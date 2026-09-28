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DT de Alianza Lima Vóley destaca a sus extranjeras y afronta un problema para elegir el sexteto: “Las chicas nos lo ponen difícil”

Alejandro Schneider destacó la competencia interna que generan sus refuerzos y aseguró que todas vienen demostrando argumentos para ganarse un lugar en el equipo titular

El entrenador argentino Alejandro Schneider comanda a Alianza Lima para la temporada 2026/27.
El entrenador argentino Alejandro Schneider comanda a Alianza Lima para la temporada 2026/27. Crédito: María Fe Baltodano
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Alianza Lima cerró la Noche Blanquiazul de Vóley 2026 con buenas sensaciones de cara al inicio de la temporada oficial. El equipo dirigido por Alejandro Schneider completó su participación en el cuadrangular internacional con tres victorias y dejó una evaluación positiva para el comando técnico.

Tras el último encuentro ante Pinheiros, el entrenador argentino valoró el desempeño de sus dirigidas y destacó el esfuerzo mostrado durante estos días de competencia. “La verdad que estoy muy contento por las chicas. Ellas trabajan muy duro y hoy tuvimos el más difícil de los tres, en mi opinión, y lo hicimos bien, dimos lo mejor del equipo”, señaló.

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Uno de los aspectos que más destacó Schneider fue la adaptación de las voleibolistas extranjeras que se incorporaron al plantel para esta nueva temporada. El técnico reconoció que todavía llevan poco tiempo trabajando juntas, pero resaltó la evolución que vienen mostrando durante los amistosos.

“Más allá de los amistosos, hace poco que estamos trabajando juntos y ahora empezamos a entrenar más para poder consolidarnos bien. Se están soltando de a poquito, la verdad que hoy Holland lo hizo muy bien, Ioana Baciu lo hizo muy bien también. A María Alejandra Marín ya la conocen, así que no hay mucho más que decir. Y después tenemos a Daniela Bulaich que fue la MVP”, explicó.

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Schneider también valoró la manera en que las nuevas integrantes se adaptaron al grupo y al funcionamiento colectivo. “La verdad que muy bien, muy contento por ellas, porque se adaptaron no solamente al grupo, sino también al equipo hoy”, agregó.

El plantel de Alianza Lima cuenta con cinco extranjeras para la temporada 2026/27, entre ellas Allie Holland, Ioana Baciu, Taylor Fricano, Daniela Bulaich y María Alejandra Marín.

El cuidado de Clarivett Yllescas y Taylor Fricano

El entrenador también se refirió al estado físico de algunas de sus jugadoras. Sobre Clarivett Yllescas, explicó que viene siendo cuidada de manera preventiva, especialmente ante la lesión de Diana de la Peña y la necesidad de contar con una central nacional en cancha por reglamento.

“Está bien Clarivett, la estamos cuidando porque con la lesión de Diana (de la Peña) también, tenemos que esperar y por un tema reglamentario tenemos una central que está jugando ahora que es extranjera. Entonces, la estamos cuidando a Clari, pero de manera preventiva, para que llegue bien al inicio de la liga”, indicó.

En cuanto a Taylor Fricano, Schneider prefirió esperar la evaluación médica antes de determinar su situación. “Hay que esperar a ver qué dice el médico. Pero el otro día estaba con un poco de molestia, lo cual es normal, así que también preferimos ir llevándola de a poco”, sostuvo.

Alianza Lima venció 3-1 a Pinheiros en el cierre de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026.
Alianza Lima venció 3-1 a Pinheiros en el cierre de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026. Crédito: Prensa AL

El dilema en el sexteto

La competencia interna será otro de los desafíos que tendrá Schneider antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley. El técnico Alejandro Schneider deberá definir su sexteto tomando en cuenta el rendimiento de sus jugadoras y el límite de extranjeras que pueden estar en cancha.

Lejos de verlo como un problema negativo, el argentino considera que tener varias opciones en buen nivel representa una situación favorable para su equipo. “Es el problema más lindo de todos. La verdad que las chicas nos lo ponen difícil y está buenísimo que así sea”, sentenció.

Con la Noche Blanquiazul ya concluida, el comando técnico tendrá ahora un nuevo periodo de trabajo para terminar de definir su estructura y llegar con mayores certezas al inicio de la temporada oficial. El buen rendimiento mostrado por las incorporaciones extranjeras amplía las alternativas de Schneider, pero también le plantea una decisión importante para elegir a sus titulares.

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