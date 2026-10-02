Perú

Con los 4 sismos de hoy, se eleva a 709 los registrados este 2026: hay un temblor cada 9 horas y 19 minutos

Los movimientos telúricos se reportaron en Trujillo, Ucayali, Amazonas y Huarochirí, con magnitudes de hasta 4.0 y profundidades de entre 20 y 121 kilómetros

Los sismos registrados durante la jornada se localizaron frente al océano Pacífico y en las regiones de Ucayali, Amazonas y Lima.
Los sismos registrados durante la jornada se localizaron frente al océano Pacífico y en las regiones de Ucayali, Amazonas y Lima. Foto: AFP
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Perú registró cuatro movimientos telúricos durante las primeras horas de este viernes 2 de octubre, de acuerdo con los reportes del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Con estos eventos, el acumulado de sismos reportados en el territorio nacional durante 2026 llegó a 709.

Los temblores de esta jornada tuvieron epicentros en el océano Pacífico, Ucayali, Amazonas y Lima. Sus magnitudes oscilaron entre 3.3 y 4.0, mientras que las profundidades registradas estuvieron entre 20 y 121 kilómetros.

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Los primeros sismos del viernes

El primer evento ocurrió a las 05:13 horas, con una magnitud que no fue precisada en la información proporcionada. El epicentro se ubicó en el océano Pacífico, a 39 kilómetros al oeste de Trujillo, mientras que la profundidad alcanzó los 56 kilómetros. En la ciudad de Trujillo, el movimiento registró una intensidad de II-III.

A las 07:33 horas se produjo el segundo sismo del día. El Censis informó que tuvo una magnitud de 4.0 y una profundidad de 121 kilómetros. Su epicentro fue localizado a 27 kilómetros al noroeste de Atalaya, en la región Ucayali.

Un corresponsal informa desde Tumbes sobre dos sismos registrados en la región. El primero, de magnitud 4.7, provocó que escolares y pobladores salieran a las calles. Un segundo temblor de 4.2 se sintió minutos después, sin que se reportaran daños. - Canal N

Amazonas y Huarochirí también registraron movimientos

El tercer movimiento telúrico se registró a las 10:27 horas en Amazonas. El IGP reportó una magnitud de 3.5 y una profundidad de 20 kilómetros. El epicentro fue ubicado a 32 kilómetros al norte de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui.

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El evento alcanzó una intensidad de II en Santa María de Nieva. Posteriormente, a las 11:54 horas, se produjo el cuarto sismo en la región Lima, con una magnitud de 3.3 y una profundidad de 97 kilómetros. El epicentro estuvo a 6 kilómetros al norte de Ricardo Palma, en Huarochirí.

¿Dónde fue el último sismo registrado?

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0709, el último movimiento alcanzó una intensidad de II en Ricardo Palma. El epicentro fue registrado en las coordenadas 11,87 grados de latitud sur y 76,66 grados de longitud oeste.

Con los cuatro eventos reportados durante este viernes, el país alcanzó 709 sismos contabilizados en lo que va del año. Considerando el periodo transcurrido hasta este 2 de octubre, el promedio acumulado equivale aproximadamente a un movimiento telúrico reportado cada 9 horas y 19 minutos.

Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0709, el último sismo tuvo intensidad II en Ricardo Palma y su epicentro se ubicó en 11,87° de latitud sur y 76,66° de longitud oeste.
Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0709, el último sismo tuvo intensidad II en Ricardo Palma y su epicentro se ubicó en 11,87° de latitud sur y 76,66° de longitud oeste. Foto: CNN

¿Por qué ocurren tantos sismos en Perú?

La actividad sísmica en el territorio peruano está relacionada principalmente con el proceso de subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana. Este proceso geológico genera una actividad sísmica constante en distintas zonas del país.

Ante un movimiento telúrico, el Indeci recomienda conservar la calma y dirigirse hacia una zona segura previamente identificada. También aconseja mantenerse alejado de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras que puedan representar algún peligro durante el sismo.

Asimismo, las autoridades recomiendan tener preparada una mochila para emergencias y una caja de reserva con artículos básicos. Estos elementos permiten contar con recursos necesarios durante las primeras horas posteriores a una eventual emergencia.

El posible terremoto de 8.8 en Perú

El escenario de un terremoto de magnitud 8.8 frente a la costa central del Perú corresponde a una hipótesis científica y no a una predicción sobre cuándo ocurrirá. Un estudio técnico del Instituto Geofísico del Perú (IGP) identificó frente al departamento de Lima una zona de máximo acoplamiento entre las placas de Nazca y Sudamericana, con una extensión aproximada de 400 por 150 kilómetros. Según ese análisis, la energía acumulada en esa área podría eventualmente producir un sismo de magnitud igual o superior a 8,8 Mw. El IGP también precisa que los sismos no pueden predecirse, por lo que no existe una fecha determinada para un evento de esas características.

Imágenes captadas por el circuito cerrado de una tienda en Puquio, Ayacucho, muestran la magnitud del sismo de 7.2. El video evidencia la fuerza del temblor y la desesperada huida de las personas buscando un lugar seguro. | Facebook / Ayacucho Al Día Noticias

La magnitud planteada se utiliza para elaborar escenarios de riesgo y prevención, no para afirmar que un terremoto de 8.8 vaya a ocurrir en una fecha concreta. En 2026, la Municipalidad Metropolitana de Lima presentó durante el simulacro nacional un escenario basado en un sismo de esa magnitud, con una proyección de 9.255 fallecidos, 157.000 heridos, 1.455.746 damnificados y 363.936 viviendas destruidas en Lima Metropolitana. Estas cifras corresponden a una simulación y no constituyen una estimación de víctimas de un futuro terremoto real. El estudio técnico del IGP también advierte que un evento de este tamaño frente a Lima podría generar fuertes aceleraciones del suelo y un tsunami, dependiendo de las características del terremoto.

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