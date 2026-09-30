Perú

Dante, Galileo y Miguel Ángel regresan al Centro Histórico de Lima con réplicas del antiguo Molino de Santa Clara

Las figuras fueron importadas desde Florencia durante el siglo XIX y terminaron en distintos museos, instituciones y colecciones privadas después de ser vendidas

Prolima busca recuperar la presencia de las 18 esculturas de mármol que decoraron la fachada del Molino de Santa Clara mediante réplicas y la recuperación de piezas originales. Composición: Infobae
Prolima busca recuperar la presencia de las 18 esculturas de mármol que decoraron la fachada del Molino de Santa Clara mediante réplicas y la recuperación de piezas originales. Composición: Infobae
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A las puertas de una nueva etapa para el patrimonio del Centro Histórico de Lima, las esculturas vinculadas al antiguo Molino de Santa Clara vuelven a ocupar espacios de la ciudad. La iniciativa busca recuperar parte de la presencia visual que tuvo este inmueble de Barrios Altos, cuya fachada estuvo decorada con un conjunto de figuras de mármol procedentes de Italia.

La recuperación no contempla únicamente la búsqueda de las piezas originales. La Gerencia de Prolima, de la Municipalidad de Lima, trabaja con réplicas elaboradas a partir de moldes obtenidos de las esculturas que todavía se conservan en distintas instituciones y colecciones. Once reproducciones ya fueron elaboradas y varias ya ocupan espacios públicos.

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Las esculturas originales dejaron de formar parte del molino desde la década de 1940, periodo en el que fueron vendidas a diferentes postores. Algunas permanecieron bajo custodia de instituciones culturales, mientras otras pasaron a manos privadas. Este proceso dispersó las 18 piezas que alguna vez formaron parte de la fachada del inmueble.

Entre las acciones recientes destaca la adquisición de una escultura original de Alessandro Volta, físico italiano, por parte de la comuna limeña. La pieza, de 700 kilos y dos metros de altura, retornó al Centro Histórico y fue ubicada en el hall de la Casa de Correos y Telégrafos, espacio que tendrá acceso público desde el 1 de octubre.

Prolima instala réplicas de las esculturas en el Centro Histórico

Las reproducciones permiten que figuras históricas como Dante, Galileo, Rafael y Miguel Ángel vuelvan a relacionarse con el espacio público limeño. Composición: Infobae
Las reproducciones permiten que figuras históricas como Dante, Galileo, Rafael y Miguel Ángel vuelvan a relacionarse con el espacio público limeño. Composición: Infobae

Para reproducir las piezas, los especialistas de Prolima utilizaron moldes obtenidos a partir de las obras originales. Cuatro esculturas que pertenecieron a la antigua Biblioteca Nacional del Perú, cuatro del Museo de Arte Italiano, dos del Museo Pedro de Osma y una de la Casa del Mayorazgo sirvieron como referencia para este proceso.

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Según Luis Martín Bogdanovich, gerente de Prolima, la colocación de estas reproducciones permite recuperar la relación de las esculturas con el espacio urbano. “Hemos colocado las réplicas en distintos espacios públicos del Centro Histórico para que la ciudadanía y los visitantes se puedan familiarizar nuevamente con estas obras, que no están en el molino desde la década del cuarenta”, explicó.

Entre las figuras que ya cuentan con réplicas instaladas aparecen Dante Alighieri, Rafael Sanzio, Galileo Galilei, Miguel Angel Buonarroti, Vittorio Alfieri, Miguel de Cervantes, Cristóbal Colón, Nicolás Macchiavelo y Diógenes de Sinope.

A este grupo se sumarán las reproducciones del Conde de Cavour y Víctor Manuel II, cuya instalación está prevista en la Casa de Correos y Telégrafos junto con la pieza original de Alessandro Volta.

El antiguo molino y sus esculturas italianas

El inmueble llegó a tener 18 esculturas de mármol de Carrara en su fachada. Tras su venta a distintos compradores, las piezas terminaron en museos y colecciones privadas. Difusión
El inmueble llegó a tener 18 esculturas de mármol de Carrara en su fachada. Tras su venta a distintos compradores, las piezas terminaron en museos y colecciones privadas. Difusión

La construcción del Molino de Santa Clara se estima entre 1574 y 1635. Su fachada adquirió una configuración particular durante el siglo XIX, cuando se incorporó un conjunto de 18 esculturas de mármol de Carrara, importadas desde Florencia por encargo de Luigi Rainusso, empresario genovés y propietario del inmueble.

El funcionamiento del molino dependió de la fuerza del canal de Huatica. El periodo de mayor actividad se registró entre 1868 y 1888. Después de la muerte de Rainusso, el inmueble quedó en abandono y las esculturas comenzaron a salir de su ubicación original.

Desde la década de 1940, las piezas fueron vendidas a distintos compradores. La dispersión impidió que el conjunto permaneciera en la fachada del molino y llevó parte de sus componentes hacia museos, instituciones culturales y colecciones particulares.

El proyecto de Prolima contempla una etapa posterior vinculada con la restauración integral del Molino de Santa Clara. De acuerdo con Luis Martín Bogdanovich, la Municipalidad de Lima busca que las réplicas regresen a los lugares que ocuparon las esculturas originales en la fachada del inmueble.

La intervención forma parte de un proceso de recuperación que también incluye la identificación de las piezas originales que todavía no fueron localizadas. Prolima continúa la búsqueda de seis esculturas que pertenecieron al conjunto exterior del molino.

La pesquisa también incluye otras obras que estuvieron dentro del inmueble. En paralelo, la compra de la escultura original de Alessandro Volta permitió recuperar una de las piezas vinculadas con el antiguo conjunto escultórico.

La obra de Volta permanece en el hall de la Casa de Correos y Telégrafos, donde también estarán las réplicas del Conde de Cavour y Víctor Manuel II. El espacio será de acceso público desde el 1 de octubre.

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