Henry Quinteros disparó contra Federico Girotti antes del clásico: “Está un poquito ansioso” en la toma de decisiones

El exfutbolista blanquiazul cuestionó el nivel del delantero argentino de Alianza Lima a días del duelo ante Universitario de Deportes por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, programado para el sábado 12 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva.. (Alianza Lima)

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A dos días del superclásico del fútbol peruano, Henry Quinteros encendió el debate sobre el estado anímico y futbolístico de Federico Girotti.

El exjugador blanquiazul, conocido como el ‘Pato’, señaló que el atacante trasandino arrastra un problema de ansiedad que lo perjudica en los momentos de definición, lo que explicaría, según su lectura, la magra producción goleadora que acumula desde su arribo al club de La Victoria.

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Tres tantos en 18 presentaciones es el saldo de un jugador al que se le exigía mucho más, y el panorama de cara al clásico no hace más que elevar la presión sobre sus hombros.

El diagnóstico del ‘Pato’ Quinteros

Henry Quinteros puso el foco en la cabeza de Federico Girotti y señaló que la ansiedad estaría afectando sus decisiones dentro del área. El exfutbolista espera que el argentino pueda revertir la situación ante la 'U'. (Alianza Lima)

Fue durante la última emisión de su espacio ‘Desmarcados’, en el canal de Denganche, donde Quinteros tomó la palabra para analizar el rendimiento del centrodelantero argentino. Sin rodeos, el exfutbolista apuntó a un factor psicológico como origen de los tropiezos del atacante: la premura en la toma de decisiones dentro del área.

“¿Crees que sea ansiedad? Porque la ansiedad te lleva a eso, a apurarte en la toma de decisiones, y yo siento que Girotti está un poquito ansioso”, afirmó Quinteros.

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Para el exjugador íntimo, esa urgencia interna es la que lleva al delantero a precipitarse en las acciones más determinantes del juego. Lejos de tratarse de un problema técnico o físico, Quinteros lo ubicó en el plano mental: la presión acumulada por los resultados insuficientes habría generado en Girotti una tensión que se traduce en errores repetidos frente al arco rival. El análisis del ‘Pato’ no fue una crítica destructiva, sino más bien una lectura que abría la puerta a la esperanza: si el problema es la ansiedad, también puede resolverse.

Al mismo tiempo, Quinteros dejó en claro que espera que el delantero encuentre su mejor versión justo en el partido de mayor exigencia del calendario. La cita ante Universitario, con el estadio Alejandro Villanueva repleto de hinchas blanquiazules, podría ser tanto el escenario de su redención como el de una nueva decepción. Todo depende, según el exfutbolista, de la cabeza del propio Girotti.

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Los números que alimentan las dudas

Tres goles en 18 partidos marcan el irregular presente de Federico Girotti con Alianza Lima. El delantero argentino afrontará el clásico ante Universitario con la presión de mejorar sus registros ofensivos. (Alianza Lima)

Las estadísticas del atacante argentino no ayudan a calmar las aguas. Desde su llegada a Alianza Lima para la temporada 2026, Girotti disputó 10 de los 17 partidos del Torneo Apertura y convirtió apenas dos goles. En el Clausura, participó en los ocho encuentros jugados hasta la fecha y suma solo una anotación. En total, tres conquistas en 18 presentaciones con la camiseta ‘blanquiazul’, cifras que contrastan con las expectativas depositadas en él al momento de su incorporación al plantel íntimo.

Esos guarismos han generado un malestar creciente entre los seguidores del club de La Victoria, quienes esperaban de Girotti un aporte ofensivo mucho más contundente. La presión de la hinchada se sumó a la de los analistas y exjugadores que, semana tras semana, cuestionan su continuidad en el once titular. El clásico ante la ‘U’ se convierte así en una suerte de examen final para el delantero: rendir en ese escenario podría silenciar, al menos momentáneamente, a sus detractores.

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La baja eficiencia en la conversión de ocasiones es otro de los puntos que preocupa. Con 26 remates en toda la temporada y apenas tres goles, la tasa de efectividad del atacante queda muy por debajo de lo que se espera de un ‘9’ titular en un equipo con aspiraciones de campeonato. El dato refuerza el argumento de Quinteros sobre la ansiedad: muchos disparos, poca contundencia.

César Inga, la otra cara del análisis

Las bandas de Universitario también llamaron la atención de Henry Quinteros. El exfutbolista elogió a César Inga y Andy Polo, dos jugadores que considera capaces de generar peligro ante Alianza Lima. (Liga 1)

Quinteros no limitó su análisis al flanco blanquiazul. En el mismo programa, el exfutbolista dedicó varios minutos a elogiar el momento que atraviesa César Inga, el carrilero izquierdo de Universitario de Deportes que, a sus 24 años, se ha vuelto un factor determinante en el esquema del técnico Héctor Cúper.

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“Lo que está haciendo (César) Inga en este Clausura me gusta mucho. Está siendo muy importante y por momentos determinante en algunos partidos. Para mí, creo que Inga ha crecido en este Clausura. (Inga) puede llegar al fondo y no sabes qué te hace, está tomando decisiones muy buenas. La toma de decisiones de Inga llegando hasta el fondo son muy buenas”, señaló Quinteros.

El exjugador blanquiazul también reconoció el aporte de Andy Polo por el sector derecho del equipo ‘crema’, configurando así un panorama donde las bandas de Universitario representan una amenaza concreta para la defensa de Alianza Lima. Según la lectura de Quinteros, el conjunto íntimo deberá elaborar una estrategia específica para neutralizar la proyección de ambos carrileros si pretende salir airoso del duelo.

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El cruce entre Alianza Lima y Universitario de Deportes está programado para el sábado 12 de septiembre a las 8.00 p. m., en el Estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, podrá seguirse en vivo por la señal de L1 MAX y también a través de la plataforma digital L1 Play. La transmisión será exclusiva para la hinchada local, ya que el partido se disputará sin presencia de la parcialidad visitante.