El deseo de Ricardo Gareca tras ver a Juan Aurich en la Liga 3 junto a Edwin Oviedo: “Ojalá pueda subir a primera pronto”

El exentrenador de la selección peruana presenció el compromiso del Juan Aurich en Ferreñafe como invitado de honor del presidente del club, descartando cualquier vínculo profesional con el equipo norteño (Juan Aurich)

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Ricardo Gareca, el técnico argentino que condujo a la selección peruana al Mundial de Rusia 2018 tras 36 años de ausencia pisó este domingo el estadio Carlos Samamé Cáceres de Ferreñafe. La visita, que había sido planificada con un mes de anticipación pero que se postergó por diversas razones, finalmente se concretó en una fecha de alto valor para el Juan Aurich: el último compromiso de local en la primera fase de la Liga 3.

Gareca ingresó al recinto acompañado por Edwin Oviedo, presidente de la institución, con quien mantiene una relación cercana desde los años en que ambos coincidieron en la selección peruana. La presencia del entrenador fue confirmada con anticipación por el propio club a través de sus canales oficiales.

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Una visita postergada que encontró su momento

Ricardo Gareca finalmente llegó a Ferreñafe para presenciar el partido del Juan Aurich ante Juventud Santo Domingo. La visita había sido planificada con anticipación, pero tuvo que ser postergada. (Juan Aurich)

La llegada de Gareca a tierras norteñas no fue improvisada. La dirigencia del Juan Aurich había planificado el encuentro desde hacía aproximadamente un mes, pero distintas circunstancias obligaron a mover la fecha. El partido ante Juventud Santo Domingo, correspondiente a la jornada 17 de la Fase Regional de la Liga 3, resultó ser la ocasión ideal: el último turno como anfitrión del ‘Ciclón del Norte’ antes del cierre de esta etapa del certamen. El club lo presentó como una tarde especial y convocó a su hinchada a llenar el estadio Carlos Samamé Cáceres, que abrió sus puertas desde las 15.00 horas.

Desde la institución aclararon que la presencia del técnico no guarda relación con ningún tipo de negociación ni incorporación al cuerpo técnico o a la estructura administrativa. Se trata, según precisaron los medios locales, de una visita de honor. Gareca observó el encuentro en calidad de invitado personal de Oviedo.

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El vínculo entre ambos se remonta a la etapa compartida en la selección peruana. En 2025, Gareca había acompañado a Oviedo en la presentación de su libro El caso Oviedo, la verdadera historia, oportunidad en la que el entrenador elogió públicamente al dirigente y reconoció el respaldo que recibió de su parte durante su ciclo al frente de la Bicolor.

La recepción del norte y las palabras del ‘Tigre’

Gareca recibió el saludo de los hinchas durante su visita al estadio Carlos Samamé Cáceres. El argentino respondió con gratitud y pidió que el Juan Aurich pueda subir cada vez más hasta regresar a Primera. (Juan Aurich)

La llegada de Gareca al estadio fue captada por la prensa oficial del Juan Aurich, que transmitió el momento a través de la página oficial del club. En ese registro, el entrenador recibió un saludo cálido de parte de los hinchas presentes y respondió con brevedad pero con afecto.

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“Muchas gracias por todo el cariño”, expresó Gareca ante las primeras palabras de bienvenida. Cuando la prensa del club le recordó que fue él quien llevó a la selección peruana al Mundial, el argentino volvió a agradecer con la misma sencillez.

Consultado sobre el ambiente en las tribunas, el técnico no ocultó su entusiasmo: “No, bárbaro”, respondió. Y luego agregó un deseo concreto para la institución: “Ojalá que pueda volver a subir cada vez más hasta llegar a donde tiene que estar el Aurich, la primera, ¿no?”.

La frase sintetizó el espíritu de la jornada. El Juan Aurich, un club con historia en el fútbol peruano que supo competir en la máxima categoría, atraviesa hoy una etapa de reconstrucción desde la tercera división. La presencia de una figura de la talla de Gareca en ese contexto tuvo una carga simbólica que no pasó inadvertida para los aficionados de la región de Lambayeque.

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El partido del ‘Ciclón del Norte’

La jornada que tuvo a Ricardo Gareca en las tribunas terminó con derrota para Juan Aurich. El cuadro lambayecano perdió 2-1 ante Juventud Santo Domingo y complicó sus aspiraciones en la Liga 3. (Juan Aurich)

El Juan Aurich cayó este domingo ante Juventud Santo Domingo por 2-1 en el estadio Carlos Samamé Cáceres de Ferreñafe, en un partido que el ‘Ciclón del Norte’ abrió en el marcador pero que terminó perdiendo sobre el final del encuentro. El cuadro de Nasca le dio vuelta al resultado en el tramo decisivo del compromiso y se llevó los tres puntos del norte del país.

La derrota golpea directamente las aspiraciones del conjunto lambayecano en la tabla de posiciones de la Fase Regional de la Liga 3, donde el club buscaba sellar su clasificación directa a las instancias siguientes del torneo.

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El arbitraje fue duramente cuestionado por la delegación chiclayana. A eso se sumó la expulsión de Harrys Núñez, que dejó al equipo con diez hombres en cancha en el tramo final.