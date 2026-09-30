Perritos rescatados de presunto criadero clandestino en SJM reciben atención veterinaria por lesiones y signos de fuerte golpe de calor

Intervención en un inmueble del jirón Santiago Rodríguez 954. Cmposición: Infobae

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El rescate de decenas de perros de un inmueble de San Juan de Miraflores permitió trasladarlos a la Clínica Veterinaria Municipal de la avenida Pedro Miotta, donde reciben atención por distintas afecciones. Los animales fueron encontrados en condiciones insalubres durante una intervención a un presunto criadero clandestino.

La diligencia ocurrió el 28 de septiembre en un inmueble del jirón Santiago Rodríguez 954. De acuerdo con el Ministerio Público, en el lugar fueron encontrados 47 perros y un gallo. La Municipalidad de San Juan de Miraflores informó, por su parte, que el grupo trasladado para atención veterinaria estuvo compuesto por 48 canes.

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Los animales pertenecen a distintas razas, aunque la mayor parte corresponde a bulldogs. El Ministerio Público detalló que entre los ejemplares se encontraban 25 bulldogs francés, nueve bulldogs inglés, un perro salchicha, ocho perros criollos y cinco cachorros de bulldog francés. El gallo también quedó bajo resguardo tras el operativo.

La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía y la Policía Nacional, con participación de personal municipal de las áreas de Salud y Fiscalización. Dos personas fueron detenidas en flagrancia, según el Ministerio Público, mientras las diligencias continúan para establecer las circunstancias del caso y las responsabilidades correspondientes.

Perritos reciben atención por lesiones y problemas de salud

La intervención permitió trasladar a los animales a una veterinaria municipal, donde reciben atención. Entre los ejemplares había bulldogs franceses, ingleses, cachorros y perros criollos. Municipalidad de San Juan de Miraflores

El traslado a la veterinaria municipal permitió iniciar una revisión de los animales. El personal veterinario identificó lesiones en la piel, uñas largas con sangrado, hongos y afecciones oculares. También se detectaron signos compatibles con golpe de calor entre los perros rescatados.

Una especialista de la veterinaria municipal explicó que el estado de varios ejemplares evidenciaba diferentes problemas físicos. “La mayoría están desnutridos, problemas de piel, eh, tienen las uñas muy crecidas o tienen hongos en las uñas. Varios tienen afecciones también en los ojitos”, señaló durante la intervención.

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La especialista también indicó que varias hembras presentaban características compatibles con múltiples procesos reproductivos. Según la información proporcionada por la municipalidad, seis cachorros permanecen en una incubadora y dos de ellos se encuentran en estado delicado.

La atención permanece bajo resguardo municipal

El grupo fue llevado a la veterinaria municipal tras una intervención fiscal. Entre los animales había 25 bulldogs franceses, nueve ingleses y cinco cachorros de la misma raza. Municipalidad de San Juan de Miraflores

Por disposición del fiscal provincial Juan Luis Astorayme Salvatierra, los animales fueron llevados a la veterinaria municipal de la avenida Pedro Miotta. El establecimiento quedó a cargo de su cuidado mientras prosiguen las diligencias fiscales relacionadas con el inmueble intervenido.

Durante la evaluación también se detectaron signos compatibles con golpe de calor. La especialista explicó que el estrés derivado del traslado y de la situación previa podía afectar a los ejemplares. “Pero ya los estamos atendiendo”, indicó al referirse al proceso de revisión veterinaria.

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En el caso de los cachorros, la información municipal señala que algunos nacieron de forma prematura y requieren cuidados específicos. La alcaldesa de San Juan de Miraflores, Delia Castro Pichihua, indicó durante la intervención que dos de los pequeños se encontraban delicados y permanecían dentro de una incubadora con tratamiento veterinario.

El Ministerio Público informó que las condiciones encontradas dentro del inmueble serán materia de investigación. La diligencia permitió identificar a los animales y trasladarlos a un espacio municipal para su protección, mientras las autoridades buscan establecer las responsabilidades correspondientes.

La información recogida durante la intervención también señala que algunas hembras presentaban signos compatibles con un uso reiterado para reproducción. La especialista de la veterinaria municipal describió alteraciones físicas en varias de ellas, mientras las autoridades investigan las circunstancias de su permanencia en el inmueble.

Los perros permanecen bajo cuidado de la veterinaria municipal de San Juan de Miraflores mientras continúan las diligencias fiscales. Según la información difundida por la municipalidad, los animales podrían ser puestos en adopción una vez que culminen las investigaciones correspondientes.

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