¿Habrá feriados por la visita del Papa León XIV al Perú? Canciller Carlos Espá expone lo que evalúa el Gobierno

Autoridades del gobierno peruano responden a las consultas sobre la posibilidad de declarar un feriado nacional el 16 de noviembre para facilitar la masiva congregación de fieles por la visita apostólica del Papa León XIV.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, declaró este lunes que el Gobierno todavía no ha definido si declarará feriados por la visita del papa León XIV a Perú, prevista para noviembre, aunque señaló que analiza distintas alternativas para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos durante las actividades programadas.

En una rueda de prensa, Espá explicó que el Ejecutivo estudia declarar uno o más feriados, establecer medios feriados o disponer jornadas no laborables en determinadas ciudades, en función del recorrido del pontífice y de las actividades previstas durante su visita.

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“Estamos contemplando diferentes alternativas”, declaró el canciller, quien precisó que la decisión aún no está tomada y que la administración de la presidenta Keiko Fujimori evalúa el impacto que una medida de este tipo podría generar en distintos ámbitos.

La posibilidad de declarar feriado el 16 de noviembre había sido planteada previamente por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), debido a la multitudinaria actividad prevista en la base aérea Las Palmas, en Lima, donde se espera la participación de miles de personas.

El Gobierno evalúa varias alternativas, entre ellas uno o más feriados, medios feriados y jornadas no laborables en determinadas ciudades

“Cuando ya esté definida la cuestión de los feriados, cuándo van a ser los feriados, lo vamos a dar a conocer”, afirmó Espá. El ministro señaló que las medidas buscan contribuir a que el desplazamiento de los ciudadanos y el tránsito durante la visita se desarrollen de manera ordenada, aunque insistió en que todavía no existe una decisión definitiva sobre el calendario.

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León XIV visitará Perú en noviembre, en su primer viaje al país desde que asumió el pontificado, con una agenda que incluye actividades en Lima y otras ciudades y movilizará a miles de fieles.

Argentina, otro de los países que forman parte de este recorrido inédito por Sudamérica, decretó tres días de feriado —uno de alcance nacional y dos en jurisdicciones específicas— con motivo de la visita del pontífice, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre.

Mediante un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo de Javier Milei determinó que el día 9 de noviembre será feriado en todo el territorio nacional, mientras que el día 10 será feriado en la provincia de Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires y el 11 en la provincia de Buenos Aires.

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Argentina ya decretó tres jornadas no laborables durante la visita de León XIV: una de alcance nacional y dos en jurisdicciones específicas

Milei también dispuso la creación de una unidad dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros que tendrá la tarea de “planificar, coordinar, articular y conducir las acciones necesarias para la organización y realización” de la visita, que se prevé congregue a cientos de miles de personas.

En Lima, Fujimori recibirá al papa León XIV en Palacio de Gobierno y asistirá a la misa en Las Palmas, pero no lo acompañará en su recorrido por Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Ucayali.

La mandataria ha explicado que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, acompañará al pontífice durante las actividades previstas en Lambayeque y Cajamarca, mientras que Espá estará a cargo oficialmente de la visita.

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“Estamos muy contentos, pero, sobre todo, es un regalo y una bendición que Su Santidad nos está regalando a todos los peruanos y lo vamos a recibir con los brazos abiertos, con mucha alegría y, sobre todo, renovando nuestra fe en Dios”, agregó.