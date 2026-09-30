Así quedaron los ‘play-offs’ del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026: Alianza Lima y Universitario esperan en semifinales. Crédito: RRSS clubes/Liga Femenina.

Guardar

Universitario de Deportes y Alianza Lima avanzaron de forma directa a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, luego de ocupar los dos primeros lugares de la fase regular. Sporting Cristal, Atlético Andahuaylas, FBC Melgar y Carlos A. Mannucci disputarán los cuartos de final, instancia que definirá a los otros dos equipos que seguirán en carrera por el título del segundo campeonato de la temporada.

Así quedaron los ‘play-offs’ del Torneo Clausura 2026

Alianza Lima cerró la primera etapa en el primer puesto con 30 puntos y Universitario de Deportes aseguró la segunda ubicación con 25 unidades. Ambos evitaron los cuartos de final y tendrán más tiempo de preparación antes de las llaves que decidirán a los finalistas.

PUBLICIDAD

Alianza Lima vs Sporting Cristal o Atlético Andahuaylas

El cuadro ‘blanquiazul’ esperará al ganador del duelo entre Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas. Las ‘celestes’ terminaron cuartas, mientras que el conjunto de Andahuaylas finalizó en la quinta casilla. El encuentro será a partido único y tendrá como sede Lima, según el orden establecido tras la fase regular.

El equipo que avance enfrentará a Alianza Lima en una semifinal con partidos de ida y vuelta. La ubicación de las ‘íntimas’ les permitirá definir la serie en condición de local, debido a su mejor desempeño en la tabla.

El Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 entra a su fase de 'play-offs'. Crédito: Instagram Liga Femenina.

Universitario vs Melgar/Mannucci

En la otra parte de la llave, FBC Melgar recibirá a Carlos A. Mannucci en Arequipa. El cuadro ‘rojinegro’ terminó tercero con 21 puntos, la misma cantidad que Sporting Cristal, aunque contó con una mejor diferencia de goles. Las trujillanas ingresaron a los ‘play-offs’ desde el sexto lugar.

PUBLICIDAD

La ganadora de esa eliminatoria se medirá con Universitario de Deportes en semifinales, también en una serie de ida y vuelta. Las ‘leonas’ llegan a esa etapa tras imponerse 5-2 a UNSAAC en la última fecha, resultado que les permitió conservar el segundo puesto.

La organización todavía no confirmó las fechas ni los horarios de los cuartos de final. El calendario deberá considerar la fecha FIFA femenina de octubre, que contempla los amistosos de la selección peruana ante Filipinas el 9 y el 13 de octubre en Chincha.

Selección peruana femenina disputará amistosos ante Filipinas. Crédito: La Bicolor.

Universitario también tendrá actividad internacional entre el 15 y el 21 de octubre, cuando dispute la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina en Quito. El equipo crema enfrentará a Palmeiras, Independiente del Valle y Belgrano, por lo que su participación en el torneo continental condicionará la programación de las semifinales del Clausura.

PUBLICIDAD

¿Cómo se define al campeón nacional?

Los ‘play-offs’ definirán al ganador del Torneo Clausura y establecerán el desenlace de la temporada. Universitario de Deportes obtuvo el Apertura, por lo que tiene la posibilidad de cerrar el año con el título nacional sin necesidad de jugar una final adicional.

Si las ‘cremas’ conquistan también el Clausura, serán proclamadas campeonas nacionales de forma directa. Ese escenario depende de que superen la semifinal y la eventual final del segundo torneo, luego de ingresar de manera directa entre los cuatro mejores.

¡Campeonas! Las 'Leonas' de Universitario celebran con euforia la obtención del título del Apertura. Mira la premiación completa, desde la entrega del plato a la capitana hasta el festejo de todo el plantel en el podio. | Bicolor

Alianza Lima, FBC Melgar, Sporting Cristal, Atlético Andahuaylas y Carlos A. Mannucci buscarán impedirlo. Si cualquiera de esos clubes levanta el Clausura, deberá enfrentar a Universitario en una final nacional a doble partido para definir al campeón de la Liga Femenina 2026.

PUBLICIDAD

¿Dónde ver la Liga Femenina Perú?

La transmisión de la Liga Femenina tuvo cambios durante el Clausura. Las jornadas iniciales se emitieron a través del canal de YouTube de Bicolor+, una señal que permitió el acceso gratuito a los partidos y amplió la visibilidad del torneo.

En la última fecha de la fase regular, algunos encuentros continuaron con presencia en YouTube, mientras que el partido entre Alianza Lima y FBC Melgar fue anunciado por Bicolor+ Premium y TV360 by Bitel. La disponibilidad de los próximos ‘play-offs’ todavía deberá ser confirmada por la Federación Peruana de Fútbol.

La modificación abrió cuestionamientos entre futbolistas e hinchas por el impacto que puede tener en el acceso a las transmisiones. Sofía Oxandabarat, atacante de Universitario, cuestionó la medida y pidió que se reconsidere una decisión que puede limitar el alcance del campeonato femenino.

PUBLICIDAD