León XIV tendrá ‘papamóvil’ peruano tras su llegada al país en noviembre: el Gobierno encargó dos unidades

Se revelan los preparativos para la llegada del Papa a Perú. El gobierno confirmó que se están fabricando dos papamóviles para facilitar la cercanía del Sumo Pontífice con los fieles durante sus traslados por la capital.

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El Gobierno de Perú prepara dos ‘papamóviles’ para los traslados de León XIV durante la visita que el pontífice realizará entre el 11 y el 16 de noviembre. El canciller Carlos Espá indicó que los vehículos permitirán que el papa mantenga cercanía con las personas que salgan a verlo durante sus recorridos.

El itinerario contempla actividades en Lima, Callao, Ucayali, Cusco y Chiclayo. La llegada al país está prevista para el 11 de noviembre, mientras que el cierre de la visita será el 16, fecha en la que se realizará un acto multitudinario en la Base Aérea Las Palmas.

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El ministro de Relaciones Exteriores señaló que las autoridades ya definieron los recorridos, aunque descartó informar “por ahora” el trayecto que realizará el papa en la capital por “razones de seguridad”.

El papamóvil delante de la sede del PP. Foto: EFE

“Las rutas están definidas, pero todavía no las podemos decir por razones de seguridad”, sostuvo Espá.

León XIV abordará un papamóvil durante el recorrido desde el aeropuerto

Espá explicó que, tras su arribo al aeropuerto, el papa se trasladará por un primer tramo y luego subirá a uno de los vehículos preparados para la visita. Desde allí continuará hacia la Plaza de Armas, donde será recibido en el marco de las actividades oficiales programadas para su primer día en Lima. Aunque precisó que la decisión final será del sumo pontífice.

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“Los traslados se van a dar como lo desea el Papa, para facilitar su cercanía con el pueblo”, afirmó el canciller ante una consulta sobre el despliegue previsto en la capital.

Según detalló, los dos vehículos permitirán coordinar traslados en distintos puntos de la agenda. “Cuando esté utilizando uno, ya haya el papamóvil en el otro lugar”, señaló.

Añadió que el Estado también coordina la movilidad de las autoridades y las personalidades que participarán en las actividades vinculadas con la visita papal.

¿Habrá feriado por la visita del papa León XIV?

El Gobierno del Perú no descartó la posibilidad de que una de los días de noviembre sea declarado feriado nacional, a raíz de la actividad prevista en la Base Aérea Las Palmas.

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El ministro indicó que el tema está en evaluación y que la decisión será comunicada cuando concluya el análisis de sus efectos. “Estamos contemplando y estudiando el tema”, declaró e inclusó mencionó que se podría aprobar feriados en algunas regiones.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre el eventual feriado ni sobre las disposiciones específicas para el tránsito y la asistencia del público durante las actividades de León XIV en la capital.

El Papa León XIV se reunirá con más de 30 mil jóvenes en el Estadio Monumental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Convocatoria a los jóvenes a participar en las actividades

El canciller indicó que este sector tendrá presencia tanto en el voluntariado como en una campaña de comunicación orientada a difundir el mensaje de la visita a través de redes sociales.

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La convocatoria, según explicó, busca integrar a voluntarios en tareas de apoyo y en la difusión de información útil para los asistentes. La institución daría más detalle para la inscripción.

El ministro también hizo un llamado a mantener el orden durante las concentraciones públicas. Mencionó la necesidad de prever medidas de cuidado ante las altas temperaturas y la posible incidencia del fenómeno de El Niño, un escenario que obliga a considerar el acceso al agua y la atención a los asistentes.

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