Perú

Partidos de hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Alianza Lima recibirá a Palestino por amistoso en Matute, Argentina chocará con Bolivia sin Lionel Messi, Cienciano se medirá con Los Chankas, y mucho más

Partidos de hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026
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Hoy, miércoles 30 de septiembre, la agenda futbolera está cargada de partidos emocionantes: Alianza Lima jugará amistoso contra Palestino en Matute, Argentina se medirá con Bolivia por la fecha FIFA, Cienciano chocará con Los Chankas por el Torneo Clausura 2026, y mucho más.

Los ‘blanquiazules’, con el regreso de Paolo Guerrero, afrontarán un duelo de preparación contra el cuadro chileno con la misión de mantener el ritmo futbolístico de cara a la recta final del campeonato.

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Pablo Guede presentará un sorpresivo once debido a que no podrá contar con los seleccionados Renzo Garcés, Marco Huamán y Jairo Vélez, quienes vienen disputando los amistosos al mando del Mano Menezes por fecha FIFA.

El equipo blanquiazul venció a ADT por 2 a 0 en condición de local, en un partido correspondiente al Torneo Clausura. Marco Huamán y Eryc Castillo marcaron los goles del conjunto que dirige Pablo Guede, que llegó a 16 puntos en el certamen y a 56 en la tabla acumulada.

Anuncio del Alianza Lima vs Palestino por amistoso 2026. - créditos: Alianza Lima
Anuncio del Alianza Lima vs Palestino por amistoso 2026. - créditos: Alianza Lima

Por otro lado, la selección argentina volverá a jugar por primera vez desde que obtuvo la medalla de plata en el Mundial 2026. El equipo se presentará como local en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. El encuentro servirá para iniciar una etapa de renovación tras la salida de Messi. El futbolista, que atraviesa el tramo final de su carrera en Inter Miami, decidió retirarse luego de la muerte de su padre.

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La ‘albiceleste’ enfrentará a la ‘verde’ luego de perder la final de la Copa del Mundo frente a España. El partido en Córdoba marcará la primera aparición oficial del plantel desde aquel subcampeonato y abrirá un proceso de reconstrucción sin Messi.

Dónde ver Argentina vs Bolivia HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026.
Dónde ver Argentina vs Bolivia HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026. Crédito: Difusión.

La selección boliviana llegará después de una eliminación en la repesca intercontinental que le impidió acceder al Mundial 2026. Pese a ese resultado, la federación mantuvo a Óscar Villegas como entrenador. La continuidad del técnico forma parte de un nuevo proceso para la Verde. En ese recorrido, Bolivia disputó un amistoso ante Paraguay que terminó con una derrota y un doblete de Miguel Almirón.

Este cotejo representará otra exigencia para el combinado altiplánico. Las estadísticas recientes en amistosos tampoco favorecen al seleccionado boliviano, que acumula tres derrotas consecutivas en ese tipo de partidos.

Partido de Liga 1 Perú

- Cienciano vs Los Chankas (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 MAX, L1MAX.com, Movistar TV)

Partido amistoso internacional

- Alianza Lima vs Palestino (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX, L1MAX.com)

Partidos amistosos fecha FIFA

- Lituania vs Andorra (11:00 horas / S. Darius and S. Girėnas Stadium / Disney+)

- Argentina vs Bolivia (19:00 horas / estadio Mario Alberto Kempes / Disney+)

Partidos de Champions League Femenina

- Roma vs Barcelona (11:45 horas / Stadio Tre Fontane / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Hacken vs Juventus (11:45 horas / estadio Nordic Wellness Arena / Disney+ Premium, ESPN 2

- Paris FC vs Arsenal (11:45 horas / estadio Jean-Bouin / Disney+ Premium)

Partido de MLS

- New York RB vs St. Louis City (18:30 horas / Sports Illustrated Stadium / ESPN)

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