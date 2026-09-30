Yahaira Plasencia revela qué la llevó a conciliar con Magaly Medina: “Es un buen mensaje para la sociedad”

Se acabó la guerra mediática. Yahaira Plasencia confirmó que firmará una conciliación con Magaly Medina tras haber dialogado sin abogados. Ambas destacaron la importancia del lado humano y de buscar la tranquilidad por encima de los conflictos.

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Yahaira Plasencia decidió hablar abiertamente sobre el proceso que terminó con su conciliación con Magaly Medina y contó cuáles fueron las razones que la llevaron a dejar atrás el conflicto legal que durante un tiempo mantuvo con la conductora de televisión. La cantante explicó que el paso del tiempo, las experiencias personales que atravesó durante este año y, especialmente, la situación de su madre, hicieron que cambiara su manera de mirar aquella disputa.

Durante su participación en el programa ‘Sin + que decir’, la intérprete también reveló detalles de cómo se produjo el acercamiento con la popular ‘Urraca’. Según relató, el contacto no comenzó directamente entre ellas, sino que fue Luis Fernando quien tomó la iniciativa de comunicarse con Magaly Medina para plantearle la posibilidad de que ambas pudieran conversar y encontrar una salida al enfrentamiento que habían mantenido.

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La artista reconoció que los comentarios realizados por la conductora en el pasado sí tuvieron un impacto en ella y en su entorno familiar. Sin embargo, aseguró que actualmente sus prioridades son distintas y que ya no estaba dispuesta a continuar invirtiendo tiempo y energía en una disputa que, desde su perspectiva, había terminado convirtiéndose en un desgaste.

La cantante Yahaira Plasencia declara en una transmisión que su pareja inició el contacto con Magaly Medina para acordar una conciliación.

Yahaira Plasencia explica por qué decidió dejar atrás el conflicto legal con Magaly Medina

Yahaira Plasencia recordó que el enfrentamiento con Magaly Medina no fue un asunto menor para ella. La cantante admitió que las declaraciones de la conductora llegaron a afectarla personalmente y también tuvieron repercusiones en su familia. No obstante, explicó que las circunstancias que vivió durante este año hicieron que comenzara a valorar la situación desde otra perspectiva.

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“Creo que era algo que no tenía sentido. De hecho, sí, cuando pasó en algún momento todo lo que dijo, sí me afectó a mí, a mi familia. Pero ya con todo lo que ha pasado en este año con mi mamá, ves la vida desde otra perspectiva”, explicó la intérprete.

La cantante Yahaira Plasencia declara en un programa que su pareja se comunicó con la conductora Magaly Medina.

Sus palabras reflejan un cambio en las prioridades que tenía frente al proceso. Yahaira señaló que, con las experiencias familiares que enfrentó, continuar enfocada en una disputa legal dejó de tener sentido para ella. En lugar de prolongar el conflicto, prefirió concentrarse en las personas y actividades que considera realmente importantes en su vida.

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“Digo: ‘Yo no tengo tiempo para eso, sino tengo tiempo para mi energía para mi madre, mi familia, para mi trabajo, para hacer las cosas bien’”, manifestó.

La cantante Yahaira Plasencia confirma que retiró la demanda judicial planteada contra la conductora Magaly Medina.

Luis Fernando fue quien propició el acercamiento entre Yahaira y Magaly

Uno de los detalles que Yahaira Plasencia dio a conocer fue la manera en que comenzó el acercamiento con Magaly Medina. La cantante contó que fue Luis Fernando quien decidió comunicarse primero con la conductora para sugerirle que ambas tuvieran una conversación.

Según explicó, la intención era que pudieran conocerse desde una perspectiva diferente a la que había marcado el conflicto público entre ellas y que, a partir de ese diálogo, encontraran una forma de cerrar la disputa.

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“La verdad fue Luis Fernando quien le escribió a Magaly, él le escribió a Magaly. ‘Sabes qué, tú tienes que conocer a Yahaira, Yahaira es una chica buena onda, muy buena hija, ella no se mete con nadie. Yo creo que ustedes dos damas empoderadas pueden conversar y llegar a un diálogo y llegar a una conciliación’”, contó la cantante.

La cantante Yahaira Plasencia confirma mediante sus redes sociales que desistió de la demanda legal entablada contra la conductora Magaly Medina.

La propuesta habría sido recibida de manera favorable por la conductora. Yahaira relató que Magaly respondió al mensaje y facilitó el contacto necesario para que ambas pudieran coordinar una reunión.

“Hola Luis Fernando, perfecto, mira te voy a pasar el número de tal persona para poder reunirnos y todo”, habría respondido Magaly Medina, de acuerdo con el relato de la cantante.

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A partir de ese intercambio, el encuentro finalmente se concretó. Yahaira explicó que la reunión tuvo lugar en las instalaciones de ATV, antes del inicio de uno de los programas de Magaly Medina. Ambas llegaron acompañadas por personas de sus respectivos equipos y tuvieron la oportunidad de conversar directamente sobre lo ocurrido.

“Nos hemos reunido las dos en ATV, antes de empezar su programa. Ella con su productor, yo fui también, conversamos bastante y llegamos a un acuerdo bien chévere”, relató Yahaira.

Magaly Medina junto a Yahaira Plasencia y su madre, en el contexto del mensaje de solidaridad por la salud de la progenitora.

¿Qué acordaron Yahaira Plasencia y Magaly Medina?

La cantante también explicó que recientemente una jueza emitió un documento relacionado con el proceso. Según la versión de Yahaira, el acuerdo establece determinadas condiciones para la relación entre ambas, principalmente vinculadas con el respeto, el diálogo y la buena educación.

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El proceso de conciliación también contemplaba un gesto público por parte de Magaly Medina. De acuerdo con lo contado por Yahaira, la conductora debía ofrecerle disculpas durante su programa. Sin embargo, la intérprete decidió que el gesto no tenía por qué ser unilateral. Por ello, optó por disculparse también con Magaly frente a las cámaras.

“Incluso ella tenía que pedirme disculpas en su programa y por cortesía le dije: ‘Yo también puedo hacerlo’, sin ningún problema, y lo hice también”, precisó. Para Yahaira, este intercambio representó algo más importante que simplemente cerrar un procedimiento legal. La cantante consideró que ambas tuvieron la oportunidad de reconocer que el conflicto debía quedar atrás y que continuar con enfrentamientos no contribuía a su tranquilidad personal.

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“Yo creo que es un buen mensaje para la sociedad, cero rencor, para no tener el alma así. Yo creo que solté, me siento mucho más tranquila”, afirmó.

Magaly revela encuentro con Yahaira Plasencia tras demanda y cuenta qué hablaron: “Conversar civilizadamente”. Captura: Magaly TV La Firme.

Yahaira agradeció a Magaly por las palabras que dedicó a su madre

Más allá del acuerdo alcanzado entre ambas, Yahaira Plasencia también destacó un gesto particular de Magaly Medina que, según contó, valoró especialmente: las palabras que la conductora dedicó a su madre.

La cantante explicó que quiso agradecer personalmente ese mensaje, sobre todo porque se produjo en una etapa especialmente significativa para su familia. Para Yahaira, reconocer ese gesto también formaba parte de dejar atrás cualquier resentimiento.

“Yo le agradecí porque dijo unas palabras muy bonitas para mi madre, le deseo lo mejor en esta etapa que ya pasó, eso también se agradece. Creo que es humano errar y también es humano pedir disculpas”, expresó.

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¿Habrá reconciliación? Yahaira Plasencia cuenta cómo fue su cara a cara con Magaly Medina. Captura: IG.