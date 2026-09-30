Intervienen a interno con más de S/40 mil durante operativo en penal de Arequipa

El interno estuvo a cargo de un economato de comidas hasta hace dos meses y ahora se investiga el origen de la considerable suma de efectivo - Créditos: INPE.

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Más de S/40 mil fueron encontrados en poder de un interno durante una requisa ejecutada en el penal de Varones Arequipa. El hallazgo estuvo a cargo de agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quienes realizaron una intervención destinada a detectar elementos prohibidos y reforzar las medidas de control dentro del establecimiento.

El intervenido fue identificado como Abdon Chicaña Samayani. El efectivo permanecía dentro de un morral de su pertenencia. Según información de las autoridades penitenciarias, el recluso estuvo encargado de un economato dedicado al rubro de comidas hasta hace dos meses, antecedente que será considerado durante las diligencias para establecer la procedencia del considerable monto.

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La operación tuvo lugar en los pabellones 1 y 2 de mínima seguridad. En el despliegue participaron 40 agentes de vigilancia interna y externa, quienes efectuaron controles corporales, revisaron las pertenencias de los privados de libertad e inspeccionaron diversos ambientes del recinto arequipeño.

El operativo permitió encontrar, además, objetos cuya tenencia está prohibida dentro del centro penitenciario. Entre los artículos decomisados figuran elementos punzocortantes, encendedores y pipas, así como relojes y otros bienes no autorizados para los reclusos.

Requisa en penal de Arequipa permite hallar más de S/40 mil en poder de interno - Créditos: INPE.

Tras el descubrimiento del dinero, las autoridades penitenciarias comunicaron el caso a representantes de la Fiscalía especializada en Lavados de Activos y de la Policía Nacional del Perú. Ambas instituciones quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para determinar el origen de los S/40 mil y establecer las responsabilidades que pudieran existir.

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La intervención fue coordinada por la dirección de la Oficina Regional Sur Arequipa, en cumplimiento de las disposiciones del Gobierno para intensificar las acciones de inteligencia penitenciaria. La medida busca detectar cualquier elemento ilícito que pueda comprometer la seguridad o alterar el funcionamiento habitual de los establecimientos.

INPE frustra ingreso de 400 cigarrillos ocultos

Hace algunos días, agentes de seguridad del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo frustraron el ingreso de 408 cigarrillos que una mujer llevaba ocultos entre sus víveres. El hallazgo ocurrió durante la revisión de paquetes realizada en el área N.° 2 de la puerta principal del recinto.

Los productos estaban camuflados dentro de 34 turrones y distribuidos en pequeñas bolsas transparentes. La modalidad fue detectada por el personal encargado del control, que procedió a retener los artículos antes de que pudieran llegar a los ambientes destinados a los internos.

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Agentes del penal de Chiclayo frustraron el ingreso de 408 cigarrillos que una mujer llevaba ocultos entre sus víveres - Créditos: INPE.

La visitante acudía acompañada de su menor hijo y, según la información proporcionada por el INPE, pretendía entregar la mercadería a su conviviente, Luis Alberto Gálvez Manosalva. El interno se encuentra ubicado en la cuadra 5 del pabellón 4, correspondiente al Régimen Cerrado Ordinario.

El caso fue comunicado de inmediato a las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones y la aplicación de los procedimientos establecidos conforme a ley. Las diligencias permitirán determinar las responsabilidades que correspondan por el intento de introducir productos no autorizados al establecimiento.

Esta intervención forma parte de los controles permanentes que desarrolla el Instituto Nacional Penitenciario para reforzar la seguridad en los centros de reclusión. Las inspecciones buscan impedir el ingreso de artículos restringidos y mantener la vigilancia sobre los paquetes destinados a la población penitenciaria.

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