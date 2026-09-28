Esmeralda Sánchez y su desafío como capitana de Alianza Lima en la temporada 2026/27: “No duden de nuestro trabajo”

La capitana 'blanquiazul' resaltó el buen ambiente del plantel, la adaptación de las extranjeras y el trabajo realizado de cara a una temporada con varios desafíos. (Gerson Cuba Channel / Youtube)

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Esmeralda Sánchez afronta un nuevo desafío con Alianza Lima con la responsabilidad de liderar al equipo dentro y fuera de la cancha. La capitana ‘blanquiazul’ destacó el trabajo realizado previo al inicio de la campaña y aseguró que el plantel se encuentra enfocado en afrontar los importantes retos que tendrá por delante.

“Estoy contenta. Creo que venimos trabajando muy bien en este poco tiempo que el equipo se viene afianzando. El trabajo es 100% para nosotras, estamos 100% enfocadas en lo que tenemos que hacer. El campeonato será superlargo y creo que vamos muy bien”, señaló.

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La exigencia será alta para Alianza Lima, que tendrá que afrontar una agenda cargada de partidos y torneos. Sánchez reconoció que disputar tres encuentros consecutivos durante la Noche Blanquiazul representó un reto físico importante, aunque también considera que esta experiencia servirá como preparación para el inicio de la competencia oficial.

“Es bastante duro jugar tres partidos seguidos. Ya lo hemos hecho en Brasil, en los campeonatos, que fue bastante intenso, pero creo que nuestra preparación física está superbien. Vamos jugando varios sets. Entonces, contenta por el trabajo que viene haciendo también el comando técnico y el equipo”, explicó.

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La capitana sabe que el calendario todavía tiene importantes compromisos por delante. “Tenemos torneo todavía para largo, tenemos Mundial, tenemos Sudamericano, así que estamos 100% enfocados en eso”, agregó.

Esmeralda Sánchez es la capitana de Alianza Lima Vóley. Crédito: Prensa AL

Un liderazgo compartido

Esta temporada también representa un nuevo desafío para Esmeralda Sánchez desde su rol de capitana. Junto a Clarivett Yllescas deberá liderar a un plantel que busca consolidarse progresivamente. La líbero nacional contó que viene trabajando con el técnico Alejandro Schneider y reveló una de las principales indicaciones que ha recibido del entrenador.

“Es poco tiempo que venimos trabajando con Ale, pero se está acoplando bastante bien a nosotras. Sobre lo que venimos trabajando poco a poco, me dice que tengo que seguir teniendo ese liderazgo con el equipo, junto con Clarivett, que es la segunda capitana”, comentó.

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En ese sentido, Sánchez destacó la importancia de mantener el rumbo del grupo durante una temporada que va a comenzar. “Debemos llevar el barco como lo venimos haciendo. Y creo que sí se ve reflejado durante estos tres partidos que hemos tenido, que fueron bastantes intensos”, sostuvo.

La capitana también resaltó el trabajo que viene realizando junto a Yllescas para acompañar al equipo en este proceso. “El equipo se va afianzando poco a poco, así que muy contenta porque creo que el trabajo de Clari y el mío es llevar este equipo como lo estamos haciendo y creo que es un trabajo bastante lindo que tenemos esta temporada”, manifestó.

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Esmeralda Sánchez es tricampeona nacional con Alianza Lima. Crédito: FPV

Las extranjeras se adaptan al grupo

Uno de los cambios que presenta Alianza Lima para esta campaña es la incorporación de nuevas jugadoras extranjeras. Sánchez aseguró que la adaptación viene siendo positiva y que el buen ambiente dentro del plantel ha facilitado su integración.

“Las chicas se están acoplando bastante, se están sintiendo cómodas también. Es poco tiempo que venimos trabajando, pero se les ve tranquilas y enfocadas, tienen un buen ambiente con nosotras y creo que eso nos caracteriza como equipo. Se ve reflejado también día a día”, afirmó.

Además, la capitana contó cómo sus nuevas compañeras vienen viviendo la experiencia de jugar ante un público numeroso y conocer de cerca el ambiente que rodea a Alianza Lima.

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“Es lindo jugar con este estadio lleno. Se asombran también, creo que ya están llegando otra vez al ritmo de lo que es Alianza, de la identidad que nos caracteriza como equipo. Hemos conversado un ratito y les gusta este ambiente, se sienten cómodas”, relató.

Para Sánchez, el respaldo de los hinchas será importante durante una temporada con varios desafíos. “Es lindo también que la gente se tome el tiempo de venir a acompañarnos y estar con nosotras. Espero que nos vengan acompañando durante toda la temporada”, expresó.

Alianza Lima venció 3-1 a Pinheiros en el cierre de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026. Crédito: Prensa AL

“Vamos a demostrar nuestro trabajo día a día”

Más allá de prometer éxitos, la capitana prefiere que el rendimiento del equipo hable durante la temporada. Sánchez aseguró que el compromiso del plantel pasa por trabajar diariamente y representar a Alianza Lima de la mejor manera.

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“Más que hacer una promesa, vamos a demostrar nuestro trabajo día a día, que lo venimos haciendo y que vamos a estar siempre entregadas en eso”, afirmó.

Finalmente, dejó un mensaje para la afición blanquiazul: “Le digo a la hinchada que no duden que nuestro trabajo, que es principalmente dejar en Alianza en alto y creo que lo venimos demostrando ya bastante tiempo”.