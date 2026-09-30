Amy Gutiérrez anuncia su primer concierto en el Gran Teatro Nacional: fecha, entradas y repertorio

Amy Gutiérrez debutará en el Gran Teatro Nacional el sábado 7 de noviembre.

Guardar

Amy Gutiérrez anunció su primer concierto en el Gran Teatro Nacional, un espectáculo que se realizará el próximo sábado 7 de noviembre a las 20.00. La artista llegará por primera vez a este escenario con ‘Amy Gutiérrez, mi primer Gran Teatro’, una producción de gran formato que reunirá sus canciones más importantes, nuevos arreglos, una propuesta visual inmersiva y más de 20 artistas en escena.

La intérprete presentará un recorrido por las distintas etapas de su carrera a través de canciones como “No sé”, “Alguien”, “Vamos a escapar”, ”No te contaron mal" y “Qué pasaría”. El repertorio también incluirá sus lanzamientos más recientes: Best Part, Era para siempre y Cuidado conmigo.

PUBLICIDAD

Las entradas para el concierto ya están disponibles a través de Ticketmaster. La presentación marcará un momento especial en la trayectoria de Amy Gutiérrez, quien señaló que su llegada al Gran Teatro Nacional representa la realización de un sueño que tenía desde hace tiempo.

“Llegar al Gran Teatro Nacional significa muchísimo para mí. Es un escenario que siempre he admirado y poder tener mi propio concierto ahí es un sueño que finalmente se hace realidad. Quiero que el público vea una Amy diferente, que pueda recorrer conmigo mi historia a través de las canciones y que vivamos una noche realmente especial”, expresó la cantante.

La cantante presentará un espectáculo de gran formato con más de 20 músicos, intérpretes y bailarines.

Un recorrido por las etapas musicales de Amy Gutiérrez

‘Amy Gutiérrez, mi primer Gran Teatro’ fue concebido como una presentación que permitirá al público escuchar las canciones de la artista desde una perspectiva distinta. La propuesta reunirá los temas que han acompañado sus diferentes etapas musicales y los presentará con arreglos preparados especialmente para esta noche.

El espectáculo combinará salsa, música tropical, baladas y música criolla. La producción incorporará arreglos de carácter sinfónico, con el objetivo de ofrecer nuevas versiones de canciones que forman parte del repertorio de la cantante.

PUBLICIDAD

Más de 20 músicos, intérpretes y bailarines acompañarán a Amy Gutiérrez en el escenario. La puesta fue diseñada para esta presentación e incluirá una propuesta visual de alto impacto, pensada para acompañar cada momento del recorrido musical.

La artista buscará mostrar una faceta distinta de su trabajo y compartir con el público una noche que reúna los géneros que ha explorado a lo largo de su carrera. El concierto propone, además, acercar sus canciones a un formato escénico preparado especialmente para el Gran Teatro Nacional.

La presentación incluirá desde temas que marcaron sus primeros años hasta sus producciones más recientes. De esa manera, el espectáculo permitirá seguir el camino de una artista que ha transitado por distintos estilos musicales sin dejar de lado la identidad que ha construido en cada lanzamiento.

PUBLICIDAD

Amy Gutiérrez estrena Best Part en español. IG

Amy Gutiérrez llegará con más de 20 artistas en escena

La producción contará con una amplia presencia de músicos, intérpretes y bailarines. Más de 20 artistas compartirán el escenario con Amy Gutiérrez durante el concierto, que combinará elementos musicales y visuales en una puesta de gran formato.

La cantante interpretará temas como No sé, Alguien, Vamos a escapar, No te contaron mal y Qué pasaría, canciones que estarán presentes en una noche concebida como una mirada a las diferentes etapas de su recorrido artístico.

También formarán parte del repertorio Best Part, Era para siempre y Cuidado conmigo, sus lanzamientos más recientes. La inclusión de estos temas permitirá que el público conozca la propuesta actual de la intérprete junto a canciones que ya forman parte de su repertorio.

PUBLICIDAD

Amy Gutiérrez señaló que desea que sus seguidores encuentren una versión diferente de ella sobre el escenario. La propuesta busca que las canciones funcionen como hilo conductor de una historia musical que conecte sus distintos momentos artísticos.

El Gran Teatro Nacional será el espacio donde la cantante reúna esos elementos en un concierto que tendrá como eje la evolución de su carrera. La producción combinará canciones, arreglos y un equipo artístico amplio en una sola presentación. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.

Amy Gutiérrez estrena Best Part en español. IG