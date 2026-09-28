Perú

Paro de 48 horas deja sin buses a Tacna y transportistas evalúan elevar el pasaje

La medida obligó a usuarios a buscar taxis y vehículos particulares para llegar a empleos, mercados y colegios, mientras se registraban esperas prolongadas en paraderos y vías principales de la ciudad

Una van amarilla con personas abordando y esperando en una calle urbana, frente a un minimarket y un edificio rojo
Taxis y vehículos particulares asumieron de manera improvisada el traslado colectivo de pasajeros. (La Vanguardia)
Guardar

La ciudad de Tacna afronta un paro de 48 horas del transporte urbano por el incremento en los precios de los combustibles. La medida dejó fuera de circulación a buses y minivanes en distintos puntos de la ciudad, donde taxis y vehículos particulares asumieron parte de los traslados de forma improvisada.

En la avenida Bolognesi, una de las principales vías de la ciudad, el tránsito estuvo compuesto sobre todo por taxis y autos particulares. Las unidades habituales de transporte urbano no salieron a prestar servicio, según informó Canal N.

PUBLICIDAD

La paralización afectó a los usuarios que dependen de los buses para trasladarse a centros de trabajo, mercados, colegios y otras zonas de la ciudad. En paraderos y vías principales se registraron esperas prolongadas y concentración de personas ante la falta de unidades disponibles.

Protestas y bloqueos por el precio del combustible afectan a cuatro regiones.
Cerca de 300 manifestantes marcharon hacia el Cercado de Tacna en rechazo al alza del combustible.

El reclamo de los gremios se centra en el alza del precio de los combustibles. De acuerdo con los reportes, el galón de gasolina llega a S/ 27 en algunos grifos, frente a los alrededor de S/ 24 que costaba antes. Los transportistas sostienen que esa variación eleva sus gastos operativos.

Las movilizaciones

A diferencia de una anterior paralización, la medida incluyó piquetes y movilizaciones de transportistas hacia el Cercado de la ciudad. Radio Uno informó que conductores y, al parecer, familiares vinculados a las rutas 7, 8 y 55 se desplazaron por la avenida Bolognesi, a la altura del Mercado Central.

PUBLICIDAD

Otro grupo, integrado por aproximadamente 300 manifestantes, partió desde el Óvalo de la Cultura, en el distrito Gregorio Albarracín. La columna avanzó por la avenida Municipal con dirección al centro de Tacna.

También se registró una movilización desde el Óvalo Cusco. Los participantes recorrieron la avenida del mismo nombre y pasaron cerca de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann antes de continuar hacia el Cercado.

Durante la jornada, se observó una limitada presencia policial en algunos puntos del recorrido. En la zona del mercado Cenepa había un patrullero con dos efectivos, de acuerdo con el reporte radial. En medio del desplazamiento por el Cono Sur ocurrió un incidente con un vehículo particular: un taxi terminó con uno de sus espejos retrovisores dañado.

Varias furgonetas de transporte blancas están estacionadas en un patio abierto, con personas reunidas cerca y edificios coloridos al fondo bajo un cielo azul claro
El precio del galón de gasolina alcanzó los S/ 27 en algunos grifos de la ciudad. (Facebook / Noticias Exitosa)

La falta de buses también se sintió en mercados y paraderos. Taxis y autos particulares ofrecieron traslados colectivos sin una organización previa para cubrir parte de la demanda de pasajeros.

Las clases

La suspensión del servicio de transporte motivó cambios en las actividades educativas. La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Tacna dispuso que las clases se desarrollen de forma virtual en las zonas urbanas de la ciudad.

En las áreas rurales, las clases se mantendrán con normalidad. No obstante, el director de la UGEL Tacna, Julio Tapia, indicó a Radio Uno que los docentes de La Yarada-Los Palos, Sama, Las Yaras y Palca pueden suspender las actividades si enfrentan dificultades para desplazarse.

La Dirección Regional de Trabajo estableció, además, una hora de tolerancia para el ingreso de trabajadores de instituciones públicas y privadas. La disposición responde a los problemas de movilidad ocasionados por la ausencia de transporte urbano.

Pese a la paralización, los bancos, entidades públicas y privadas continuaron con sus actividades habituales. El transporte aéreo tampoco registró interrupciones, según la información difundida durante la jornada.

El alza del combustible

Los gremios de transporte evalúan trasladar parte del incremento de sus costos al precio de los pasajes. La posibilidad planteada es que la tarifa urbana suba de S/ 1 a S/ 2.

Durante una protesta similar realizada un mes antes, los transportistas intentaron incrementar el cobro por el servicio. Sin embargo, los usuarios continuaron pagando S/ 1, de acuerdo con el reporte de Canal N.

La discusión sobre una nueva tarifa ocurre mientras la ciudad enfrenta lluvias persistentes. La combinación entre las precipitaciones y la falta de buses complicó los desplazamientos de quienes buscaban llegar a sus destinos mediante transporte público.

Los transportistas mantienen la paralización por 48 horas con el reclamo centrado en el precio de los combustibles y con la eventual elevación del pasaje urbano aún en evaluación.

Temas Relacionados

Paro de transportistasTacnaTransporte urbanoPrecio de la gasolinaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Animador de orquesta de cumbia es asesinado en Cercado de Lima: Trabajaba como controlador de combis y payaso

La víctima fue identificada como Marco Antonio Vílchez Arapa, quien acababa de presentarse en un local y se dirigía a su domicilio cerca a la avenida Morales Duárez

Animador de orquesta de cumbia es asesinado en Cercado de Lima: Trabajaba como controlador de combis y payaso

Ninguna app de meditación arregla un sueldo que dura dos semanas

El 83% de los trabajadores peruanos dice que su salario no cubre sus necesidades básicas y la inflación en Lima lleva seis meses fuera del rango meta del BCRP. En ese escenario, invertir primero en salario emocional no es innovación en gestión humana: es gastar en el orden equivocado

Ninguna app de meditación arregla un sueldo que dura dos semanas

BTS en San Marcos: Productora y Ticketmaster publican los horarios, rutas alternas y planes de salidas tras incidente con Robbie Williams

Los conciertos del grupo surcoreano se realizarán el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. La organización informó las puertas asignadas, los horarios de ingreso, las rutas alternas y las salidas habilitadas para el público.

BTS en San Marcos: Productora y Ticketmaster publican los horarios, rutas alternas y planes de salidas tras incidente con Robbie Williams

Conciertos de BTS en Lima: cómo ingresar y salir del Estadio San Marcos según cada zona y qué objetos están prohibidos

Campo A, B y C tendrán accesos exclusivos, mientras las tribunas utilizarán dos entradas en la avenida Amézaga durante las tres fechas programadas en octubre

Conciertos de BTS en Lima: cómo ingresar y salir del Estadio San Marcos según cada zona y qué objetos están prohibidos

BTS llega a Lima: Ticketmaster pidió respetar horarios y rutas para evitar aglomeraciones en San Marcos

El público deberá acudir al recinto universitario de acuerdo con su tipo de boleto, mientras la organización estableció circuitos de salida hacia las principales avenidas cercanas

BTS llega a Lima: Ticketmaster pidió respetar horarios y rutas para evitar aglomeraciones en San Marcos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ricardo Belmont se enfrenta a su bancada: Considera “traición” censura al Mininter, pero vocero de Obras lo contradice

Ricardo Belmont se enfrenta a su bancada: Considera “traición” censura al Mininter, pero vocero de Obras lo contradice

Ministro Carlos Espá confirma fecha de la reunión entre Keiko Fujimori y Nayib Bukele en El Salvador

Rafael López Aliaga sobre el gobierno de Keiko Fujimori: “Yo esperaba algo más al estilo de Alberto Fujimori”

Keiko Fujimori se reunirá con Nayib Bukele en El Salvador: visita será a fines de octubre y seguridad ciudadana estará en la agenda

Candidato de APP, detenido por acusación de narcotráfico tras incautación de 72 kilos de ketamina

ENTRETENIMIENTO

BTS en San Marcos: Productora y Ticketmaster publican los horarios, rutas alternas y planes de salidas tras incidente con Robbie Williams

BTS en San Marcos: Productora y Ticketmaster publican los horarios, rutas alternas y planes de salidas tras incidente con Robbie Williams

Conciertos de BTS en Lima: cómo ingresar y salir del Estadio San Marcos según cada zona y qué objetos están prohibidos

BTS llega a Lima: Ticketmaster pidió respetar horarios y rutas para evitar aglomeraciones en San Marcos

Mario Irivarren y Tabata Suárez: las fotos y mensajes que reavivan los rumores de romance

Gonzalo Genek agradece a sus fans por su nominación a los Premios HEAT como Mejor Artista de la Región Sur

DEPORTES

Esmeralda Sánchez y su desafío como capitana de Alianza Lima en la temporada 2026/27: “No duden de nuestro trabajo”

Esmeralda Sánchez y su desafío como capitana de Alianza Lima en la temporada 2026/27: “No duden de nuestro trabajo”

DT de Alianza Lima Vóley destaca a sus extranjeras y afronta un problema para elegir el sexteto: “Las chicas nos lo ponen difícil”

César Cueto dio detalles inéditos de su charla con Bryan Reyna tras difícil presente en Universitario: “Comerse el orgullo ante las injusticias”

Jorge Sampaoli no olvida a Sport Boys y elogió a Carlos Desio: “Estoy viviendo muy de cerca el gran momento del club”

Mauricio Pochettino confesó charla con Mano Menezes y dio firme concepto de Perú tras victoria de Estados Unidos: “Equipo muy difícil”