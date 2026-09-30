Dengue en Perú: Alertan por más mosquitos y piden controles domésticos contra el dengue

Una mujer revisa macetas y recipientes en el patio de una vivienda en Perú para eliminar criaderos del mosquito transmisor del dengue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Ministerio de Salud intensificó en Jesús María las acciones de prevención frente al dengue, ante el aumento sostenido de casos y la previsión de una mayor presencia de mosquitos transmisores por las altas temperaturas y las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. La campaña apunta a que cada familia identifique y elimine los recipientes que acumulan agua limpia dentro y alrededor de las viviendas, donde el insecto deposita sus huevos.

Las autoridades sanitarias plantearon que la prevención empieza en los hogares y requiere una revisión frecuente de patios, techos, jardines y ambientes interiores. La presencia de agua acumulada durante varios días puede facilitar el desarrollo de larvas y pupas, que luego se convierten en mosquitos adultos capaces de transmitir la enfermedad. Por ese motivo, la recomendación central es reducir al mínimo los lugares disponibles para su reproducción.

PUBLICIDAD

La campaña también incluye indicaciones para quienes presentan síntomas compatibles con dengue. Las personas con fiebre deben evitar la automedicación y acudir a un establecimiento de salud si aparecen señales de alerta. El manejo recomendado contempla reposo, una ingesta abundante de líquidos y paracetamol para controlar la temperatura, siempre bajo orientación médica.

Varias larvas de mosquito se desarrollan en el agua acumulada dentro de un recipiente plástico transparente expuesto al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los criaderos pueden estar en patios, techos, floreros y depósitos de agua

El especialista Alexis Olguín, quien participó en la campaña, explicó que el mosquito transmisor suele permanecer dentro de las casas o en sectores próximos a ellas. Su reproducción ocurre en agua limpia, por lo que el riesgo no se limita a grandes acumulaciones ni a zonas abiertas. Un recipiente pequeño que retiene agua de lluvia puede transformarse en un criadero si no se vacía a tiempo.

PUBLICIDAD

Los depósitos utilizados para almacenar agua requieren atención especial. Deben permanecer bien tapados para impedir que los mosquitos ingresen y pongan huevos. Además, las autoridades recomendaron lavarlos y escobillarlos con frecuencia, ya que los huevos pueden adherirse a las paredes de los recipientes y persistir aun cuando el agua haya sido retirada.

Sustituir el agua de los floreros por arena húmeda o esponja floral evita la proliferación del mosquito Aedes aegypti en los hogares. Foto: Minsa

¿Qué objetos deben revisarse periódicamente?

Entre los objetos que deben revisarse figuran los floreros, baldes, botellas, neumáticos, bebederos de animales, juguetes infantiles y elementos en desuso. También es necesario controlar los recipientes abandonados en patios y techos, donde las lluvias pueden formar pequeñas reservas de agua. Eliminar, vaciar o dar vuelta esos objetos reduce las posibilidades de que el mosquito complete su ciclo de desarrollo.

PUBLICIDAD

La medida busca instalar una rutina doméstica que no demande demasiado tiempo, pero que permita detectar riesgos antes de que aparezcan nuevos mosquitos. La acumulación de agua limpia puede pasar inadvertida en objetos cotidianos, sobre todo después de lluvias intensas. Por ello, la revisión debe alcanzar tanto los espacios visibles como aquellos sectores menos transitados de la vivienda.

Un afiche del Ministerio de Salud de Perú acompaña varios recipientes de agua cerrados con tapa en el ingreso de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ficha “10 minutos contra el dengue” propone controles periódicos en cada hogar

Como parte de la estrategia, el Ministerio de Salud propuso la ficha de autoevaluación “10 minutos contra el dengue”, una guía destinada a ordenar la búsqueda de posibles criaderos en cada casa. La herramienta plantea que los integrantes del hogar recorran los espacios donde puede acumularse agua y retiren los recipientes que no sean necesarios.

PUBLICIDAD

Durante esa inspección, las familias también pueden identificar larvas y pupas. Detectarlas antes de que se transformen en mosquitos permite interrumpir el ciclo de reproducción en una etapa temprana. El control no debe limitarse a una única jornada: la recomendación es repetirlo de manera periódica, especialmente después de las lluvias y durante los períodos de temperaturas elevadas.

El dengue puede presentar síntomas variables; reconocer las señales de alarma a tiempo puede salvar vidas, especialmente en niños y adultos mayores. Foto: Composición Infobae Perú/EsSalud

¿Qué zonas deben ser revisadas?

En las zonas con mayor presencia de zancudos, Olguín aconsejó reforzar las medidas de protección personal. El uso de repelente, la instalación de celosías o mosquiteros y el control de las entradas de insectos en la vivienda pueden disminuir las picaduras. Estas medidas complementan la eliminación de criaderos, que continúa como la principal herramienta para disminuir la población de mosquitos.

PUBLICIDAD

Las personas con fiebre deben estar atentas a síntomas que requieran una consulta inmediata. El dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, los sangrados, la irritabilidad o la somnolencia en niños son señales de alarma. Ante esos signos, la indicación es acudir sin demora a un establecimiento de salud y evitar tratamientos por cuenta propia, en particular el uso de medicamentos que no hayan sido indicados por un profesional.

La prevención del dengue depende de acciones sostenidas dentro de cada vivienda. La revisión de recipientes, el cuidado de los depósitos de agua y la consulta médica ante síntomas conforman las medidas planteadas para contener la propagación de la enfermedad en Jesús María durante el período de lluvias y altas temperaturas.

PUBLICIDAD