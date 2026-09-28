Paro de 48 horas deja sin buses a Tacna y transportistas evalúan elevar el pasaje

Taxis y vehículos particulares asumieron de manera improvisada el traslado colectivo de pasajeros. (La Vanguardia)

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La ciudad de Tacna afronta un paro de 48 horas del transporte urbano por el incremento en los precios de los combustibles. La medida dejó fuera de circulación a buses y minivanes en distintos puntos de la ciudad, donde taxis y vehículos particulares asumieron parte de los traslados de forma improvisada.

En la avenida Bolognesi, una de las principales vías de la ciudad, el tránsito estuvo compuesto sobre todo por taxis y autos particulares. Las unidades habituales de transporte urbano no salieron a prestar servicio, según informó Canal N.

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La paralización afectó a los usuarios que dependen de los buses para trasladarse a centros de trabajo, mercados, colegios y otras zonas de la ciudad. En paraderos y vías principales se registraron esperas prolongadas y concentración de personas ante la falta de unidades disponibles.

Cerca de 300 manifestantes marcharon hacia el Cercado de Tacna en rechazo al alza del combustible.

El reclamo de los gremios se centra en el alza del precio de los combustibles. De acuerdo con los reportes, el galón de gasolina llega a S/ 27 en algunos grifos, frente a los alrededor de S/ 24 que costaba antes. Los transportistas sostienen que esa variación eleva sus gastos operativos.

Las movilizaciones

A diferencia de una anterior paralización, la medida incluyó piquetes y movilizaciones de transportistas hacia el Cercado de la ciudad. Radio Uno informó que conductores y, al parecer, familiares vinculados a las rutas 7, 8 y 55 se desplazaron por la avenida Bolognesi, a la altura del Mercado Central.

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Otro grupo, integrado por aproximadamente 300 manifestantes, partió desde el Óvalo de la Cultura, en el distrito Gregorio Albarracín. La columna avanzó por la avenida Municipal con dirección al centro de Tacna.

También se registró una movilización desde el Óvalo Cusco. Los participantes recorrieron la avenida del mismo nombre y pasaron cerca de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann antes de continuar hacia el Cercado.

Durante la jornada, se observó una limitada presencia policial en algunos puntos del recorrido. En la zona del mercado Cenepa había un patrullero con dos efectivos, de acuerdo con el reporte radial. En medio del desplazamiento por el Cono Sur ocurrió un incidente con un vehículo particular: un taxi terminó con uno de sus espejos retrovisores dañado.

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El precio del galón de gasolina alcanzó los S/ 27 en algunos grifos de la ciudad. (Facebook / Noticias Exitosa)

La falta de buses también se sintió en mercados y paraderos. Taxis y autos particulares ofrecieron traslados colectivos sin una organización previa para cubrir parte de la demanda de pasajeros.

Las clases

La suspensión del servicio de transporte motivó cambios en las actividades educativas. La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Tacna dispuso que las clases se desarrollen de forma virtual en las zonas urbanas de la ciudad.

En las áreas rurales, las clases se mantendrán con normalidad. No obstante, el director de la UGEL Tacna, Julio Tapia, indicó a Radio Uno que los docentes de La Yarada-Los Palos, Sama, Las Yaras y Palca pueden suspender las actividades si enfrentan dificultades para desplazarse.

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La Dirección Regional de Trabajo estableció, además, una hora de tolerancia para el ingreso de trabajadores de instituciones públicas y privadas. La disposición responde a los problemas de movilidad ocasionados por la ausencia de transporte urbano.

Pese a la paralización, los bancos, entidades públicas y privadas continuaron con sus actividades habituales. El transporte aéreo tampoco registró interrupciones, según la información difundida durante la jornada.

El alza del combustible

Los gremios de transporte evalúan trasladar parte del incremento de sus costos al precio de los pasajes. La posibilidad planteada es que la tarifa urbana suba de S/ 1 a S/ 2.

Durante una protesta similar realizada un mes antes, los transportistas intentaron incrementar el cobro por el servicio. Sin embargo, los usuarios continuaron pagando S/ 1, de acuerdo con el reporte de Canal N.

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La discusión sobre una nueva tarifa ocurre mientras la ciudad enfrenta lluvias persistentes. La combinación entre las precipitaciones y la falta de buses complicó los desplazamientos de quienes buscaban llegar a sus destinos mediante transporte público.

Los transportistas mantienen la paralización por 48 horas con el reclamo centrado en el precio de los combustibles y con la eventual elevación del pasaje urbano aún en evaluación.