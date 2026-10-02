Perú

Cerca de 20 hoteles y restaurantes sufren daños por el avance del mar en Zorritos ante el avance de la erosión costera

La situación afecta a establecimientos ubicados frente al litoral, donde los empresarios colocaron piedras, sacos y geobolsas para contener el agua

El avance del mar afecta a más de 20 hoteles y restaurantes en Zorritos, donde empresarios colocaron piedras, sacos y geobolsas para proteger sus establecimientos. Las imágenes muestran los daños ocasionados por la erosión y el deterioro de las estructuras cercanas al litoral. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión
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El avance del mar genera preocupación en Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar, Tumbes, donde más de 20 hoteles y restaurantes presentan daños por el deterioro de la zona costera. Los propietarios colocaron piedras, sacos de arena y geobolsas para intentar proteger sus establecimientos, pero las defensas resultan insuficientes ante el impacto de las mareas.

Durante un recorrido realizado por Buenos Días Perú, de Panamericana Televisión, se observaron estructuras turísticas afectadas y zonas donde el acceso quedó restringido por las barreras instaladas frente al mar. La reportera señaló que algunos empresarios fueron multados por la Marina de Guerra del Perú luego de colocar grandes piedras en los exteriores de sus propiedades.

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El problema también alcanza a establecimientos que quedaron dentro de la línea de alta marea y presentan daños en sus estructuras. De acuerdo con RPNoticias, dos pabellones de cuatro pisos tuvieron que ser inhabilitados debido al deterioro del terreno. La situación genera preocupación entre los negocios que dependen del turismo en este sector del litoral.

Playa con olas de mar, sacos blancos, sacos amarillos y rocas acumuladas junto al terreno de un hotel de dos pisos y palmeras
Sacos de arena y rocas protegen construcciones turísticas en las playas de Zorritos, Tumbes, frente al deterioro de la costa provocado por el mar. (Foto: Facebook / RP Noticias)

Más de 20 hoteles y restaurantes resultaron afectados por el avance del mar en Zorritos

El avance del mar afecta directamente a la infraestructura turística de Zorritos. En las imágenes difundidas por Buenos Días Perú se observan piedras, sacos terreros y grandes geobolsas colocadas frente a varios hoteles como una forma de contener el agua y evitar que alcance las edificaciones.

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Según el reporte de RPNoticias, más de 20 hoteles y restaurantes sufrieron daños debido a la erosión y al avance del mar. Los vecinos señalaron que las mareas altas golpean con mayor intensidad desde aproximadamente las 4 de la tarde y durante la madrugada, cuando las olas impactan de manera constante contra las estructuras cercanas a la costa.

Uno de los casos más delicados corresponde a un establecimiento turístico donde dos pabellones de cuatro pisos quedaron inhabilitados. El deterioro del terreno también dejó expuesta una tubería de desagüe, lo que incrementa el riesgo para las instalaciones y las personas que permanecen en el lugar, según la publicación.

La afectación alcanza también a espacios destinados al entretenimiento. Durante el recorrido televisivo se mostró una discoteca ubicada frente al mar, donde un estrado tuvo que ser retirado después de quedar suspendido por los efectos del avance del agua.

Vista aérea de la costa donde las olas del mar llegan a la base de edificios protegidos por un muro de rocas
Varios hoteles de Zorritos, en Tumbes, colocan barreras de piedras para intentar proteger sus infraestructuras del avance de las mareas. (Foto: Facebook / RP Noticias)

Empresarios colocan piedras y geobolsas para proteger sus negocios del avance del mar

Ante la pérdida de terreno, los propietarios recurrieron a distintas medidas para proteger sus negocios. Sacos de arena, piedras, costales, muros y geobolsas fueron colocados en las zonas más expuestas, aunque, según RPNoticias, algunas de estas barreras terminan siendo destruidas o desplazadas por la fuerza de las olas.

La reportera de Buenos Días Perú indicó que varios hoteles instalaron grandes rocas en sus exteriores. Sin embargo, estas acciones generaron otro problema para los empresarios, debido a que la Marina de Guerra del Perú habría impuesto multas a algunos propietarios por colocar piedras en el mar.

El reporte señaló que los empresarios se encuentran desconcertados porque buscan evitar que el avance del agua continúe dañando sus propiedades, mientras esperan conocer qué alternativas pueden aplicar para proteger sus establecimientos. La transmisión también indicó que, al momento del recorrido, no había un pronunciamiento específico de la Marina sobre este caso.

RPNoticias recogió además la versión de empresarios que atribuyen a la pérdida de playa una reducción de hasta 80 % en la llegada de turistas. Este dato corresponde a una afirmación de los propietarios de los establecimientos afectados y no a una medición oficial citada en la publicación.

Olas altas de agua de mar rompen contra un espigón de piedra en la costa mientras varias aves vuelan bajo un cielo gris.
Un oleaje anómalo golpea las estructuras del malecón y las rocas en la costa del Perú bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último aviso de la Marina culminó el 1 de octubre

El último aviso difundido por la Marina de Guerra del Perú informó sobre la presencia de oleajes anómalos en distintos sectores del litoral y precisó que estas condiciones permanecerían hasta el jueves 1 de octubre. Este periodo culminó un día antes del reporte realizado este viernes 2 de octubre.

Para el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, la Marina estableció condiciones normales. El oleaje ligero del suroeste se presentó en determinados sectores del litoral centro y sur, por lo que este comunicado no permite atribuir directamente los daños registrados en Zorritos a ese fenómeno.

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