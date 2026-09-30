Un peruano más a la UFC: notable performance de Ian Escuza para finalizar al italiano Luca Borando e impresionar a Dana White

Ian Escuza se llevó la victoria en el Dana White Contender Series y se alista para unirse al pelotón de peruanos en la UFC. Crédito: UFC en español.

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El peruano Ian Escuza consiguió un contrato con la Ultimate Fighting Championship (UFC) tras vencer por nocaut técnico al italiano Luca Borando en 32 segundos, durante la octava fecha de la décima temporada de Dana White’s Contender Series, disputada el martes 29 de septiembre en el UFC Apex de Las Vegas. Su ingreso llegó una semana después de que Piero Guaylupo también asegurara su lugar en la organización luego de imponerse al británico Callum Connor en el mismo certamen.

Escuza, de 30 años, impuso su iniciativa desde la apertura. El peleador llevó el intercambio hacia la reja, derribó a Borando y conectó un codazo en el suelo. Cuando el italiano se incorporó, el representante de Perú mantuvo la presión con golpes al rostro y rodillas en la corta distancia. La detención llegó después de una secuencia de rodillazos y golpes de puño.

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El resultado quedó bajo revisión porque el último rodillazo impactó a Borando cuando tenía una rodilla apoyada en la lona, una acción prohibida por las reglas unificadas de artes marciales mixtas. El árbitro Herb Dean no interrumpió la acción por falta. Los colegiados revisaron las imágenes y mantuvieron el resultado al considerar que ese golpe no fue determinante para la definición.

Tras el combate, Escuza afirmó que la cita en Las Vegas superó sus expectativas. “Es el momento más grande de mi carrera. Estaba soñando con esto y aquí estamos. Salió mejor de lo que pensé”, declaró. Sobre la revisión, señaló que recibió una explicación de los oficiales y añadió: “Vi el video y no me di cuenta, para ser honesto”.

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Dana White dio la aprobación e Ian Escuza consiguió su contrato con la UFC tras finalizar al italiano Luca Borando. Crédito: UFC en español.

El triunfo extendió el invicto profesional del peruano a ocho victorias. Sus ocho presentaciones terminaron antes del límite, por lo que conserva un 100% de finalizaciones. Antes de su llegada al programa, había ganado sus siete peleas iniciales dentro del primer asalto, con cinco nocauts técnicos o nocauts y dos sumisiones.

Contrato confirmado

La actuación alcanzó para obtener el vínculo con la organización, aunque Dana White expresó reparos por la legalidad del desenlace. De acuerdo con ‘MMA Fighting’, el presidente ejecutivo de la UFC consideró que la decisión de conservar la victoria no correspondía y evaluó no firmar al peruano. Sean Shelby, uno de los responsables de contratación, defendió su incorporación y Escuza recibió el contrato.

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La compañía anunció luego que Ian Escuza ingresaba al plantel de la UFC, junto con Aieza Bertolso, Adama Diop y George Staines, otros ganadores de la jornada que obtuvieron acuerdos. La firma convirtió al peleador de peso pluma en el segundo peruano contratado mediante el certamen en el lapso de una semana.

El peleador agradeció la oportunidad y vinculó su actuación con el trabajo que realizó en su disciplina de origen. “Representar al Perú significa el mundo. Estoy orgulloso de representar a Perú. Siempre hice mi muay thai, sabía que eso me iba a dar resultados. Saludos a mi equipo de Inka MMA”, manifestó después de la pelea.

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Ian Escuza se incorpora al roster de la UFC. Crédito: UFC en español.

Los peruanos en la UFC

Con Escuza y Piero Guaylupo, Perú pasará a contar con siete peleadores dentro de la UFC. Guaylupo obtuvo su contrato el 22 de septiembre, después de vencer por decisión unánime al británico Callum Connor en un combate de peso ligero. White firmó a ambos contendientes tras una pelea de tres rounds que terminó 30 a 27 en las tres tarjetas a favor de ‘El Lobo’.

La lista también incluye a José Ochoa, Juan ‘Pegajoso’ Díaz, Rodrigo Vera, Gastón Bolaños y Kevin Borjas, presentes en distintas divisiones. La incorporación de los dos graduados del Contender Series amplía la representación nacional en el principal circuito de artes marciales mixtas. Escuza llegará con marca de 8-0 y deberá esperar la asignación de su primera pelea oficial dentro de la empresa en próximas carteleras que programe la organización estadounidense durante 2026.

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