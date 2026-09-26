Pastor evangélico denunciado por abuso sexual a siete mujeres fue llevado a comisaría: vecinos casi lo linchan

En Ventanilla, una turba de vecinos indignados intentó hacer justicia por mano propia contra un pastor acusado de abuso sexual. La policía tuvo que intervenir para rescatar al sujeto, quien llamó a las autoridades para pedir protección. ATV

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El supuesto pastor evangélico Adilson Yauri Canto, denunciado por presuntos abusos sexuales contra al menos siete mujeres, entre ellas una menor con discapacidad, fue trasladado a la comisaría Villa Los Reyes, en Ventanilla, Callao, luego de que una turba de vecinos furiosos acudieran al local donde funciona su congregación. El propio denunciado habría solicitado la intervención policial al asegurar que su vida estaba en riesgo.

Según informó el programa Ocurre Ahora de ATV, la Policía Nacional (PNP) llegó al lugar y encontró a un grupo de personas que había lanzado piedras contra las ventanas, retirado parte de las rejas y sacado mobiliario del templo. Ante el riesgo de que Yauri Canto fuera agredido, los agentes lo trasladaron a la dependencia policial para ponerlo a buen recaudo. Posteriormente, el sujeto presentó una denuncia por los daños ocasionados a su propiedad.

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Sin embargo, la presencia del pastor en la comisaría no corresponde a una detención por las denuncias de presunta violencia sexual. Hasta el momento no existe una orden de detención preliminar en su contra. Por ello, el investigado continúa el proceso en libertad.

Fiscalía investiga presunto abuso sexual

La actualización del caso permitió conocer que una de las mujeres que denunció a Yauri Canto había presentado su denuncia en 2025. La agraviada acudió nuevamente a la comisaría para conocer qué había ocurrido con su caso.

Agentes policiales detienen a un pastor acusado por cinco mujeres por abuso sexual y tocamientos indebidos. (ATV)

Al revisar el sistema policial, los agentes confirmaron que la denuncia había seguido el procedimiento correspondiente. La mujer habría pasado por las diligencias de identificación, medicina legal y cámara Gesell, antes de que el caso fuera derivado al Ministerio Público.

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Según el reportero, una resolución fiscal a la que tuvo acceso determina que la investigación tiene carácter complejo. Esta condición permite ampliar el plazo de las diligencias y explica, de acuerdo con la información difundida, por qué el denunciado continúa afrontando la investigación en libertad.

El caso permanece bajo investigación fiscal y no existe, hasta el momento, una orden de detención que permita a la Policía intervenir al acusado únicamente por las denuncias de hechos ocurridos con anterioridad.

Nuevas mujeres evalúan denunciar al pastor

La exposición pública del caso también habría motivado a otras mujeres a contar experiencias similares, entre ellas una mujer que vive en provincia y pidió al medio citado poder dar su testimonio vía telefónica.

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Esta nueva información se suma a las denuncias difundidas previamente contra Yauri Canto, a quien varias mujeres señalan por presuntamente utilizar su posición como líder religioso y referencias bíblicas para someterlas a supuestos rituales de “purificación” que incluían actos sexuales.

Cinco mujeres denuncian a un pastor por abuso sexual y tocamientos indebidos. (ATV)

Una de las denunciantes afirmó que el pastor les decía que debían mantener relaciones sexuales con él siete veces para ser “purificadas”. Otra aseguró que utilizaba pasajes bíblicos para presentarse como una persona enviada por Dios y justificar sus acciones.

Las acusaciones son materia de investigación y el denunciado mantiene su condición de investigado, no de condenado.

Pastor continúa activo en redes sociales

Mientras las denuncias avanzan en el Ministerio Público, Yauri Canto continúa difundiendo contenido religioso a través de sus redes sociales, entre ellas Facebook y TikTok,.

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La situación ha generado preocupación entre las denunciantes y vecinos de la zona, debido a que el religioso mantiene contacto con personas que acuden a su congregación.