el cantante de cumbia fue atacado en pleno show ante alrededor de 15 asistentes. Tenía 30 años y había sido contratado para una actuación de dos horas en una fiesta privada.

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De acuerdo con los reportes recogidos tras el crimen, Torres llevaba cerca de una hora y 15 minutos sobre el escenario cuando dos hombres sacaron armas y dispararon contra él. Una versión indica que recibió siete impactos de bala. El músico cayó herido y murió en el lugar, antes de que recibiera atención. La secuencia interrumpió la reunión y provocó la salida de quienes estaban en el inmueble.

En el ataque también resultó herido Edison Daniel Peceros Gago, de 29 años, integrante del equipo que acompañaba al artista. Según los datos iniciales, Peceros intentó interponerse para proteger al cantante y recibió un disparo en el brazo. Los investigadores deberán establecer esa circunstancia con los testimonios y las pericias. La Policía Nacional del Perú (PNP) no ha informado el estado de salud ni el número de disparos.

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Sicarios irrumpen en fiesta privada y asesinan Andy Torres en Huaycán.
Sicarios irrumpen en fiesta privada y asesinan Andy Torres en Huaycán.

Una cámara registró parte de la fuga de los atacantes

Las pesquisas parten de la posibilidad de que los agresores se mezclaron entre los asistentes antes de abrir fuego. Después de los disparos, ambos escaparon por rutas diferentes. Una cámara de seguridad registró a uno de ellos mientras corría por la avenida Andrés Avelino Cáceres, con polo oscuro y pantalón caqui, según la información difundida. El otro habría tomado dirección hacia el sector del cerro. La grabación será revisada.

La Policía activó un plan cerco después del homicidio e intervino a tres personas en las horas posteriores. El primer reporte indicó que fueron descartadas de la investigación, aunque otra versión señaló que continuaban bajo evaluación por una presunta vinculación.

Esa diferencia forma parte de la información que las autoridades deberán precisar. Por ahora, no se ha comunicado ninguna detención relacionada de forma con el asesinato de Andy Torres.

Los investigadores recogen declaraciones de los asistentes y buscan cámaras en calles cercanas al inmueble. El objetivo es reconstruir el recorrido de los atacantes, determinar cómo ingresaron a la fiesta y establecer si alguien colaboró con planificación.

PNP analiza una rivalidad y el pasado policial del artista

Una de las hipótesis bajo evaluación vincula el ataque con rivalidad en el circuito de la cumbia en Lima Este. La otra se relaciona con el pasado policial de Torres Zamora, quien trabajó como perito de Criminalística y suboficial antes de pasar al retiro hace alrededor de un año y medio. Los agentes analizan si su trabajo incluyó casos contra organizaciones criminales y si hay relación con el homicidio.

Ninguna de las dos líneas ha sido confirmada por las autoridades. Torres Zamora dejó la institución policial hace aproximadamente un año y medio para dedicarse a la música, según los reportes. En los últimos meses había incrementado sus presentaciones en Huaicán y sectores cercanos. El Ministerio Público y la PNP deberán determinar el móvil, identificar a los autores y establecer si el ingreso al evento respondió a una planificación previa.

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