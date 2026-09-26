Gol de Gianluca Lapadula con certero cabezazo para igualar la cuenta en Perú vs Estados Unidos por fecha FIFA 2026.

La selección peruana ha logrado ponerle tablas al luminoso del Inter & Co Stadium con un notable cabezazo de Gianluca Lapadula. El combinado nacional recuperó alto y manejó con inteligencia el balón para que Yoshimar Yotún envíe un centro preciso al ‘Bambino’ y este anote la igualdad frente a Estados Unidos a los 15 minutos.
La escuadra local se había puesto adelante en el marcador gracias a un tanto de Justin Ellis. El futbolista del Orlando City se elevó tras un tiro libre ejecutado por Gio Reyna y le ganó la posición a Oliver Sonne, quien quedó muy expuesto en la acción por no marcar oportunamente al estadounidense a la hora que peinó el cuero y batió la valla de Pedro Gallese.
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El tanto no representó un mazazo para el conjunto nacional. La escuadra de Mano Menezes mantuvo la calma y encontró premio en la presión alta. Fue importante el toque vital de Jairo Vélez para que Perú recupere la posesión.
La número cinco llegó a los pies de Yoshimar Yotún, el más lúcido de rojo y blanco sobre el terreno del Inter & Co Stadium. El volante se apoyó con Marcos López y este devolvió el balón a ‘Yoshi’, quien centró y encontró a Lapadula en el corazón del área rival.
El ‘Bambino’ conectó con un gran gesto técnico y marcó la igualdad. El ariete de Universitario de Deportes besó el escudo de la ‘bicolor’ y anotó con el combinado nacional tras más de dos años. La última vez había sido en el amistoso ante Nicaragua en Matute que fue victoria 2-0.
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