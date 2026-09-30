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Pedro Gallese envió firme mensaje a los nuevos rostros de Perú tras empate con México: “Tienen que saber a qué juega la selección”

El ‘Pulpo’ se pronunció por el resultado ante los ‘aztecas’ luego de la dura derrota ante Estados Unidos y le dedicó unas palabras a los nuevos integrantes de la ‘bicolor’

El 'Pulpo' habló del empate de la 'bicolor' ante los 'aztecas' en amistoso FIFA. (Video: L1 MAX)
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La selección peruana limpió su imagen tras la derrota ante Estados Unidos y rescató un empate 1-1 frente a México en un amistoso disputado en Nueva Jersey. Jairo Vélez abrió el marcador y alcanzó cinco dianas para convertirse en el máximo anotador del ciclo de Mano Menezes.

El combinado patrio mostró una respuesta distinta a la exhibida en su primera presentación de la gira norteamericana. De hecho, contra los ‘aztecas’ dejó señales de recuperación en actitud, orden y disposición para competir ante un rival de exigencia.

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Justamente, Pedro Gallese valoró esa reacción del plantel luego del encuentro y remarcó que el resultado se relacionó con la idea que el grupo busca consolidar bajo la conducción del entrenador brasileño. “Un resultado que refleja por ahí el trabajo que queremos hacer”, expresó para L1 MAX.

El arquero sostuvo que el desempeño ante la ‘tri’ reveló una transformación en aspectos que consideraba necesarios. “Después de una dura derrota con Estados Unidos, creo que hoy (ayer) la actitud, la personalidad para jugar también creo que cambió bastante contra un rival que ha jugado un Mundial”, afirmó.

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Fue un empate 1-1 con nuevo gol de Jairo Vélez en tierras norteamericanas - Crédito: Bicolor .

Pedro Gallese también se refirió a los días posteriores al resultado adverso ante Estados Unidos. “Sabíamos que iba a haber críticas, pero creo que nos protegimos, el grupo se protegió”, señaló.

El futbolista de 36 años añadió que dentro de la ‘blanquirroja’ existe conciencia sobre el material disponible y sobre el margen de mejora. “Se sabe el material que hay en la selección, se sabe que hay que mejorar mucho más”, manifestó.

Eso no fue todo, ya que el ‘Pulpo’ aprovechó para enviar un mensaje a los nuevos rostros de la selección peruana. “Hay compañeros que recién están vistiendo la camiseta y tienen que saber a qué juega la selección”, sostuvo.

La lista de nuevos integrantes incluye a Marco Huamán, Piero Magallanes, Bassco Soyer, Diego Romero, Matías Córdova, Alfonso Barco, Matías Zegarra, Rodrigo Vilca, Oslimg Mora, Jairo Vélez y Adrián Ugarriza.

Dentro de ese grupo, Magallanes, Soyer, Huamán, Vilca, Mora, Vélez y Ugarriza ya tuvieron minutos durante la gira en Estados Unidos. La convocatoria les permitió dar sus primeros pasos en una selección que busca combinar referentes con alternativas para el futuro.

Pedro Gallese envió firme mensaje a los nuevos rostros de Perú tras empate con México.
Pedro Gallese envió firme mensaje a los nuevos rostros de Perú tras empate con México.

El nuevo récord de Pedro Gallese en la selección peruana

El amistoso frente a México también tuvo un valor especial para Pedro Gallese por su recorrido individual. Con su participación en Nueva Jersey, el arquero igualó a Roberto ‘Chorri’ Palacios (128) en la tabla de jugadores con más presencias en la historia de la selección peruana.

La marca coloca al guardameta junto a uno de los nombres emblemáticos de la ‘bicolor’. El logro se produjo en una noche en la que también debió intervenir para impedir que los ‘aztecas’ revirtieran el marcador.

Y es que el veterano portero lleva años como una de las voces de referencia dentro del vestuario. Su presencia en la nómina ofrece una guía para los convocados que buscan consolidarse durante esta etapa de recambio.

Pedro Gallese es uno de los más experimentados de la selección peruana y, más allá del gol de México, cumplió con creces en el amistoso en Nueva Jersey. - créditos: FPF
Pedro Gallese es uno de los más experimentados de la selección peruana y, más allá del gol de México, cumplió con creces en el amistoso en Nueva Jersey. - créditos: FPF

La selección peruana enfrentará a Canadá en Montreal

El próximo partido de la selección peruana será ante Canadá, en el estadio Saputo de Montreal, el sábado 3 de octubre. Se trata de la tercera prueba de la ‘bicolor’ en la gira norteamericana y una nueva ocasión para que Mano Menezes evalúe variantes dentro de su plantel.

El duelo permitirá medir si la respuesta mostrada contra México tiene continuidad. Para Pedro Gallese y los otros referentes, el desafío pasa por transformar la reacción de Nueva Jersey en una base estable para los siguientes partidos.

También será una oportunidad para que los nuevos convocados sumen experiencia. La presencia de jóvenes que ya debutaron y de otros que aún esperan su momento forma parte de la búsqueda de alternativas para el ‘equipo de todos’.

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