Patrullero se empotra contra poste en plena vía del Metropolitano tras chocar con otro vehículo en Independencia

Un patrullero de la Policía Nacional del Perú impactó contra otro vehículo y quedó empotrado en un poste de la zona. Fuente: Exitosa Noticias

Guardar

Un patrullero de la PNP terminó empotrado contra un poste en plena vía del Metropolitano, en Independencia, luego de chocar contra otro vehículo que circulaba hacia la estación Naranjal. El accidente ocurrió cerca de las 11:00 a. m. y dejó a las dos unidades involucradas dentro de la vía exclusiva del sistema de transporte.

La patrulla pertenece a la Comisaría del Rímac y, según informó Exitosa Noticias, se dirigía hacia Independencia con personas detenidas que habían pasado por el sistema AFIS. Tras la colisión, el vehículo policial quedó incrustado contra una de las estructuras ubicadas junto a la estación, mientras el otro automóvil permaneció en medio de la vía.

PUBLICIDAD

El accidente ocurrió en un momento de alta congestión en los alrededores. Un testigo aseguró que el patrullero habría avanzado sin frenar y afirmó que tuvo que detener su vehículo para evitar un impacto de mayores consecuencias. Además, señaló que no escuchó la sirena policial antes de la colisión. Estas versiones deberán ser contrastadas durante las investigaciones.

Una camioneta de la Policía Nacional del Perú permanece incrustada en un poste tras chocar en la vía del Metropolitano en el distrito de Independencia. (Captura: Exitosa Noticias)

Patrullero chocó contra otro vehículo y terminó empotrado en la vía del Metropolitano

El accidente se registró aproximadamente a las 11:00 a. m., cuando la unidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplazaba hacia Independencia. En su recorrido colisionó con otro vehículo que avanzaba en dirección a la estación Naranjal.

La fuerza del impacto hizo que el patrullero terminara contra una estructura ubicada en la vía del Metropolitano. Las imágenes difundidas por el medio mostraron los daños ocasionados en la unidad policial y al otro vehículo involucrado, que permanecía detenido en la zona.

PUBLICIDAD

Dentro de la patrulla viajaban personas detenidas que habían pasado por el sistema AFIS. El reporte periodístico no brindó mayores detalles sobre las intervenciones que motivaron su traslado ni sobre la identidad de los ocupantes.

De acuerdo con la información difundida durante la cobertura, las personas involucradas en el accidente se encontraban bien. Las circunstancias exactas de la colisión todavía deberán ser establecidas a partir de las diligencias correspondientes.

Un automóvil dañado permanece en la vía exclusiva del Metropolitano en Independencia tras un choque que involucró a un patrullero de la Policía Nacional del Perú. (Captura: Exitosa Noticias)

Testigo afirma que el patrullero “se pasó con todo” antes de la colisión

Uno de los testigos cuestionó la forma en que circulaba el patrullero de la PNP momentos antes del choque. Ante las cámaras de Exitosa, sostuvo que tuvo que frenar para evitar una situación que, según su relato, pudo terminar con consecuencias más graves.

PUBLICIDAD

“Si yo no freno, los dos nos matamos ahí, imagínate, imagínate. Ese pata ni siquiera frenó, se ha pasado con todo”, declaró el ciudadano durante la transmisión.

El reportero le preguntó si había escuchado la sirena de la unidad policial antes del impacto. “Nada”, respondió el testigo. Luego explicó que varios vehículos se encontraban detenidos en la zona y que el tránsito estaba complicado por el cierre de una calle cercana.

Según su relato, el cierre estaba relacionado con la instalación de un estrado para un cierre de campaña. “Todos los carros de allá están parados ahí”, manifestó, al describir las condiciones en las que se movilizaban los vehículos cuando ocurrió el accidente.

PUBLICIDAD

La versión del ciudadano se encuentra pendiente de ser contrastada con las imágenes de seguridad y otros elementos que permitan reconstruir los segundos previos al choque. Por ello, sus afirmaciones sobre la velocidad o la falta de frenado del patrullero no permiten establecer por sí solas una responsabilidad.

Un automóvil dañado permanece en la vía exclusiva del Metropolitano tras chocar contra un patrullero policial en el distrito de Independencia. (Captura: Exitosa Noticias)

Cámaras de seguridad serán claves para determinar responsabilidades

Una de las personas que presenció el accidente pidió que se revisen las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Las imágenes podrían permitir determinar la trayectoria de los vehículos, las condiciones del tránsito y la secuencia exacta que terminó con el patrullero empotrado.

“Vamos a pedir las cámaras, porque no es justo, porque la culpa no es de nosotros”, expresó la testigo ante Exitosa Noticias. Su pedido también fue respaldado por el ciudadano que brindó su versión sobre el momento del impacto.

PUBLICIDAD

El testigo contó que se encontraba con su familia cuando ocurrió el accidente. “Nos íbamos a recoger a mi hijo al colegio. Fuimos un rato a comprar unas cosas allá y damos la vuelta para cruzar, nada más”, relató durante la cobertura.

Ahora corresponde determinar qué provocó la colisión entre el patrullero y el otro vehículo en Independencia. Las investigaciones deberán establecer las condiciones en las que circulaban ambas unidades, revisar las imágenes disponibles y determinar las responsabilidades que correspondan por el accidente ocurrido en la vía del Metropolitano.