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Programación de Latina TV para las presentaciones de clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27: eventos de San Martín, Regatas Lima y más

Se iniciarán los eventos que darán inicio la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, y los hinchas podrán seguir a sus equipos favoritos. Entérate de todos los detalles

Programación de Latina TV para las presentaciones de clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27
Programación de Latina TV para las presentaciones de clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27
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Alianza Lima hizo su presentación oficial con la esperada Noche Blanquiazul 2026, pero los otros equipos no se quedan atrás. Será el turno de San Martín, Regatas Lima, Circolo Sportivo Italiano y Atlético Atenea previo al inicio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

Los hinchas están en la expectativa por reencontrarse con su equipo favorito y conocer los nuevos fichajes para la temporada. Se viene una semana cargada de eventos que marcarán un nuevo inicio para los clubes que participarán en el torneo nacional.

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Programación de Latina TV para las presentaciones de los clubes de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Latina Televisión confirmó las presentaciones que transmitirá a través de sus canales 2 y 702 en HD. También vía streaming por la web y aplicativo. Los hinchas podrán seguir los eventos desde cualquier parte del Perú.

  • Atenea Open: sábado 26 de setiembre / 17:00 horas / Latina Youtube, web y aplicativo
  • Noche Regatas: martes 6 de octubre / 16:30 horas / Latina TV, web y aplicativo
  • Noche Circolense: miércoles 7 de octubre / 17:30 horas / Latina TV, web y aplicativo
  • Gala Santa: sábado 10 de octubre / 17:00 horas / Latina TV, web y aplicativo
  • Atenea Open, segunda parada: domingo 11 de octubre / 17:30 horas / Latina TV, web y aplicativo
Latina TV transmitirá las presentaciones de los clubes de la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Latina TV transmitirá las presentaciones de los clubes de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

La Noche Regatas con Alianza Lima

Regatas Lima realizará su presentación oficial el próximo 6 de octubre en las instalaciones de su propio club, según confirmó la gerente deportiva Karina Del Castillo.

La actividad no se desarrollará en un recinto de mayor capacidad. El evento tendrá como rival invitado a Alianza Lima, en un amistoso que formará parte de la noche de presentación.

Del Castillo adelantó los detalles durante una entrevista con Se Formaron Las Parejas. La dirigente explicó que la elección del rival responde a una invitación recibida por Regatas en la temporada anterior.

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“Ellos nos invitaron el año pasado. Este año les estamos invitando nosotros y felices de que ellos sean parte de nuestra noche”, declaró Karina Del Castillo a Se Formaron Las Parejas.

Anuncio oficial de la Noche Regatas 2026
Anuncio oficial de la Noche Regatas 2026

Gala Santa con Gimnasia y Esgrima La Plata

La Universidad San Martín presentará la Gala Santa el sábado 10 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes, escenario elegido por el club para realizar su actividad oficial antes de la próxima temporada.

La dirigente Yudy Balcázar adelantó la información durante una entrevista con Bloque y Punto. La institución optará por un recinto de mayor capacidad para recibir al público en su jornada de presentación.

El rival invitado será Gimnasia y Esgrima La Plata, actual subcampeón de la liga argentina. La participación del equipo platense le dará carácter internacional al evento de San Martín.

Vanessa Delancy - San Martín Vóley - Liga Peruana de Vóley – Perú – deportes – 21 septiembre
Vanessa Delancy tendrá su primera presentación con San Martín en la Gala Santa, donde el equipo enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata. El duelo se disputará el 10 de octubre en Villa El Salvador, como parte de la preparación para la temporada. (USMP Vóley Club)

La Noche Circolense con Olva Latino

Circolo Sportivo Italiano disputará un amistoso ante Olva Latino durante su Noche Circolense, prevista para el miércoles 7 de octubre en el coliseo del club, en Pueblo Libre.

La confirmación del encuentro despejó las dudas que rodeaban la jornada de presentación del conjunto italiano. Regatas llegará al compromiso luego de realizar su propia actividad oficial.

La Noche Circolense previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
La Noche Circolense previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Atenea Open con Perú Sub 19 y Regatas Lima

Atlético Atenea tendrá dos presentaciones, la primera será frente la selección peruana Sub 19 en Chosica y la segunda lo hará frente Regatas Lima en Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Ambos eventos serán transmitidos por Latina Televisión, y los hinchas podrán seguir al equipo de sus amores.

Atlético Atenea jugará segundo amistoso previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Atlético Atenea jugará segundo amistoso previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

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