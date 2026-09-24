Perú Deportes

Programación de la fecha final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026: se definen los cruces de ‘play-offs’ y descensos

Alianza Lima no se moverá del primer lugar y aseguró su presencia en semifinales. En la zona baja, Killas, Ilucán y Mannucci intentarán mantener la categoría

Programación de la fecha final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026: se definen los cruces de ‘play-offs’ y descensos.
Programación de la fecha final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026: se definen los cruces de ‘play-offs’ y descensos. Crédito: RRSS clubes.
Guardar

La fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 cerrará la fase regular y ordenará los cruces de los ‘play-offs’, además de definir los dos equipos que acompañarán a Biavo FC en la segunda división. El certamen es el segundo de la temporada y su desenlace determinará si habrá una final nacional o si Universitario de Deportes será campeón directo por haber conquistado también el Torneo Apertura.

Programación de la fecha final del Torneo Clausura

Viernes 25 de septiembre

PUBLICIDAD

  • FC Killas vs. Flamengo F.B.C., a las 10:30, en el Municipal de La Molina.

Sábado 26 de septiembre

  • UNSAAC vs. Universitario, a las 13:00, en el Alberto Díaz Vega.
  • Atlético Andahuaylas vs. Defensor del Ilucán, a las 13:00, en el Municipal Los Chankas.
  • Carlos A. Mannucci vs. Yanapuma C.D., a las 15:15, en la UPAO.

Domingo 27 de septiembre

  • Alianza Lima vs. FBC Melgar, a las 15:00, en el Hugo Sotil.
Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.
Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Crédito: Instagram Liga Femenina.

Se definen los ‘play-offs’ del Torneo Clausura

Alianza Lima llegará a la última jornada como líder inalcanzable. El equipo dirigido por José Letelier suma 27 puntos y ya aseguró el primer puesto, por lo que avanzó directamente a las semifinales del Clausura. Las íntimas necesitan ganar este torneo para disputar la final nacional ante Universitario y sostener su intento por el tricampeonato.

Universitario ocupa el segundo lugar con 22 unidades, aunque todavía no confirmó su clasificación directa a semifinales. FBC Melgar, tercero con 21 puntos, puede superarlo si vence a Alianza Lima y las ‘cremas’ no ganan en su visita a UNSAAC. En ese escenario, Universitario quedaría obligado a disputar los cuartos de final.

PUBLICIDAD

El formato establece que los dos primeros de la fase regular avanzan a semifinales. Los equipos ubicados entre el tercer y el sexto puesto jugarán los cuartos de final. A falta de la última fecha, la proyección presenta a Melgar frente a Carlos A. Mannucci y a Sporting Cristal ante Atlético Andahuaylas.

Tabla del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.
Tabla del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Crédito: Instagram Liga Femenina.

Habrá tres descensos

La tabla acumulada también tendrá una definición central. Biavo FC descendió de forma automática luego de retirarse antes del inicio de la competencia, por lo que otros dos clubes perderán la categoría al finalizar la fecha.

UNSAAC aparece último en la tabla acumulada entre los equipos que disputaron el torneo, con 10 puntos. Defensores del Ilucán tiene 13, mientras que FC Killas y Carlos A. Mannucci suman 14. Los tres últimos clubes citados llegarán con opciones de evitar las dos posiciones restantes de descenso.

UNSAAC recibirá a Universitario con la obligación de sumar. Defensores del Ilucán visitará a Atlético Andahuaylas, FC Killas enfrentará a Flamengo FBC y Mannucci jugará como local ante Yanapuma. Los resultados de esos partidos ordenarán los puestos finales de la zona baja.

Tabla acumulada de la Liga Femenina Perú 2026.
Tabla acumulada de la Liga Femenina Perú 2026. Crédito: Instagram Liga Femenina.

Yanapuma, que suma 22 puntos en el acumulado, ya no forma parte de la disputa por la permanencia. Atlético Andahuaylas también aseguró su continuidad en la máxima categoría, aunque deberá definir su posición final en el Clausura.

¿Cómo se define al campeón nacional?

Los ‘play-offs’ del Clausura definirán al ganador del segundo torneo del año. Si Universitario de Deportes, ganador del Apertura, también se queda con el Clausura, será proclamado campeón nacional de forma directa.

Alianza Lima, Melgar, Sporting Cristal, Atlético Andahuaylas, Carlos A. Mannucci y FC Killas buscan impedir ese desenlace. Si otro club conquista el Clausura, deberá enfrentar a Universitario en una final nacional a doble partido.

La fecha final pondrá en juego el segundo boleto directo a semifinales, los cuatro clasificados restantes a los ‘play-offs’ y los dos descensos que completarán la salida de Biavo FC.

Temas Relacionados

Alianza LimaUniversitario de DeportesSporting CristalLiga Femenina Perúperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Christian Cueva reveló que en 2024 estuvo a punto de abandonar el fútbol: “Tuve personas que me agarraron”

El volante de Sport Boys admitió que una tormenta de problemas personales, físicos y extradeportivos lo empujó al límite. La fe y su entorno más cercano fueron el ancla que lo mantuvo en actividad

Christian Cueva reveló que en 2024 estuvo a punto de abandonar el fútbol: “Tuve personas que me agarraron”

Christian Cueva sitúa en lo más alto a Ricardo Gareca y Jorge Fossati, antiguos seleccionadores de Perú: “Son zorros viejos”

El actual organizador del juego del Sport Boys ha encumbrado al ‘Tigre’ por la consideración hacia el factor humano y ha valorado que el ‘Flaco’ aún tenga la deferencia de seguir en contacto vía WhatsApp

Christian Cueva sitúa en lo más alto a Ricardo Gareca y Jorge Fossati, antiguos seleccionadores de Perú: “Son zorros viejos”

Perú vs Chile: día, hora y dónde ver el partido por la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La blanquirroja buscará cerrar su participación en el fútbol masculino con una medalla, tras quedar fuera de la final luego de perder por 1-0 ante Argentina en las semifinales

Perú vs Chile: día, hora y dónde ver el partido por la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La pelea de Piero Guaylupo que le dio su contrato a la UFC superó uno de los récord más impresionantes en la compañía

El combate le permitió al deportista peruano ingresar a la promotora más relevante de MMA. Asimismo, Dana White decidió que Callum Connor también sea parte del roster

La pelea de Piero Guaylupo que le dio su contrato a la UFC superó uno de los récord más impresionantes en la compañía

Sport Boys pierde a su insignia: Hernán Da Campo padece un esguince de ligamentos de rodilla; dos meses de baja aproximadamente

El mediocentro, que se ha ganado el cariño del pulso de las calles del Callao por su profesionalismo, deberá centrarse en una ardua rehabilitación, tras lesionarse en Arequipa

Sport Boys pierde a su insignia: Hernán Da Campo padece un esguince de ligamentos de rodilla; dos meses de baja aproximadamente
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Donald Trump a Keiko Fujimori: “La única manera de detener el crimen es con firmeza. No les va a gustar, pero tendrán que hacerlo”

Donald Trump a Keiko Fujimori: “La única manera de detener el crimen es con firmeza. No les va a gustar, pero tendrán que hacerlo”

Keiko Fujimori anuncia inversión de USD 300 millones para reforestar 50 mil hectáreas en los Andes

Ministro de Justicia pide al Poder Judicial resolver casos de Chavín de Huántar y El Frontón antes de expresar “indignación pública”

Rafael López Aliaga, denunciado por el fujimorista Samuel Daza ante el JNE por “coacción y chantaje político”

Se frustra sesión de la Corte Suprema donde se iba a ver caso contra Pedro Castillo por el golpe de Estado

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: habrá show de drones en la Costa Verde para recibir a la banda, el primero para la agrupación en Latinoamérica

BTS en Perú: habrá show de drones en la Costa Verde para recibir a la banda, el primero para la agrupación en Latinoamérica

Taehyung de BTS sorprende a una fan peruana al revelar que estudia español antes de llegar a Lima

‘Destino’ advierte acciones legales contra Samahara Lobatón luego de su ingreso al reality ‘El Sultanato’

Mónica Torres, Nelly Rossinelli y más influencers se unen contra el bullying: el video que nació tras el escándalo del Liceo Naval

Christian Yaipén sorprende al cantar junto a Hermanos Yaipén en reencuentro familiar y seguidores se emocionan: “La familia es la familia”

DEPORTES

Christian Cueva reveló que en 2024 estuvo a punto de abandonar el fútbol: “Tuve personas que me agarraron”

Christian Cueva reveló que en 2024 estuvo a punto de abandonar el fútbol: “Tuve personas que me agarraron”

Christian Cueva sitúa en lo más alto a Ricardo Gareca y Jorge Fossati, antiguos seleccionadores de Perú: “Son zorros viejos”

Perú vs Chile: día, hora y dónde ver el partido por la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La pelea de Piero Guaylupo que le dio su contrato a la UFC superó uno de los récord más impresionantes en la compañía

Sport Boys pierde a su insignia: Hernán Da Campo padece un esguince de ligamentos de rodilla; dos meses de baja aproximadamente