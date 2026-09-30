Carla Campos-Salazar se sumó al respaldo a ‘Cuto’ Guadalupe tras sentencia contra Magaly Medina: “La vida privada no se exhibe”

Carla Campos-Salazar se sumó al respaldo a Cuto Guadalupe tras sentencia contra Magaly Medina

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Carla Campos Salazar se pronunció en redes sociales luego de que Luis “Cuto” Guadalupe difundiera la sentencia de primera instancia a su favor en el proceso judicial que inició contra Magaly Medina. La influencer compartió la resolución en sus historias de Instagram y respaldó el mensaje publicado por el exfutbolista.

Carla Campos Salazar respaldó a Cuto Guadalupe con una reflexión sobre la exposición de la vida privada y familiar en los medios de comunicación. Su publicación llamó la atención porque semanas atrás ella también fue protagonista de un ampay emitido en ‘Magaly TV, La Firme’, donde apareció en una discoteca junto a Alonso Grimaldo.

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La exprometida de Curwen compartió el pronunciamiento de Guadalupe tras conocerse la decisión del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima. El exfutbolista informó que la conductora fue condenada por delitos contra el honor, en las modalidades de injuria y difamación agravada.

Carla Campos comparte mensaje tras sentencia a favor de Cuto Guadalupe

Campos Salazar publicó el mensaje de Cuto y destacó una frase sobre los límites de la exposición mediática. La influencer se sumó así a las reacciones generadas por el fallo, que mantiene enfrentados al exfutbolista y a la conductora de ATV.

“Esta sentencia no es solo mía. Es una advertencia para quienes pretenden normalizar que la vida privada de una persona o una familia se puede exhibir públicamente con el único afán de ganar audiencia y dinero a costa del honor y el buen nombre de las personas”, escribió.

El mensaje fue entendido como una crítica a la forma en que los programas de espectáculos abordan situaciones personales y familiares de figuras públicas. Carla Campos no añadió mayores comentarios sobre la resolución, pero al compartir la publicación dejó clara su postura ante el desenlace de primera instancia.

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Su reacción cobró notoriedad debido a que su nombre apareció recientemente en el programa conducido por Magaly Medina. La influencer fue captada en una discoteca junto a Alonso Grimaldo, imágenes que provocaron comentarios en redes sociales.

Carla Campos Salazar compartió en Instagram el mensaje de Cuto Guadalupe tras la sentencia de primera instancia contra Magaly Medina.

La sentencia emitida contra Magaly Medina

Luis “Cuto” Guadalupe compartió en sus redes sociales la resolución correspondiente al expediente 08977-2023-0-1826-JR-PE-02, tramitado en el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima. El exjugador identificó a Silvia Marisa Villar Rodríguez como la jueza que resolvió la querella presentada contra Magaly Medina y la televisora ATV.

Según el documento difundido por Guadalupe, Magali Jesús Medina Vela fue condenada como autora del delito contra el honor en las modalidades de injuria y difamación agravada, en agravio de Luis Alberto Guadalupe Rivera.

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La resolución impuso tres años de pena privativa de libertad, aunque la ejecución fue suspendida por dos años. Durante ese periodo, la conductora deberá cumplir reglas de conducta, entre ellas no cambiar de domicilio ni salir del país sin autorización judicial.

La sentencia también establece que Medina deberá presentarse cada 30 días ante la Corte Superior de Justicia de Lima para registrar su firma. Asimismo, tendrá que abstenerse de realizar expresiones que puedan constituir injuria o difamación contra el querellante y evitar cometer otro delito.

El juzgado fijó una multa de 202 días-multa, equivalente a S/57.216,50. De acuerdo con la resolución difundida, el incumplimiento de las reglas de conducta o del pago de la multa podría derivar en la revocatoria de la pena suspendida y su conversión en efectiva.

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El documento compartido por Cuto Guadalupe señala además que Magaly Medina deberá cumplir con el pago de una reparación civil dentro del periodo de suspensión de la pena. Sin embargo, el monto no aparece detallado en la resolución difundida por el exfutbolista.

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima condenó a Magaly Medina a tres años de prisión suspendida por difamación agravada contra Luis Alberto Guadalupe.

El caso se originó tras el ampay de Charlene Castro

La controversia entre Cuto Guadalupe y Magaly Medina se remonta al 15 de mayo de 2023, cuando Magaly TV, la firme difundió imágenes de Charlene Castro, entonces pareja del exfutbolista y madre de su hijo, al salir de un hotel de Barranco junto a otro hombre.

Luego de la emisión, Guadalupe ofreció una conferencia de prensa y sostuvo que no pretendía exponer ni juzgar públicamente a la madre de su hijo. “Yo no soy quien para juzgar, yo también cargo mi cruz, nadie es perfecto”, declaró en aquel momento.

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El exfutbolista afirmó que su decisión de mantener una posición de respeto hacia Castro se convirtió después en objeto de comentarios y burlas dentro del programa de Magaly Medina. Guadalupe sostuvo que la relación de pareja ya había terminado, pero insistió en que quería evitar una mayor exposición para la madre de su hijo.

“No iba a juzgar ni a humillar a la madre de mi hijo. La relación de pareja había terminado, pero mi deber era proteger a ambos del maltrato público, no sumarme a él”, escribió el exjugador en su reciente pronunciamiento.

El proceso judicial no se centró en la difusión inicial de las imágenes, sino en los comentarios posteriores atribuidos a la periodista sobre la reacción de Cuto Guadalupe y la forma en que enfrentó la situación familiar.

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Magaly Medina recibe tres años de pena suspendida y deberá pagar S/200 mil por reparación civil. Captura: IG.

Magaly Medina cuestionó el fallo y anunció que apelará

Magaly Medina se pronunció después de que Cuto Guadalupe hiciera pública la decisión judicial. La conductora cuestionó que sus comentarios televisivos puedan ser considerados como delitos contra el honor y anunció que su defensa recurrirá el fallo.

“No cantes victoria Cuto Guadalupe porque lo tuyo se lo trae abajo cualquier juez bien pensante”, manifestó la presentadora.

Medina recordó algunas de las frases que utilizó en su programa al hablar de la denominada “Fe de Cuto”. “Yo al decir ‘ahora con esto que le descubrimos a la esposa la Fe de Cuto ya no existe’, cosas así. ¿Esto va a ser demandable?”, preguntó durante su pronunciamiento.

En abril de 2026, la conductora también se refirió a la demanda y negó que sus expresiones buscaran burlarse de las creencias religiosas del exfutbolista. “¿Que me he burlado de su fe? ¿Cómo me voy a burlar de su fe? Me burlé de sus cachos”, afirmó.

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Cuto Guadalupe, en cambio, aseguró que recibió la resolución sin ánimo de revancha. “No recibo esta decisión con ánimo de revancha. La recibo con tranquilidad, porque se ha hecho justicia, y porque el honor de una persona y su familia no puede usarse para ganar sintonía”, expresó.

La sentencia corresponde a una primera instancia. Magaly Medina adelantó que apelará la decisión, por lo que el proceso continuará en una instancia superior.

Magaly Medina comenta las reacciones en redes tras publicación de Cuto Guadalupe. Captura: Magaly TV La Firme.