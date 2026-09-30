Magaly Medina se pronuncia por caso Jefferson Farfán: “Todos tenemos derechos constitucionales. Tú no eres el dueño del PJ”

Magaly Medina aseguró que pagó una reparación civil de S/350 mil y realizó el servicio comunitario establecido en su sentencia. Además, denunció una supuesta “cacería de brujas” en su contra. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina volvió a referirse al conflicto judicial que mantiene con Jefferson Farfán y respondió al pedido del exfutbolista para que se revoque la libertad condicional que le fue concedida. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó la insistencia de Farfán en buscar que termine en prisión y aseguró que ha cumplido con las disposiciones que le fueron impuestas por la justicia.

Durante su intervención, la periodista también recordó que cumplió con el pago de una reparación civil de S/350 mil y con el servicio comunitario establecido como parte de las medidas que debía acatar. En ese contexto, cuestionó que se siga impulsando una solicitud para llevarla nuevamente a prisión y sostuvo que existen derechos constitucionales que deben ser respetados.

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“Todos tenemos derechos constitucionales. Tú no eres el dueño del Poder Judicial”, afirmó Magaly Medina al referirse directamente a la situación que enfrenta con Jefferson Farfán.

Magaly Medina denuncia “cacería de brujas” tras pedido de Jefferson Farfán para llevarla a prisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona pedido de Jefferson Farfán para enviarla a prisión

El nuevo capítulo del enfrentamiento judicial entre Magaly Medina y Jefferson Farfán volvió a ocupar la atención de la conductora, quien decidió pronunciarse sobre la solicitud del exfutbolista para que se revoque su libertad condicional.

La periodista cuestionó lo que considera una insistencia de Farfán por conseguir que sea privada de su libertad. Para Medina, el hecho de haber recibido una medida judicial que contempla determinadas condiciones no significa que haya dejado de tener derechos.

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Su respuesta se centró precisamente en recordar que el cumplimiento de una resolución judicial debe darse dentro del marco establecido por las autoridades correspondientes y no depender de la voluntad de una de las partes involucradas.

“Todos tenemos derechos constitucionales. Tú no eres el dueño del PJ”, manifestó la conductora, utilizando la abreviatura de Poder Judicial para referirse a la institución encargada de resolver el proceso.

Con esta declaración, Magaly marcó su posición frente al pedido promovido por Farfán y cuestionó la manera en que se viene desarrollando este nuevo episodio del proceso.

Magaly Medina denuncia “cacería de brujas” tras pedido de Jefferson Farfán para llevarla a prisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recuerda que pagó S/350 mil y cumplió servicio comunitario

Uno de los principales argumentos expuestos por Magaly Medina fue el cumplimiento de las obligaciones que le fueron impuestas en el marco de su proceso judicial.

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La conductora recordó que realizó el pago de una reparación civil de S/350,000 y que también cumplió con el servicio comunitario establecido por la justicia.

Estos antecedentes fueron mencionados por la periodista para sostener que ha venido acatando las disposiciones judiciales que correspondían a su caso. Su cuestionamiento se produce precisamente ante el pedido para que se revoque la libertad condicional y se adopte una medida más severa en su contra.

La figura de ATV planteó así que el caso no puede ser entendido únicamente desde la disputa personal que existe entre ella y el exfutbolista, sino también desde el respeto a las garantías y procedimientos establecidos por el sistema judicial.

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Para Medina, el cumplimiento de las obligaciones fijadas por las autoridades es un elemento central en esta nueva discusión. Por ello, su respuesta estuvo acompañada de un llamado a recordar que las decisiones sobre la libertad de una persona corresponden a los órganos de justicia.

Magaly Medina denuncia “cacería de brujas” tras pedido de Jefferson Farfán para llevarla a prisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina denuncia una “cacería de brujas” en su contra

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ también elevó el tono de sus declaraciones al referirse a lo que considera una campaña en su contra. Medina utilizó la expresión “cacería de brujas” para describir lo que percibe como una serie de acciones destinadas a conseguir que termine en prisión.

“Hay una especie de todos vamos a mandar a la cárcel a la Urraca”, señaló.

Magaly Medina denuncia “cacería de brujas” tras pedido de Jefferson Farfán para llevarla a prisión. Captura: Magaly TV La Firme.

La frase fue utilizada por la periodista para cuestionar lo que considera una insistencia por parte de distintos sectores para conseguir que sea encarcelada. En su lectura de la situación, el caso ha adquirido una dimensión que va más allá de la disputa original y se ha convertido en un escenario donde diferentes personas estarían pidiendo su prisión.

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Magaly también cuestionó una aparente contradicción que, según dijo, existe entre quienes anteriormente defendían la libertad de prensa y quienes actualmente piden que una periodista sea enviada a prisión.

La conductora recordó de esta manera el debate que suele generarse alrededor de los límites de la libertad de expresión y las consecuencias que pueden derivarse de las declaraciones realizadas públicamente.

Su intervención volvió a colocar el caso en el terreno de la discusión sobre los derechos constitucionales y la libertad de prensa, dos aspectos que la periodista considera relevantes en medio del proceso que mantiene con Farfán.

Magaly Medina denuncia “cacería de brujas” tras pedido de Jefferson Farfán para llevarla a prisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Cambió el juez a cargo de la audiencia por el caso Farfán

Otro de los puntos que Magaly Medina dio a conocer durante su pronunciamiento estuvo relacionado con el cambio del juez encargado de la audiencia revocatoria.

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Según explicó la conductora, el magistrado que anteriormente estaba a cargo de dicha audiencia ya no ocupa ese despacho. En su lugar, el caso pasó a estar bajo responsabilidad del juez John C. Muñoz.

Este cambio tendría una consecuencia directa en el proceso: la audiencia deberá ser convocada nuevamente.

La situación modifica el escenario inmediato del procedimiento, debido a que el nuevo magistrado tendrá que asumir el caso y continuar con las actuaciones correspondientes antes de que se adopte una decisión sobre el pedido de revocatoria de la libertad condicional.

Magaly informó este cambio mientras cuestionaba el desarrollo del proceso y comparaba su situación con otros casos judiciales en los que también se han producido modificaciones en los despachos encargados de determinados procesos.

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Magaly Medina denuncia “cacería de brujas” tras pedido de Jefferson Farfán para llevarla a prisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly compara su caso con otros procesos judiciales

Durante sus declaraciones, la presentadora también hizo referencia a otros casos para cuestionar lo que considera un tratamiento diferente frente a los cambios de jueces.

La periodista recordó que, en un proceso similar, ha observado que se produjo el cambio de cuatro jueces, pero que, según su apreciación, ninguno de esos movimientos habría tenido la misma exposición pública que el suyo.

Magaly utilizó esta comparación para cuestionar la atención que recibe su caso y la manera en que determinados cambios dentro del Poder Judicial son comunicados públicamente.

La conductora planteó así una interrogante sobre la diferencia entre la forma en que se informa de las modificaciones de jueces en su proceso y lo ocurrido en otros expedientes judiciales.

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Este aspecto se suma a sus críticas sobre la situación que atraviesa y a su denuncia de una supuesta “cacería de brujas”, expresión que utilizó para describir lo que considera una presión sostenida para conseguir que sea encarcelada.

Magaly Medina denuncia “cacería de brujas” tras pedido de Jefferson Farfán para llevarla a prisión. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué pasará ahora con el caso entre Magaly Medina y Jefferson Farfán?

Con el cambio del juez encargado de la audiencia, el proceso entra en una nueva etapa. Según lo explicado por Magaly Medina, el despacho ahora está a cargo de John C. Muñoz, por lo que deberá programarse una nueva audiencia relacionada con el pedido para revocar su libertad condicional.

La conductora sostiene que, mientras continúa el procedimiento, ella ha cumplido con las obligaciones que le fueron impuestas, entre ellas el pago de S/350 mil de reparación civil y la realización del servicio comunitario.

El pedido de Jefferson Farfán, por su parte, busca que se revise la situación de la periodista y que se revoque el beneficio que actualmente mantiene. Este nuevo episodio mantiene vigente un enfrentamiento judicial que se inició a partir de las declaraciones realizadas por Magaly Medina en relación con el exfutbolista.

La conductora ha respondido defendiendo el respeto de sus derechos y cuestionando que se insista en llevarla a prisión.

“Todos tenemos derechos constitucionales. Tú no eres el dueño del Poder Judicial”, reiteró Medina al referirse al conflicto.

Magaly Medina denuncia “cacería de brujas” tras pedido de Jefferson Farfán para llevarla a prisión. Captura: Magaly TV La Firme.