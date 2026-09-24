Programación de la fecha final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026: se definen los cruces de ‘play-offs’ y descensos. Crédito: RRSS clubes.

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La fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 cerrará la fase regular y ordenará los cruces de los ‘play-offs’, además de definir los dos equipos que acompañarán a Biavo FC en la segunda división. El certamen es el segundo de la temporada y su desenlace determinará si habrá una final nacional o si Universitario de Deportes será campeón directo por haber conquistado también el Torneo Apertura.

Programación de la fecha final del Torneo Clausura

Viernes 25 de septiembre

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FC Killas vs. Flamengo F.B.C., a las 10:30, en el Municipal de La Molina.

Sábado 26 de septiembre

UNSAAC vs. Universitario, a las 13:00, en el Alberto Díaz Vega.

Atlético Andahuaylas vs. Defensor del Ilucán, a las 13:00, en el Municipal Los Chankas.

Carlos A. Mannucci vs. Yanapuma C.D., a las 15:15, en la UPAO.

Domingo 27 de septiembre

Alianza Lima vs. FBC Melgar, a las 15:00, en el Hugo Sotil.

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Crédito: Instagram Liga Femenina.

Se definen los ‘play-offs’ del Torneo Clausura

Alianza Lima llegará a la última jornada como líder inalcanzable. El equipo dirigido por José Letelier suma 27 puntos y ya aseguró el primer puesto, por lo que avanzó directamente a las semifinales del Clausura. Las íntimas necesitan ganar este torneo para disputar la final nacional ante Universitario y sostener su intento por el tricampeonato.

Universitario ocupa el segundo lugar con 22 unidades, aunque todavía no confirmó su clasificación directa a semifinales. FBC Melgar, tercero con 21 puntos, puede superarlo si vence a Alianza Lima y las ‘cremas’ no ganan en su visita a UNSAAC. En ese escenario, Universitario quedaría obligado a disputar los cuartos de final.

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El formato establece que los dos primeros de la fase regular avanzan a semifinales. Los equipos ubicados entre el tercer y el sexto puesto jugarán los cuartos de final. A falta de la última fecha, la proyección presenta a Melgar frente a Carlos A. Mannucci y a Sporting Cristal ante Atlético Andahuaylas.

Tabla del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Crédito: Instagram Liga Femenina.

Habrá tres descensos

La tabla acumulada también tendrá una definición central. Biavo FC descendió de forma automática luego de retirarse antes del inicio de la competencia, por lo que otros dos clubes perderán la categoría al finalizar la fecha.

UNSAAC aparece último en la tabla acumulada entre los equipos que disputaron el torneo, con 10 puntos. Defensores del Ilucán tiene 13, mientras que FC Killas y Carlos A. Mannucci suman 14. Los tres últimos clubes citados llegarán con opciones de evitar las dos posiciones restantes de descenso.

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UNSAAC recibirá a Universitario con la obligación de sumar. Defensores del Ilucán visitará a Atlético Andahuaylas, FC Killas enfrentará a Flamengo FBC y Mannucci jugará como local ante Yanapuma. Los resultados de esos partidos ordenarán los puestos finales de la zona baja.

Tabla acumulada de la Liga Femenina Perú 2026. Crédito: Instagram Liga Femenina.

Yanapuma, que suma 22 puntos en el acumulado, ya no forma parte de la disputa por la permanencia. Atlético Andahuaylas también aseguró su continuidad en la máxima categoría, aunque deberá definir su posición final en el Clausura.

¿Cómo se define al campeón nacional?

Los ‘play-offs’ del Clausura definirán al ganador del segundo torneo del año. Si Universitario de Deportes, ganador del Apertura, también se queda con el Clausura, será proclamado campeón nacional de forma directa.

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Alianza Lima, Melgar, Sporting Cristal, Atlético Andahuaylas, Carlos A. Mannucci y FC Killas buscan impedir ese desenlace. Si otro club conquista el Clausura, deberá enfrentar a Universitario en una final nacional a doble partido.

La fecha final pondrá en juego el segundo boleto directo a semifinales, los cuatro clasificados restantes a los ‘play-offs’ y los dos descensos que completarán la salida de Biavo FC.