Alejandra Baigorria molesta con María Pía Copello por burlas hacia ella y Said Palao en su streaming: “Es lamentable”

Alejandra Baigorria molesta con el streaming de María Pía Copello por burlas hacia ella y Said Palao

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Alejandra Baigorria regresó a Lima y fue abordada por las cámaras de ‘Arriba mi gente’ en el aeropuerto Jorge Chávez. La empresaria se pronunció sobre las bromas que realizaron integrantes del streaming de María Pía Copello después de que Said Palao difundiera documentos vinculados con sus ingresos y una compra para su esposa.

Alejandra expresó su molestia por la parodia emitida en ‘Sin + que decir’, espacio en el que Israel Dreyfus y Luciana Roy representaron, en tono de broma, cómo Said Palao habría entregado a la producción de ‘Amor y Fuego’ las boletas de pago de ‘Esto es Guerra’ y un voucher por una cartera de alta gama.

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La ‘Gringa de Gamarra’ señaló que entiende que existan opiniones, críticas e incluso comentarios negativos sobre ella o sobre su esposo. Sin embargo, manifestó que le resultó difícil comprender las burlas de personas a quienes conoce y considera cercanas.

Alejandra Baigorria cuestionó las burlas del streaming

Baigorria sostuvo que no recibió ningún mensaje de los integrantes del programa luego de la publicación que realizó sobre el tema. Ante la consulta del reportero de Latina acerca de una posible comunicación de María Pía Copello o de la producción, respondió de forma directa.

“No, no, no. Nada, nada. No, nada”, indicó Alejandra Baigorria al ser consultada sobre si alguien del programa se puso en contacto con ella.

La empresaria explicó que no tiene inconvenientes con que otras personas opinen sobre sus decisiones, cuestionen sus acciones o no estén de acuerdo con lo que hace. No obstante, señaló que le afectó que se usaran calificativos y parodias para referirse a ella y a Said Palao.

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“Una cosa es que opinen, hasta que rajen, hasta que no estén de acuerdo. Y usaron palabras como patético. Está bien, cada uno puede, hasta ahí todo perfecto, incluyendo desde el productor de ese programa a todos, a quienes yo conozco y considero y creo que en su momento me he comportado bien con ellos. Pero lo que pasa es que a veces uno no lo entiende porque es algo que yo no haría. Cuando tú ves algo que tú no harías, te cuesta entenderlo, ¿no?”, manifestó.

El reclamo de Baigorria surgió luego de que Israel Dreyfus y Luciana Roy realizaran una representación sobre la entrega de los documentos de Said Palao a un programa de espectáculos. La parodia fue interpretada como una burla hacia el integrante de ‘EEG’ al sugerir que se deja mandar por su esposa.

Luciana Roy e Israel Dreyfus hicieron una recreación humorística de Alejandra Baigorria y Said Palao en Sin +Que Decir. En las imágenes se observa la interacción en un set con micrófonos y audífonos, acompañada de textos explicativos superpuestos y referencias a programas de televisión. TikTok

“Es lamentable”: la reflexión de Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria afirmó que la situación le permitió conocer qué personas no la consideran de la misma manera en que ella las ha considerado. Pese a ello, señaló que seguirá enfocada en sus proyectos laborales y en las actividades que desarrolla fuera de la televisión.

“No solamente es chancar, burlarse, sino también reconocer las cosas buenas que hacen las personas. Sí, bueno, es lamentable, ¿no? A veces uno se choca con la realidad y ve, pues, que no todo el mundo te tiene cariño o te considera como tú lo haces con ellos, ¿no? Pero normal, no pasa nada”, expresó.

La empresaria evitó anunciar alguna medida adicional frente a los integrantes del streaming. Su respuesta estuvo centrada en la decepción que sintió al ver los comentarios de personas a quienes conoce y con quienes, según dijo, siempre se ha comportado bien.

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Baigorria remarcó que las críticas forman parte de la exposición pública y que acepta que puedan cuestionarla. Sin embargo, marcó distancia con las bromas que consideró excesivas, especialmente por el vínculo previo que asegura tener con miembros del equipo de producción.

La aparición de Alejandra Baigorria en el aeropuerto ocurrió después de que el tema se instalara en redes sociales. La empresaria había dejado ver previamente su incomodidad y, ahora, explicó ante cámaras que no recibió una llamada ni un mensaje para conversar sobre lo ocurrido.

Alejandra Baigorria fue abordada por la prensa, tras su llegada del extranjero. Durante la entrevista, la empresaria aborda los comentarios emitidos sobre ella en el programa de streaming de María Pía Copello

Alejandra defendió a Said Palao por mostrar sus ingresos

La polémica se originó después de que Said Palao decidiera mostrar públicamente sus boletas de pago como integrante de Esto es Guerra y documentos relacionados con sus ingresos como imagen de marcas. El integrante del reality también difundió un voucher por la compra de una cartera de alta gama destinada a Alejandra Baigorria.

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La exposición de los documentos se produjo luego de comentarios y acusaciones en redes sociales que lo calificaban de mantenido por su esposa. Baigorria indicó que ella no intervino en la decisión de Palao de responder públicamente con esos documentos.

“Lo que pasa es que yo lo entiendo y ahí yo no tuve nada que ver, porque si ustedes saben, yo siempre soy la que hablo, la que dice, pero Said nunca ha dicho nada. Pero hay un momento en que cansa, se cansa, pues, es normal y de repente no fue lo correcto y tienen razón. Todos pisamos el palo, todos caemos y llegamos a un punto, pues, de desesperación en lo que uno ya no la pasa tan bien. Pero bueno, son cosas, errores que uno hace y vamos a tener que asumir las consecuencias y ya está”, dijo.

Alejandra reconoció que la reacción de su esposo pudo no haber sido la adecuada. Sin embargo, consideró que se produjo después de acumular cuestionamientos sobre su situación económica y su relación de pareja.

La empresaria señaló que Said Palao suele mantenerse al margen de las controversias mediáticas. Por ello, explicó que entiende que haya llegado a un punto de cansancio y haya optado por mostrar los documentos para responder a los comentarios.

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Said Palao muestra las pruebas que compró cartera Dior a Alejandra Baigorria por su cumpleaños. IG