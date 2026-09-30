‘Chicho’ Salas asume un nuevo reto en la Liga 2: buscará el ascenso con la Universidad San Martín

‘Chicho’ Salas vuelve a dirigir y asume un nuevo reto en la Liga 2 con la San Martín. Crédito: LFP

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Guillermo Salas afrontará un nuevo desafío en su carrera como entrenador. El estratega peruano asumirá las riendas de la Universidad San Martín para disputar la recta final de la Liga 2 2026, con la misión de mantener al cuadro ‘albo’ en la pelea por uno de los boletos a la máxima categoría.

La noticia fue revelada por el periodista Gustavo Peralta durante el programa ‘Hablamos de Max’, de L1MAX. “‘Chicho’ Salas es el nuevo técnico de la San Martín en la Liga 2. Ya empezó a entrenar, me dicen el día de hoy”, señaló el comunicador, confirmando así el inicio de una nueva etapa para el entrenador.

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La llegada de Salas se produce luego de su paso por Santos FC de Nasca, equipo al que dirigió durante parte de la presente temporada. Su etapa en el conjunto iqueño terminó en agosto, cuando ambas partes acordaron ponerle fin al vínculo. Ahora, el estratega tendrá una nueva oportunidad en la segunda división peruana.

Un técnico con experiencia en la Liga 2

‘Chicho’ ya conoce la competencia y buscará aprovechar esa experiencia para asumir este nuevo reto. A inicios de 2026 fue anunciado como entrenador de Santos FC, con la misión de pelear por el ascenso a la Liga 1. Sin embargo, su ciclo terminó antes de completar la temporada.

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Antes de regresar a la segunda categoría, Salas también dirigió a César Vallejo durante 2024. Su etapa más importante, sin embargo, se produjo en Alianza Lima, club con el que consiguió sus principales éxitos como entrenador.

El técnico campeón con Alianza Lima tendrá un nuevo reto en su carrera, tras acordar su llegada al club 'santo'. (Video: L1MAX)

En septiembre de 2022 asumió el primer equipo ‘blanquiazul’ tras la salida de Carlos Bustos. Bajo su conducción, el elenco de La Victoria conquistó el Torneo Clausura y posteriormente se consagró campeón nacional. En 2023 continuó al mando y consiguió también el Torneo Apertura.

¿Cómo se define la Liga 2 2026?

La Universidad San Martín afronta la etapa decisiva de la Liga 2 con el objetivo de meterse en la pelea por el ascenso. El cuadro ‘albo’ forma parte de la Fase Final – Grupos de Campeonato, instancia a la que avanzaron los 12 mejores equipos de la primera etapa.

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Los clasificados fueron divididos en tres grupos de cuatro equipos y disputan partidos de ida y vuelta. Los tres líderes de cada serie y el mejor segundo avanzarán a los Play-Offs, donde quedarán definidos los cuatro candidatos al título y al ascenso.

En semifinales, los cruces se determinarán según la Tabla Acumulada: el primero enfrentará al cuarto y el segundo al tercero, en series de ida y vuelta. Los ganadores disputarán la final, mientras que los perdedores tendrán una última oportunidad mediante el repechaje.

El campeón de la Liga 2 conseguirá el primer boleto a la Liga 1 2027. El segundo ascenso se definirá entre los equipos que disputen el repechaje. Por ello, el cuadro ‘albo’ todavía necesita sumar para mantenerse con opciones de avanzar.

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El último equipo de Guillermo Salas fue el Santos FC de Liga 2. Crédito: Santos FC

Un desafío en plena definición

San Martín terminó quinto en el Grupo 1 de la Fase Regional y quedó ubicado en el Grupo C junto con Carlos Mannucci, Bentín Tacna Heroica y Alianza Universidad.

Su estreno en esta instancia fue complicado, pues cayó 7-0 frente a Carlos Mannucci en Trujillo. Ahora, con ‘Chicho’ Salas al mando, el conjunto de Santa Anita buscará recuperarse en las próximas jornadas y mejorar su posición en el grupo.

Para el entrenador, será una nueva oportunidad de demostrar su experiencia en el fútbol peruano y afrontar un tramo determinante de la temporada, esta vez con el objetivo de llevar a San Martín nuevamente a la máxima categoría.

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