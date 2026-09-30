Magaly Medina responde a Jefferson Farfán tras el cambio de juez: “Su obsesión es que me lleven a la cárcel”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó el pronunciamiento del exfutbolista sobre el cambio del magistrado que deberá asumir la audiencia de revocatoria de pena en su contra. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina respondió este 29 de septiembre al enfrentamiento judicial que mantiene con Jefferson Farfán, luego de que el exfutbolista difundiera un comunicado para informar sobre el cambio del magistrado encargado de la audiencia de revocatoria de pena contra la conductora. La periodista no tardó en responder desde su programa y cuestionó duramente la posición del exjugador, al considerar que su principal objetivo es conseguir que la sanción que pesa sobre ella sea modificada por una pena efectiva de prisión.

El nuevo episodio se originó después de que Farfán comunicara públicamente que se produjo un cambio en el 32 Juzgado Unipersonal de Lima, despacho que tiene a su cargo la audiencia relacionada con el pedido para revocar la pena impuesta a Magaly Medina y modificar su sanción de prestación de servicios comunitarios.

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El exfutbolista explicó en su pronunciamiento que el nuevo magistrado deberá conocer el expediente y convocar una nueva audiencia antes de emitir una resolución sobre la solicitud planteada. Este anuncio provocó la reacción inmediata de la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, quien interpretó el comunicado como una muestra más de la intención de Farfán de conseguir que sea enviada a prisión.

Jefferson Farfán informa mediante un comunicado en redes sociales sobre la sustitución del magistrado en el juicio contra Magaly Medina en Lima.

Magaly Medina cuestiona comunicado de Jefferson Farfán por cambio de magistrado

Tras conocer la publicación del exfutbolista, Magaly Medina decidió responder en televisión y puso especial énfasis en lo que considera una insistencia de Jefferson Farfán para conseguir que su pena sea revocada.

La conductora aseguró que, detrás del nuevo pronunciamiento, existe una intención clara de modificar la sanción que actualmente cumple. “Su obsesión es que me lleven a la cárcel”, afirmó Magaly Medina durante su intervención.

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La periodista sostuvo que Farfán busca que la medida que actualmente pesa sobre ella deje de ser una sanción de prestación de servicios comunitarios y pase a convertirse en una pena efectiva. “Él anda pidiendo que me revoquen la pena de libertad condicional por una pena efectiva”, afirmó.

Magaly Medina denuncia “cacería de brujas” tras pedido de Jefferson Farfán para llevarla a prisión. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre el cambio de juez?

En su comunicado, Jefferson Farfán informó sobre el cambio producido en el 32 Juzgado Unipersonal de Lima, despacho encargado de la audiencia de revocatoria de pena contra Magaly Medina.

Según el pronunciamiento difundido por el exfutbolista, el cambio de magistrado implica que el nuevo juez deberá asumir el conocimiento del expediente y realizar una nueva audiencia antes de tomar una decisión.

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“Esto significa que ahora el nuevo juez, quien no conoce el expediente, el que tendrá que convocar a una nueva audiencia de revocatoria de la pena, para que escuche a ambas partes y emita una resolución sobre la variación de la condena”, señaló Farfán en parte de su comunicado.

Magaly Medina denuncia “cacería de brujas” tras pedido de Jefferson Farfán para llevarla a prisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recuerda la sanción que ya cumplió tras el proceso judicial

Durante su respuesta, Magaly Medina también recordó las obligaciones que ya le fueron impuestas como consecuencia del proceso judicial iniciado por Jefferson Farfán.

La conductora cuestionó que el exfutbolista continúe buscando una modificación de su sanción y mencionó específicamente el servicio comunitario y el pago de una reparación civil cercana a S/350 mil.

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“Me parece tan indignante que un jugador de fútbol, que no está contento que una jueza de ejecución siguió sus pedidos al pie de la letra: Me mandó a hacer servicio comunitario, me obligó a pagar casi al cash 350 mil soles”, afirmó la periodista.

Magaly Medina denuncia “cacería de brujas” tras pedido de Jefferson Farfán para llevarla a prisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina revela que presentó una demanda de amparo

En medio de su respuesta, Magaly Medina también dio a conocer otro frente legal relacionado con el caso. La conductora explicó que presentó una demanda de amparo ante el 9.º Juzgado Constitucional, debido a que considera que durante el proceso judicial iniciado por Farfán se habría afectado su derecho al debido proceso.

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Según explicó la periodista, este recurso todavía no ha sido resuelto. “He presentado una demanda de amparo en el 9° Juzgado Constitucional porque considero que en el juicio que me interpuso Farfán se afectó mi derecho al debido proceso”, sostuvo Medina.

Magaly Medina denuncia “cacería de brujas” tras pedido de Jefferson Farfán para llevarla a prisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly advierte a Farfán que acudirá al Tribunal Constitucional

La respuesta de Magaly Medina subió de tono cuando la conductora aseguró que está dispuesta a llevar su reclamo hasta la máxima instancia constitucional del país si considera que es necesario.

La periodista señaló que continuará con su defensa legal y lanzó una advertencia directa al exfutbolista. “No voy a parar hasta ir al Tribunal Constitucional”, afirmó Magaly Medina.

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Magaly Medina denuncia “cacería de brujas” tras pedido de Jefferson Farfán para llevarla a prisión. Captura: Magaly TV La Firme.