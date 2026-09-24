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Jairo Vélez destaca los próximos amistosos de Perú: “Nos van a ayudar mucho para lo que viene después, hay que sacarle el máximo provecho”

El ‘Corviche’ es considerado el hombre capital en la estructura de Mano Menezes con la selección nacional. Queda por descontado que será titular contra Estados Unidos; luego habrá exámenes frente a México, Canadá y Colombia

Jairo Vélez, sonrisa radiante en los entrenamientos de Perú. - Crédito: ITEA
Jairo Vélez, sonrisa radiante en los entrenamientos de Perú. - Crédito: ITEA
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La selección peruana afina detalles para dar inicio a sus nuevos enfrentamientos del marco FIFA. El oponente que abrirá fuegos será Estados Unidos, uno de los organizadores de la última Copa del Mundo, cuyo nivel no inquieta en la mayoría de integrantes del elenco, sobre todo a Jairo Vélez.

Una vez que culminó la sesión de prácticas de la mañana, el goleador de la era Mano Menezes compartió sus sensaciones por su nueva citación y advirtió que cada uno de los que conforman el deber nacional está al 100%: “Estoy contento de estar acá, estamos trabajando con el equipo muy bien y creo que vamos a llegar muy bien al partido”.

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Jairo Vélez – Selección Peruana – Alianza Lima – Perú – deportes – 20 septiembre
Jairo Vélez descolla como el puntual diferencial de Perú. - Crédito: FPF

Desde que la delegación peruana aterrizó en territorio norteamericano solo se ha dedicado a entrenar de manera ininterrumpida, una medida muy bien valorada por Vélez. “Nos ayuda, porque creo que ha sido el tiempo más largo que hemos tenido durante el año. Estos partidos de buen nivel nos van a ayudar mucho para lo que viene después y hay que sacarle el máximo provecho, probar jugadores y ver lo que nos acomoda mejor para lo que viene”, indicó.

A la pregunta asociada a su tercer nombramiento con Mano Menezes, el volante nacional indicó que “siempre es bueno estar presente y hoy me toca estar aquí, me ha tocado marcar y estoy muy contento y agradecido por todo, es un privilegio muy grande. Gracias a Dios he podido marcar 4 goles”.

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Vélez, el baluarte

Por su rendimiento sostenido, Jairo Vélez siempre fue un objeto de deseo por la Federación Peruana de Fútbol, pero por cuestiones burocráticas aún no podía representar a la ‘bicolor’. De ahí que su primer llamado llegara en el estreno de Mano Menezes en la dirección técnica.

Aunque su estreno contra Senegal fue plomizo, logró realizar una exhibición plena en la jornada siguiente contra Honduras al registrar un doblete que sirvió para una amarga igualada a dos. Meses más tarde volvió a su acto heroico al convertir en el primer triunfo frente a Haití.

Jairo Vélez celebrando con Fabio Gruber el gol de la remontada sobre Haití. - Crédito: FPF
Jairo Vélez celebrando con Fabio Gruber el gol de la remontada sobre Haití. - Crédito: FPF

Su mejor performance se dio en un escenario desfavorable ante España, futura campeona del mundo. Si bien Perú perdió sin atenuantes, el ‘Corviche’ se hizo presente al colorear el tanteador con un golazo que evidenció su grato estado de momento.

Actualmente, Vélez es uno de los puntuales gravitantes de Alianza Lima, al posicionarse como el organizador de juego de Pablo Guede toda vez que también resalta por su aportación goleadora puntual.

Lista de Perú

Arqueros: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario), Matías Córdova (Comerciantes Unidos).

Defensas: César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Fabio Gruber (Mainz 05), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

Mediocentros: André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City).

Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario), Jhonny Vidales (Melgar) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).

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