Daniela Darcourt se pronuncia tras oficializar relación con Juan Labarca: “Lo cuido, lo valoro y lo respeto”

Daniela Darcourt y Juan Labarca aparecieron juntos en ‘El Reventonazo’, donde fueron presentados como pareja y recordaron cómo se conocieron. El cantante de Zaperoko contó qué fue lo que más llamó su atención de la salsera. Captura: El Reventonazo.

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Daniela Darcourt habló por primera vez sobre su relación con Juan Labarca luego de que ambos aparecieran juntos en televisión y confirmaran el vínculo que había despertado versiones en las últimas semanas.

La intérprete peruana dijo que atraviesa un momento de calma junto al cantante de Zaperoko y dejó claro el lugar que él ocupa en su vida. Sus declaraciones fueron recogidas por América Hoy, programa ante el cual también marcó los límites que busca mantener para su vida privada.

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“Estoy muy tranquila y muy feliz. Juan Andrés es una persona maravillosa, la que mi corazón ama muchísimo y en este momento lo cuido, lo valoro y lo respeto”, sostuvo Daniela Darcourt frente a las cámaras.

La cantante Daniela Darcourt habla sobre su relación sentimental con el músico Juan Labarca durante una emisión televisiva. (América TV)

La cantante destacó tanto el vínculo sentimental como la actividad profesional de su pareja. “Valoro su trabajo, valoro su tiempo conmigo”, afirmó al referirse a Juan Labarca, quien integra la orquesta chalaca.

Darcourt evitó profundizar sobre los detalles de la relación y señaló que hay aspectos que prefiere reservar. “Las cosas que hagamos él y yo creo que queda muy entre nosotros”, expresó.

La artista aseguró que no oculta su situación sentimental, aunque pidió que la atención también permanezca en su carrera. “No tengo nada que esconder a nadie y sigan disfrutando de mi música”, añadió.

Daniela Darcourt confirma romance con cantante de Zaperoko: “Tiene un ángel, algo”. Captura: América TV.

Así oficializaron Daniela Darcourt y Juan Labarca

La confirmación llegó durante una emisión de El Reventonazo de la Chola Chabuca, espacio conducido por Ernesto Pimentel. La presencia de Labarca en el programa puso fin a las especulaciones sobre la cercanía que ambos habían mostrado en los últimos meses.

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La pareja compartió un momento musical ante las cámaras y habló de la relación que mantienen. La escena mostró la complicidad entre Darcourt y el vocalista de Zaperoko, quienes decidieron presentarse públicamente como pareja.

Pimentel, en su personaje de la Chola Chabuca, conversó con el músico y le preguntó qué era lo que más valoraba de la salsera. La consulta abrió paso a una respuesta centrada en la forma de ser de la artista. “¿Y qué es lo que más te gusta de mi hijita?”, preguntó el conductor durante la entrevista.

Daniela Darcourt confirma romance con cantante de Zaperoko: “Tiene un ángel, algo”. Captura: América TV.

Labarca no puso el foco en la trayectoria artística de Darcourt ni en su popularidad. El cantante destacó rasgos personales de su pareja y se refirió a la impresión que le causa fuera de los escenarios.

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“Lo sencilla que es, su aura, tiene un ángel, algo”, respondió el integrante de Zaperoko.

La declaración acompañó la aparición conjunta de ambos en el programa, donde la cantante y el músico se mostraron cercanos. El momento reforzó la decisión de hacer pública una relación que hasta entonces había quedado rodeada de comentarios.

Darcourt, por su parte, eligió hablar de afecto, respeto y cuidado al describir la etapa que vive con Labarca. Sus palabras confirmaron que el romance ya no es una especulación y que ambos buscan transitarlo sin exponer cada aspecto de su intimidad.