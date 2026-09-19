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Gol de Eryc Castillo en Alianza Lima vs ADT por Torneo Clausura 2026: lo celebró con Alejandro Duarte como muestra de apoyo

El ecuatoriano corrió hacia su arquero, cuestionado tras su error en el clásico ante Universitario, para festejar el 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva

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El viernes 18 de septiembre, Alianza Lima recibió a ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Luego de irse al descanso con una ventaja mínima, el equipo blanquiazul amplió el marcador apenas comenzó el segundo tiempo gracias a una definición de Eryc Castillo, quien celebró junto al arquero Alejandro Duarte, cuestionado por su error en el clásico.

La acción se produjo a los pocos segundos del reinicio. Un rechazo de ADT quedó en poder de Jairo Vélez, que advirtió adelantada a la defensa rival y filtró un pase a espaldas de los centrales para dejar a Castillo frente a frente con el arquero Juan Valencia.

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El extremo ecuatoriano se acomodó para evitar el cruce de un defensor y definió con un toque sutil de derecha. Valencia alcanzó a impactar el balón con el pecho, pero no pudo evitar que ingresara. Así, la ‘Culebra’ marcó el 2-0 y desató la celebración en el estadio Alejandro Villanueva.

El festejo de Alianza Lima quedó en suspenso por una posible posición adelantada de Castillo. El árbitro Julio Quiroz se llevó la mano al audífono, a la espera de la revisión del VAR y del trazado de líneas. Tras la verificación, el juez principal convalidó el gol del conjunto local y Matute volvió a gritar la anotación.

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Eryc Castillo anotó gol para el 2-0 y lo celebró con Alejandro Duarte en Alianza Lima vs ADT por Torneo Clausura 2026.
Eryc Castillo anotó gol para el 2-0 y lo celebró con Alejandro Duarte en Alianza Lima vs ADT por Torneo Clausura 2026.

El gesto con Alejandro Duarte

Apenas se convalidó el gol, Eryc Castillo corrió hacia Alejandro Duarte para abrazarlo y celebrar junto a él. El gesto del extremo ecuatoriano estuvo dirigido a respaldar al arquero ‘blanquiazul’.

Duarte había recibido críticas tras el error que derivó en el triunfo de Universitario de Deportes en el clásico. En la última jugada, el guardameta salió lejos de su área, dejó el balón servido para Lisandro Alzugaray y el atacante definió para establecer el 2-1 definitivo en Matute.

Con su celebración, Castillo buscó acompañar a Duarte en un momento adverso y reflejar el respaldo del plantel, pese al presente de Alianza Lima en el Torneo Clausura.

Cuando el partido agonizaba, un blooper garrafal en la defensa de Alianza Lima cambió el destino del clásico. Leandro Alzugaray no perdonó y anotó el 2-1 para Universitario, desatando la locura crema y la desolación blanquiazul.

Marco Huamán marcó el 1-0 en Alianza Lima vs ADT

Marco Huamán abrió el camino para Alianza Lima ante ADT con un remate de primera desde el borde del área. El lateral apareció a los 44 minutos, cuando el equipo ‘blanquiazul’ buscaba romper la resistencia del cuadro visitante en Matute.

La jugada nació a partir de un tiro de esquina ejecutado por Fernando Gaibor desde la derecha. El centro rasante del volante ecuatoriano cruzó toda el área y llegó a la zona del rebote, donde Huamán esperaba atento.

El defensor conectó el balón de derecha, a la carrera, y sacó un potente disparo que se metió junto al primer palo. Juan Valencia se estiró, pero no logró tocar la pelota. El gol desató la celebración de los jugadores y los hinchas de Alianza Lima antes del descanso.

El lateral aplicó violento remate desde el borde del área rival y logró el 1-0 ante los tarmeños - Crédito: L1MAX.

Próximo partido de Alianza Lima

La Liga 1 entrará en pausa durante las próximas semanas por la fecha FIFA. Alianza Lima retomará su participación en la fecha 11 del Torneo Clausura, programada para la segunda semana de octubre.

Los dirigidos por Pablo Guede visitarán a Cusco FC el domingo 11 de octubre, a las 18:30 horas de Perú, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los ‘blanquiazules’ afrontarán un desafío por las condiciones de altura y la propuesta de juego del conjunto cusqueño.

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