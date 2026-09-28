Perú

JNE aún no define qué pasará con Rafael López Aliaga si su partido gana Lima: “El pleno tomará decisión”

A menos de una semana de los comicios, el organismo electoral tampoco ha precisado cuándo resolverá el caso ni si lo hará antes de la jornada electoral

El JNE aún no decide qué ocurrirá con Rafael López Aliaga si Renovación Popular gana la Municipalidad de Lima el próximo 4 de octubre
El JNE aún no decide qué ocurrirá con Rafael López Aliaga si Renovación Popular gana la Municipalidad de Lima el próximo 4 de octubre
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) todavía no ha definido qué ocurrirá con Rafael López Aliaga si Renovación Popular gana la Municipalidad de Lima (MML) en las elecciones del próximo 4 de octubre, ni ha establecido cuándo comunicará su decisión, según afirmó este lunes su presidente, Roberto Burneo.

A menos de una semana de los comicios, Burneo evitó adelantar la posición que adoptará el pleno del organismo electoral sobre el exalcalde y actual candidato a primer regidor de Lima. “Yo no puedo hacer una opinión personal, ni siquiera como presidente. Es el pleno el que va a tomar las decisiones”, respondió a los periodistas que insistieron sobre las credenciales que recibiría López Aliaga en ese escenario.

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El titular del JNE indicó que el pleno se encuentra en “sesión permanente”, pero no precisó cuándo abordará el caso ni si habrá un pronunciamiento antes de la jornada electoral. “Vamos a tomar las decisiones cuando el pleno pueda. Yo les daré la información cuando ya tengamos una decisión”, señaló.

Agregó que el organismo comunicará cualquier resolución “inmediatamente” a través de sus canales oficiales. La controversia se originó después de que el JNE confirmara la candidatura de López Aliaga como primer regidor, pese a que había sido elegido senador para el periodo 2026-2031.

Roberto Burneo señaló que recibe amenazas tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026| Andina
Roberto Burneo no adelantó una posición y señaló que será el pleno del JNE el que determine si López Aliaga puede asumir como alcalde en ese escenario

El 19 de julio, el organismo revocó la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro que había declarado improcedente su inscripción y ordenó continuar con el trámite. Posteriormente, el pleno también desestimó un pedido de exclusión contra López Aliaga y ratificó su permanencia en la lista de Renovación Popular.

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El panorama que ahora debe dilucidar el JNE quedó planteado después de que Luis Rubio Idrogo, quien había sido inscrito como candidato a alcalde de Lima por ese partido, renunciara a su postulación el 4 de agosto.

La eventual vuelta de López Aliaga a la Alcaldía de Lima depende de la interpretación que haga el JNE del artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que, ante la vacancia del alcalde, el primer regidor hábil de la lista asume el cargo.

Cuenta regresiva

Perú inició la semana previa a sus elecciones regionales y municipales con una campaña por la MML marcada por los ataques homófobos del exalcalde contra uno de sus principales rivales, el exministro Carlos Bruce, abiertamente gay.

Rafael López Aliaga
El organismo electoral tampoco ha fijado una fecha para pronunciarse sobre el caso, pese a que su pleno se encuentra en “sesión permanente”

López Aliaga encabeza la intención de voto con un 25 %, según un sondeo de Ipsos, seguido por Bruce, de Somos Perú, con un 14 %, y Francis Allison, de Avanza País, con un 13 %.

El líder del partido celestre fue elegido alcalde capitalino para el período 2023-2026, pero en octubre de 2025 renunció al cargo para ser candidato presidencial, donde quedó en tercer lugar y, aunque fue elegido senador, también renunció a ello para volver a presentarse de manera indirecta a la alcaldía, como número dos en la lista de su partido.

Los peruanos han sido convocados para elegir el próximo 4 de octubre a 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes de distritos, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores de distritos.

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