Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 30 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo sísmico continuo a nivel nacional para brindar información técnica inmediata a la población y a las autoridades de gestión del riesgo. En esta cobertura en vivo te presentamos el reporte oficial en tiempo real con los últimos movimientos telúricos registrados, detallando la magnitud, el epicentro y la profundidad focal en las distintas regiones del país.
Debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú experimenta una constante actividad tectónica producto de la fricción entre placas y fallas locales. Sigue en directo las actualizaciones emitidas por el Centro Sismológico Nacional (Censis), junto con las principales medidas de prevención, pautas de seguridad y recomendaciones de Indeci ante cualquier eventualidad.
Sismo en Lima
Un sismo de magnitud 3,5 se registró a las 03:52 del 30 de septiembre, a 27 kilómetros al oeste de Ancón, en Lima, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 58 kilómetros y alcanzó una intensidad III en Ancón, donde fue percibido de forma leve por la población.
Sismos del martes 29
Perú registró tres sismos el 29 de septiembre, con magnitudes de entre 3,4 y 5,2, de acuerdo con los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento de mayor intensidad ocurrió durante la madrugada cerca de Andoas, en Loreto, mientras que los otros dos fueron localizados en las regiones de Cajamarca y Tacna.
El primer evento se produjo a las 05:22:13, hora local. Alcanzó una magnitud de 5,2 y tuvo su epicentro a 67 kilómetros al noreste de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón. La profundidad fue de 150 kilómetros y la intensidad registrada en esa localidad llegó a nivel II.
El IGP identificó este movimiento con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0697. Las coordenadas consignadas fueron latitud -3,23 y longitud -75,88. Por su profundidad, se trató de un sismo que pudo percibirse en una zona amplia, aunque con una intensidad menor en el entorno inmediato del epicentro que la de un evento superficial de magnitud similar.
El mayor sismo de la jornada ocurrió en Loreto
El reporte oficial situó el epicentro en una zona próxima a Andoas, distrito ubicado en el noreste de Perú, dentro de la Amazonía. La intensidad II describe una percepción leve del movimiento, principalmente por algunas personas que se encuentran en reposo, dentro de edificios o en viviendas.
El sismo de magnitud 5,2 tuvo una profundidad de 150 kilómetros, un dato que marca una diferencia frente a los otros dos episodios registrados el mismo día. La profundidad de un evento influye en cómo se distribuye la energía sísmica y en la forma en que las personas perciben el movimiento.
Hasta la información disponible en los reportes difundidos, no se consignaron daños materiales ni víctimas vinculadas con el sismo registrado cerca de Andoas. Las autoridades recomiendan seguir la información de los canales oficiales y evitar difundir datos no confirmados durante una emergencia.
La región de Loreto tiene extensas áreas rurales y comunidades alejadas de los principales centros urbanos. Ante un movimiento de mayor magnitud, las dificultades de conexión y traslado pueden condicionar la evaluación inicial de la situación.
Un movimiento superficial se sintió cerca de Jaén
El segundo evento de la jornada ocurrió a las 13:01:39. El IGP informó que el temblor alcanzó una magnitud de 3,5 y se ubicó a 10 kilómetros al este de Jaén, en la región Cajamarca.
El movimiento, registrado bajo el código IGP/CENSIS/RS 2026-0698, tuvo una profundidad de 13 kilómetros. La intensidad fue de II-III en Jaén, donde parte de la población pudo percibirlo de forma leve dentro de inmuebles.
Las coordenadas del epicentro fueron latitud -5,74 y longitud -78,72. Los sismos que ocurren a poca profundidad pueden sentirse con mayor nitidez en las localidades cercanas, incluso cuando su magnitud es moderada o baja.
En niveles de intensidad II-III, algunas personas suelen advertir el movimiento, especialmente en pisos superiores de edificios. Puertas, ventanas y objetos suspendidos también pueden presentar vibraciones leves.
El temblor de Jaén ocurrió a solo 13 kilómetros de profundidad, a diferencia del evento registrado cerca de Andoas. La comparación entre ambos reportes muestra que la magnitud no es el único factor que determina la percepción de un sismo.
Tarata registró un sismo de magnitud 3,4 durante la noche
El tercer reporte fue emitido por el IGP tras un sismo que ocurrió a las 20:52:21. El evento alcanzó una magnitud de 3,4 y tuvo su epicentro a 22 kilómetros al este de Tarata, en la región Tacna.
El movimiento fue identificado como IGP/CENSIS/RS 2026-0699. Tuvo una profundidad de 11 kilómetros, con coordenadas de latitud -17,52 y longitud -69,83. La intensidad registrada fue II en Tarata.
Los movimientos de baja magnitud forman parte de la actividad que se registra de forma recurrente en distintas zonas del país. La red de monitoreo permite determinar sus características y ofrecer información rápida a la población.
Los tres sismos ocurrieron en Loreto, Cajamarca y Tacna, con profundidades de entre 11 y 150 kilómetros. La distancia entre sus epicentros y las diferencias de profundidad muestran la diversidad de escenarios sísmicos presentes en el territorio peruano.
La subducción de la placa de Nazca provoca movimientos en el país
La frecuencia sísmica en Perú está relacionada con su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra una parte considerable de los terremotos y volcanes que se producen alrededor del océano Pacífico.
En el territorio peruano, la actividad se explica por el desplazamiento de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana. Ese proceso, conocido como subducción, libera energía acumulada y origina sismos de distinta magnitud en la costa, la sierra y la selva.
Por esa razón, las familias deben contar con un plan de emergencia actualizado. La preparación comienza con la identificación de las áreas de menor riesgo dentro de la vivienda, las rutas de salida y un punto de encuentro fuera del inmueble.
Los muebles altos, repisas, espejos, lámparas, televisores y objetos pesados instalados en altura pueden representar un peligro durante un movimiento. Deben estar sujetos a paredes resistentes o fuera de las zonas de tránsito habitual.
Qué debe incluir una mochila de emergencia
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aconseja que cada hogar prepare una mochila de emergencia para las primeras 24 horas después de un sismo u otra situación de riesgo. Debe permanecer en un lugar de acceso rápido y su contenido requiere una revisión periódica.
Entre los artículos recomendados figuran:
- Agua potable y alimentos no perecibles.
- Linterna, radio portátil, pilas y cargador externo.
- Botiquín de primeros auxilios con gasas, vendas y antiséptico.
- Medicamentos personales, recetas y elementos de apoyo médico.
- Documentos de identidad, llaves y dinero en efectivo de baja denominación.
- Abrigo, manta, mascarillas y productos de higiene.
- Pañales, fórmula, biberones y ropa de recambio si hay bebés.
- Alimentos, recipientes y otros artículos para mascotas.
- Una lista impresa con teléfonos de familiares y servicios de emergencia.
La mochila debe cubrir necesidades básicas durante las primeras 24 horas, ante posibles interrupciones de agua, energía eléctrica, telefonía, transporte o abastecimiento. También es recomendable contar con una caja de reserva en casa, con bidones de agua, alimentos para varios días, herramientas, mantas y artículos de limpieza.
Cada familia debe adaptar este plan a las condiciones de sus integrantes. Los hogares con adultos mayores, bebés, embarazadas, personas con discapacidad o pacientes que requieren tratamiento médico permanente necesitan incorporar recursos y medidas específicas.
Qué hacer durante y después de un temblor
Durante un sismo, la prioridad es disminuir la exposición a golpes y a la caída de objetos. Las autoridades aconsejan mantener la calma, no correr y no empujar, ya que esas reacciones pueden provocar accidentes.
Dentro de casas, oficinas, escuelas o comercios, se debe evitar la cercanía con ventanas, espejos, estantes, lámparas, repisas y artefactos eléctricos. Si salir implica un riesgo mientras dura el movimiento, corresponde ubicarse en una zona segura prevista con anterioridad, cerca de elementos estructurales resistentes.
Las principales recomendaciones son:
- No usar ascensores durante ni después del movimiento.
- Evacuar por las escaleras cuando el sismo termine, si no presentan daños, humo o cables expuestos.
- Alejarse de fachadas, postes, letreros, puentes y tendidos eléctricos si se está en la vía pública.
- Detener el vehículo en un espacio seguro, sin bloquear rutas de evacuación ni estacionar debajo de pasos elevados.
- Seguir las rutas señalizadas y las indicaciones de las autoridades en zonas costeras ante un sismo fuerte o prolongado.
Acciones tras un sismo
Después de un temblor, se debe comprobar si hay personas heridas y brindar primeros auxilios cuando sea necesario. Si una vivienda presenta daños en columnas, muros, techos, escaleras, instalaciones de gas o conexiones eléctricas, no se debe ingresar hasta que un especialista evalúe la estructura.
Ante olor a gas, chispas o cables expuestos, corresponde cerrar las llaves de paso solo si esa acción no implica un riesgo. No se deben encender fósforos, encendedores ni interruptores eléctricos si existe sospecha de fuga.
La población puede usar el 119 para dejar y escuchar mensajes de voz durante una emergencia, el 116 para los Bomberos Voluntarios y el 105 para la Policía Nacional del Perú. Las comunicaciones por mensajes de texto o internet ayudan a evitar la saturación de las líneas telefónicas.
El IGP, el Indeci y las autoridades locales mantienen la difusión de información ante cada evento. Las réplicas pueden ocurrir después de un sismo y representar un riesgo adicional en construcciones que hayan sufrido daños.