¡Vibrante empate de la selección peruana! Revive el espectacular gol de cabeza de Gianluca Lapadula tras un centro preciso de Yoshimar Yotún para poner el 1-1 en el marcador frente a Estados Unidos | América TV

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La selección peruana ha logrado ponerle tablas al luminoso del Inter & Co Stadium con un notable cabezazo de Gianluca Lapadula. El combinado nacional recuperó alto y manejó con inteligencia el balón para que Yoshimar Yotún envíe un centro preciso al ‘Bambino’ y este anote la igualdad frente a Estados Unidos a los 15 minutos.

La escuadra local se había puesto adelante en el marcador gracias a un tanto de Justin Ellis. El futbolista del Orlando City se elevó tras un tiro libre ejecutado por Gio Reyna y le ganó la posición a Oliver Sonne, quien quedó muy expuesto en la acción por no marcar oportunamente al estadounidense a la hora que peinó el cuero y batió la valla de Pedro Gallese.

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El tanto no representó un mazazo para el conjunto nacional. La escuadra de Mano Menezes mantuvo la calma y encontró premio en la presión alta. Fue importante el toque vital de Jairo Vélez para que Perú recupere la posesión.

La número cinco llegó a los pies de Yoshimar Yotún, el más lúcido de rojo y blanco sobre el terreno del Inter & Co Stadium. El volante se apoyó con Marcos López y este devolvió el balón a ‘Yoshi’, quien centró y encontró a Lapadula en el corazón del área rival.

Gol de Gianluca Lapadula con certero cabezazo para igualar la cuenta en Perú vs Estados Unidos por fecha FIFA 2026. Crédito: América TV GO.

El ‘Bambino’ conectó con un gran gesto técnico y marcó la igualdad. El ariete de Universitario de Deportes besó el escudo de la ‘bicolor’ y anotó con el combinado nacional tras más de dos años. La última vez había sido en el amistoso ante Nicaragua en Matute que fue victoria 2-0.

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