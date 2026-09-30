Misa de León XIV en Pucallpa “será un evento histórico global” al ser la primera eucaristía de un Papa en la Amazonía peruana

León XIV celebrará el próximo 15 de noviembre una Misa en La Videnita, en Pucallpa, que marcará un hecho histórico para la Amazonía peruana al ser la primera eucaristía celebrada por un Papa en esta región. Fuente: Conferencia de prensa del Vicariato Apostólico De Pucallpa

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El papa León XIV protagonizará un hecho histórico durante su visita a Pucallpa: celebrará la primera eucaristía de un pontífice en la Amazonía peruana, según informó este martes el Vicariato Apostólico de Pucallpa. La misa está programada para el 15 de noviembre en La Videnita y será uno de los principales momentos de su recorrido por Ucayali.

La jornada también incluirá un encuentro con representantes de los pueblos indígenas en el bulevar de Yarinacocha. Las organizaciones amazónicas preparan un espacio de diálogo con el pontífice para exponer las problemáticas que enfrentan sus comunidades y las esperanzas que tienen ante su llegada a la región.

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La visita moviliza además un amplio despliegue logístico. El Vicariato Apostólico de Pucallpa informó que coordina con autoridades e instituciones públicas y privadas ante una asistencia estimada de entre 100.000 y 150.000 peregrinos. Mientras avanzan los preparativos, todavía quedan por definir algunos detalles del recorrido de León XIV por la ciudad.

El papa León XIV aterriza en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar una visita oficial a España que incluye varios actos institucionales y religiosos.

León XIV celebrará una misa histórica en la Amazonía peruana

El padre Lucca Santa, coordinador general de la organización de la visita por parte de la Iglesia católica, destacó la relevancia de la celebración que tendrá lugar en La Videnita. “La santa misa en La Videnita será un evento histórico global, porque es la primera eucaristía que un Papa, en toda la historia de la Iglesia, celebra en la Amazonía”, afirmó durante la conferencia de prensa.

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La misa está prevista para el 15 de noviembre y contará con la participación de monseñor Martín Quijano, obispo del Vicariato Apostólico de Pucallpa, quien concelebrará junto al pontífice. Para la Iglesia local, la visita tendrá principalmente un carácter pastoral y buscará generar un espacio de encuentro con la población amazónica.

Quijano sostuvo que la llegada de León XIV debe trascender el ámbito de los fieles católicos. “La presencia del Papa será un mensaje de unidad, de fraternidad, de esperanza”, señaló. También resaltó valores que, según indicó, forman parte de las comunidades amazónicas, como la dignidad, la solidaridad, el cuidado de la creación y la búsqueda del bien común.

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El papa León XIV saluda durante una vigilia de oración con jóvenes en el Stade de France en Saint-Denis, cerca de París, el 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva)

El padre Noé Siccha también resaltó la importancia de la Amazonía por su aporte a la vida y al clima del planeta. Frente a los desafíos que enfrenta esta región, consideró que el mensaje de León XIV debe ser de esperanza y cercanía con los pueblos que habitan este territorio.

Papa León XIV se reunirá con pueblos indígenas de la Amazonía en Yarinacocha

Antes de la misa, León XIV participará en un encuentro con pueblos originarios en el bulevar de Yarinacocha. La hermana María Amparo Zaragoza, integrante de la Comisión de Pastoral Indígena del Vicariato Apostólico de Pucallpa, explicó que 13 organizaciones indígenas fueron convocadas para preparar esta actividad y todas participaron en las primeras coordinaciones.

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León XIV vuelve a casa: Pucallpa se prepara para una visita con protagonismo indígena| Vatican News/ Documental del Arzobispado de Lima

“Desde ese primer momento estamos preparando la acogida y ese momento de escucha que las organizaciones y los pueblos indígenas quieren hacerle al Papa sobre sus problemáticas y también las esperanzas que tienen en él en esta visita”, explicó Zaragoza.

El encuentro tendrá como eje la escucha de las comunidades amazónicas. De acuerdo con el padre Lucca Santa, también participarán delegaciones de los otros siete vicariatos de la Amazonía peruana, además de representantes vinculados a la Conferencia Eclesial de la Amazonía, que reúne a países de la cuenca amazónica.

Como parte de la actividad se contempla un gesto simbólico relacionado con la siembra y el cuidado de la casa común. La propuesta de que el Papa participe en la plantación de un shihuahuaco continúa en evaluación. El Vicariato indicó que todavía deben definirse el lugar y los detalles de esta actividad.

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El papa León celebra la misa dominical en la pradera del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en el marco de su viaje apostólico de cuatro días a Francia, en Lourdes, Francia, el 27 de septiembre de 2026. REUTERS/Stephane Mahe

León XIV podría recorrer Pucallpa en mototaxi durante su visita a la Amazonía

Uno de los detalles que todavía genera expectativa es el vehículo que utilizará León XIV durante su recorrido por Pucallpa. El padre Lucca Santa confirmó que existe una propuesta para que el pontífice pueda trasladarse en un motocar, también conocido como mototaxi, aunque aclaró que esta posibilidad todavía está en evaluación.

La ruta general contempla su llegada al aeropuerto de Pucallpa, donde tendrá un saludo institucional con las principales autoridades de Ucayali. Después se trasladará al bulevar de Yarinacocha para el encuentro con los pueblos originarios y posteriormente continuará hacia La Videnita para la celebración eucarística. El recorrido definitivo por la ciudad será establecido en coordinación con la Policía.

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Mientras tanto, los trabajos avanzan en los dos escenarios. En La Videnita comenzaron las labores de relleno de la zona y se coordina la instalación del escenario, las vallas y los espacios para los asistentes. El padre Lucca Santa indicó que la Cancillería también participa en la organización de la infraestructura, el audio y el video.

El Vicariato estima entre 100.000 y 150.000 peregrinos y coordina espacios para alojamiento, alimentación e hidratación. El ingreso a los eventos será libre y gratuito, según confirmó monseñor Quijano. Para ordenar el acceso, se prepara un sistema de inscripción mediante documento de identidad y código QR. Además, se abrió una nueva convocatoria para voluntarios que apoyarán en salud, orientación, recepción y atención de los peregrinos.

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