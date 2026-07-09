Cuatro peruanos persiguen el sueño de la UFC: intentarán impresionar a Dana White para ganarse un contrato

Perú pone en juego cuatro sueños: sus peleadores buscarán convencer a Dana White para llegar a la UFC. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Las artes marciales mixtas peruanas atraviesan uno de los mejores momentos de su historia. Mientras peleadores como Kevin Borjas, José Ochoa, Juan Díaz, Rodrigo Vera y Gastón Bolaños han consolidado la presencia nacional en la UFC con destacadas actuaciones durante el primer semestre del año, una nueva generación buscará seguir ese camino en el Dana White’s Contender Series (DWCS) 2026, el escaparate más importante para acceder a la principal organización de MMA del planeta.

Perú podría incrementar considerablemente su representación en la UFC, ya que cuatro peleadores nacionales ya tienen asegurada su participación en la próxima temporada del DWCS. El crecimiento también responde al impulso que ha tomado Inka MMA, la promotora más importante y antigua del país, fundada por Iván ’Pitbull’ Ibérico, que se ha convertido en una plataforma clave para proyectar talento peruano hacia los escenarios internacionales. De hecho, dos de sus campeones, Ian Escuza y Alexander Chávez, recibieron la esperada llamada para competir en Las Vegas.

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Óscar Ravello vs Igor Cavalcanti

Uno de los nombres que más expectativa genera es el de Óscar Ravello, considerado uno de los pesos wélter con mayor proyección de Latinoamérica. El ex campeón del FFC y actual doble monarca del WCC disputará la octava semana del Dana White’s Contender Series, programada para el 29 de septiembre en el UFC Apex de Las Vegas, donde enfrentará al brasileño Igor Cavalcanti.

Ravello llega a esta oportunidad después de imponerse por sumisión a Fernando Gomes en el WCC 12, victoria que le permitió convertirse en doble campeón de la organización. Del otro lado estará un rival con experiencia en este escenario: Cavalcanti disputará por segunda vez el DWCS y es reconocido por su estilo agresivo, capaz de finalizar peleas tanto de pie como en el suelo.

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Óscar Ravello disputará un lugar en la UFC, la promotora más importante de MMA. Crédito: MMA Finis.

Ian Escuza vs Luca Borando

Otro representante nacional que buscará convencer directamente a Dana White será Ian Escuza, actual campeón de Inka MMA. El peruano afrontará el mayor desafío de su carrera cuando se enfrente al italiano Luca Borando el 28 de septiembre, en un combate que podría abrirle las puertas de la UFC.

Escuza se ha consolidado como uno de los principales talentos del circuito peruano gracias a su solidez técnica y regularidad en Inka MMA. Ahora tendrá la posibilidad de demostrar que está listo para competir al máximo nivel frente a un rival europeo que también aspira a conseguir el ansiado contrato con la organización más importante del mundo.

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Piero Guaylupo vs Callum Connor

El 22 de septiembre, durante la séptima semana del DWCS, será el turno de Piero Guaylupo, campeón del 300 Sparta y monarca interino de Inka MMA. El peruano tendrá una exigente prueba frente al invicto británico Callum Connor, quien llega con un récord de 8-0 tras vencer por nocaut a Iwanderson Caldas en Apex Combat Championship.

Piero Guaylupo se alista para impresionar a Dana White. Crédito: MMA Finis.

Guaylupo afronta este reto después de defender exitosamente el cinturón del 300 Sparta frente a Douglas Silva y conquistar el campeonato interino de Inka MMA al derrotar a Maicon Miler. Su versatilidad y capacidad para desenvolverse en todas las áreas del combate lo convierten en una de las cartas más fuertes del Perú para esta edición del certamen.

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Alexander Chávez vs Roque Conceição

La lista de representantes nacionales la completa Alexander Chávez, otro producto de Inka MMA. El peruano enfrentará al portugués Roque Conceição el 6 de octubre, en un combate pactado en las 125 libras (peso mosca) que cerrará la participación peruana en el DWCS 2026.

Chávez intentará aprovechar una división que atraviesa un gran momento para el país gracias al ascenso de Kevin Borjas al Top 10 de la UFC. Una actuación convincente podría convertirlo en un nuevo representante peruano dentro de la empresa presidida por Dana White.