Perú

Detectan floración de microalga nociva frente al Callao: IMARPE monitorea su desplazamiento desde la bahía de Miraflores y sigue su evolución

El fenómeno corresponde a Akashiwo sanguinea, cuya presencia fue identificada inicialmente en el sector norte de la bahía de Miraflores y luego se desplazó hacia el Callao

IMARPE detectó una floración algal en el sector norte de la bahía de Miraflores, frente al litoral del Callao. Difusión
IMARPE detectó una floración algal en el sector norte de la bahía de Miraflores, frente al litoral del Callao. Difusión
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Una floración algal nociva fue detectada en el sector norte de la bahía de Miraflores, frente al litoral del Callao, según información difundida por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE). El organismo inició el seguimiento del fenómeno desde el 7 de setiembre debido a la presencia de una microalga en la superficie marina.

El fenómeno corresponde a la especie Akashiwo sanguinea, cuya presencia se desplazó de forma progresiva hacia el norte hasta alcanzar la bahía del Callao. El registro permitió identificar cambios en la distribución de la microalga durante el periodo de observación.

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De acuerdo con el IMARPE, la floración comenzó con una distribución por parches. Con el paso del tiempo, la cobertura adquirió una presencia más homogénea en el área evaluada, por lo que el instituto mantiene el monitoreo de las condiciones del mar.

El reporte también detalla las condiciones ambientales registradas durante la observación. La temperatura superficial del mar llegó a 23,5 °C, mientras que el oxígeno disuelto alcanzó 6,10 mL/L y el nivel de pH fue de 8,19.

¿Qué microalga está presente frente al Callao?

El IMARPE identificó a Akashiwo sanguinea como la especie responsable de esta floración algal. El organismo científico precisa que esta microalga no es considerada una especie productora de toxinas.

Las floraciones de Akashiwo sanguinea forman parte de fenómenos naturales que pueden aparecer cuando coinciden determinadas condiciones ambientales y oceanográficas. Su presencia puede variar según los factores que influyen sobre la superficie marina.

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El desplazamiento observado llevó a la microalga desde el sector norte de la bahía de Miraflores hacia la zona de la bahía del Callao. El IMARPE mantiene bajo observación la evolución de esta distribución.

Durante el periodo analizado, el IMARPE registró una temperatura superficial de 23,5 °C. A este valor se sumaron una concentración de oxígeno disuelto de 6,10 mL/L y un pH de 8,19.

El reporte también identifica condiciones meteorológicas que pueden favorecer la permanencia de la microalga en la superficie. Entre ellas figuran el cielo despejado, una mayor radiación solar y la presencia de vientos ligeros.

Según el instituto, estos factores pueden contribuir a la concentración de Akashiwo sanguinea en las capas superficiales del mar, donde se observó el desarrollo de la floración.

IMARPE no reporta afectación a la salud ni a recursos pesqueros

Costa Verde - Perú - El mar turquesa frente a Lima expone los efectos del calentamiento costero| Foto: Paula Elizalde (Infobae Perú)de septiembre
El mar turquesa frente a Lima expone los efectos del calentamiento costero| Foto: Paula Elizalde (Infobae Perú)

Hasta el momento, el IMARPE no registró evidencias de afectación a la salud de las personas asociadas con este evento. Tampoco se identificaron evidencias de daños relacionados con los recursos pesqueros.

La precisión adquiere relevancia debido a que el organismo científico indicó que Akashiwo sanguinea no es considerada una especie productora de toxinas. El fenómeno corresponde a una floración algal de origen natural vinculada con determinadas condiciones del entorno marino.

El instituto mantiene la vigilancia sobre el área para identificar cualquier variación en las características de la floración y de las especies presentes.

El monitoreo continuará en la zona

El mar frente a la Costa Verde presenta una tonalidad turquesa poco habitual. Composición
El mar frente a la Costa Verde presenta una tonalidad turquesa poco habitual. Composición

El IMARPE informó que continuará con el seguimiento de la floración algal en el litoral del Callao. Esta labor permitirá registrar la evolución del fenómeno y determinar de forma oportuna las características de las especies presentes.

La información obtenida será comunicada a las autoridades competentes y a la ciudadanía conforme avance el monitoreo. El instituto también recomienda consultar sus canales oficiales para acceder a las actualizaciones sobre el estado de la floración.

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