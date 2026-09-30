Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026

Una persona sostiene billetes de soles peruanos y señala la pantalla de opciones de combustible en un surtidor de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los precios de los combustibles en Lima pueden presentar diferencias de hasta S/ 3,80 por galón entre una estación de servicio y otra. La variación depende del tipo de producto, el distrito, la disponibilidad informada por cada establecimiento y la distancia que debe recorrer el conductor para abastecerse.

La plataforma Facilito, administrada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), permite revisar los valores declarados por los grifos formales antes de iniciar un recorrido. El sistema incluye información sobre gasohol, diésel B5, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP), además de la ubicación y condición operativa de cada local.

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Los montos pueden modificarse durante el día, debido a que cada establecimiento reporta sus propios precios. Por esa razón, los conductores deben consultar la herramienta antes de salir y confirmar que el combustible requerido figure como disponible.

Una persona sostiene un teléfono con la aplicación Facilito para ubicar estaciones de servicio y consultar precios de combustible en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 registró una diferencia de S/ 3,80 por galón

En las referencias disponibles para la capital, el gasohol regular se ubicó entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón. La distancia entre el valor más bajo y el más alto fue de S/ 2,54.

El gasohol premium registró precios desde S/ 20,79 hasta S/ 24,99 por galón. En tanto, el diésel B5 S-50 UV osciló entre S/ 23,19 y S/ 26,99 por galón, con una brecha de S/ 3,80.

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Los precios de referencia fueron los siguientes:

Gasohol regular: entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón.

Gasohol premium: entre S/ 20,79 y S/ 24,99 por galón.

Diésel B5 S-50 UV: entre S/ 23,19 y S/ 26,99 por galón.

Las diferencias pueden impactar en el presupuesto de quienes cargan grandes volúmenes. Un vehículo que requiera 12 galones de gasohol regular podría registrar una variación superior a S/ 30 entre la alternativa más barata y la más costosa dentro de los valores consultados.

El ahorro potencial debe evaluarse junto con otros factores. Un grifo con una tarifa menor puede quedar lejos del punto de partida, exigir un desvío o implicar más tiempo en una zona con congestión vehicular. En esos casos, el costo del trayecto puede reducir la diferencia inicial del precio.

Una mano sostiene un teléfono móvil con la aplicación de Osinergmin frente a un panel de precios de combustibles en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador, Los Olivos y Comas mostraron montos menores en algunos productos

Los datos declarados en Facilito permiten identificar establecimientos con tarifas más bajas para determinados combustibles en varios distritos de Lima. La opción más conveniente no siempre se encuentra cerca del conductor, por lo que la plataforma ofrece filtros por precio, ubicación y distancia.

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En Villa El Salvador, el gasohol regular apareció desde S/ 18,79 por galón y el gasohol premium desde S/ 20,09. En Los Olivos, el gasohol regular figuró desde S/ 19,09 por galón.

También se registraron los siguientes valores de referencia:

San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 19,40 por galón.

San Miguel: gasohol premium desde S/ 20,99 por galón.

Comas: diésel desde S/ 22,79 por galón.

Carabayllo: diésel desde S/ 22,99 por galón.

Rímac: diésel desde S/ 23,99 por galón.

Dos estaciones de servicio en Lima muestran variaciones en las tarifas de venta de gasolina, diésel, GNV y GLP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos montos corresponden a declaraciones de los operadores y pueden actualizarse en cualquier momento. Por ello, la cifra que aparece al iniciar la búsqueda puede no coincidir con la vigente cuando el vehículo llega al establecimiento.

Antes de acudir a un grifo, conviene revisar si figura como operativo y si el producto requerido continúa disponible. Esta comprobación cobra mayor importancia en recorridos interprovinciales o en zonas donde existen pocos puntos de venta.

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Una computadora portátil y un teléfono celular muestran la plataforma Facilito de Osinergmin para la consulta de precios de referencia de combustibles en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se vende por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

La comparación de precios no se limita a las gasolinas y al diésel. La plataforma de Osinergmin incorpora también valores de Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) para vehículos.

El GNV se comercializa en soles por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se vende en soles por galón. Las unidades de medida son distintas, por lo que los usuarios deben considerar el tipo de sistema instalado en su vehículo antes de comparar tarifas.

Los precios de ambos combustibles pueden variar incluso entre establecimientos de una misma zona. La ubicación del grifo, el distrito y las actualizaciones reportadas por los operadores influyen en la información que aparece en el buscador.

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Para quienes usan GNV o GLP, la consulta previa puede evitar recorridos innecesarios, en especial si necesitan localizar una estación con un combustible determinado. También permite planificar paradas en rutas de mayor distancia, donde una desviación puede aumentar el gasto y extender el tiempo de viaje.

Entre los datos que deben revisar los conductores figuran:

El GNV se expresa en soles por metro cúbico.

El GLP vehicular se informa en soles por galón.

Los grifos próximos pueden registrar precios distintos.

La disponibilidad de productos puede cambiar durante el día.

El sistema permite ubicar estaciones formales que figuren como operativas.

Varios vehículos hacen fila para cargar combustible en una estación de servicio de Lima que exhibe las tarifas vigentes y el distintivo del organismo regulador Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facilito permite ordenar los grifos por precio, distancia y ubicación

Para verificar el precio de un combustible, el usuario debe ingresar a la web o aplicación de Facilito y seleccionar la zona donde realizará la compra. El buscador muestra las estaciones registradas, los productos ofrecidos y los montos declarados.

El procedimiento incluye los siguientes pasos:

Ingresar a la plataforma Facilito.

Elegir departamento, provincia y distrito.

Seleccionar el combustible requerido.

Revisar los establecimientos cercanos al punto de partida, trabajo o destino.

Ordenar el listado por precio o distancia.

Confirmar que el grifo aparezca como operativo.

Verificar que el producto esté disponible antes de acudir.

Osinergmin reúne en la herramienta datos de establecimientos formales. Si el valor mostrado en el surtidor difiere del precio declarado en la plataforma, el usuario puede comunicar la diferencia mediante los canales de atención del organismo.

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Osinergmin, a través de su plataforma Facilito, informa los precios de combustibles en una estación de servicio urbana de Lima, con valores para gasolina, diésel y GLP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión de los neumáticos también influye en el gasto de combustible

El precio por galón o por metro cúbico constituye una parte del gasto mensual de un vehículo. El consumo final depende además del estado mecánico, la carga transportada, el recorrido y los hábitos de conducción.

Una planificación previa puede ayudar a reducir el uso de combustible y evitar desplazamientos innecesarios. Estas son algunas medidas que los conductores pueden aplicar:

Planificar diligencias para concentrarlas en un solo recorrido.

Evitar aceleraciones repentinas y frenadas bruscas.

Mantener los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante.

Cumplir el mantenimiento del motor, los filtros y el sistema de inyección.

Retirar objetos que agreguen peso innecesario al vehículo.

Revisar el nivel de combustible antes de emprender un viaje largo.

Evitar mantener el motor encendido durante períodos extensos cuando el vehículo permanezca detenido, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

La revisión de tarifas en Facilito, junto con el control del consumo y la planificación de los trayectos, permite a los conductores estimar mejor el gasto antes de acudir a un grifo.