Perú

Pastor evangélico denunciado por abuso sexual a siete mujeres fue llevado a comisaría: vecinos casi lo linchan

El investigado fue trasladado a la comisaría Villa Los Reyes luego de pedir auxilio ante el ataque de un grupo de vecinos de Ventanilla que llegó hasta su iglesia

En Ventanilla, una turba de vecinos indignados intentó hacer justicia por mano propia contra un pastor acusado de abuso sexual. La policía tuvo que intervenir para rescatar al sujeto, quien llamó a las autoridades para pedir protección. ATV
Guardar

El supuesto pastor evangélico Adilson Yauri Canto, denunciado por presuntos abusos sexuales contra al menos siete mujeres, entre ellas una menor con discapacidad, fue trasladado a la comisaría Villa Los Reyes, en Ventanilla, Callao, luego de que una turba de vecinos furiosos acudieran al local donde funciona su congregación. El propio denunciado habría solicitado la intervención policial al asegurar que su vida estaba en riesgo.

Según informó el programa Ocurre Ahora de ATV, la Policía Nacional (PNP) llegó al lugar y encontró a un grupo de personas que había lanzado piedras contra las ventanas, retirado parte de las rejas y sacado mobiliario del templo. Ante el riesgo de que Yauri Canto fuera agredido, los agentes lo trasladaron a la dependencia policial para ponerlo a buen recaudo. Posteriormente, el sujeto presentó una denuncia por los daños ocasionados a su propiedad.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la presencia del pastor en la comisaría no corresponde a una detención por las denuncias de presunta violencia sexual. Hasta el momento no existe una orden de detención preliminar en su contra. Por ello, el investigado continúa el proceso en libertad.

Fiscalía investiga presunto abuso sexual

La actualización del caso permitió conocer que una de las mujeres que denunció a Yauri Canto había presentado su denuncia en 2025. La agraviada acudió nuevamente a la comisaría para conocer qué había ocurrido con su caso.

Imagen dividida que muestra una intervención policial a la izquierda y el busto de un hombre con gafas y traje azul a la derecha
Agentes policiales detienen a un pastor acusado por cinco mujeres por abuso sexual y tocamientos indebidos. (ATV)

Al revisar el sistema policial, los agentes confirmaron que la denuncia había seguido el procedimiento correspondiente. La mujer habría pasado por las diligencias de identificación, medicina legal y cámara Gesell, antes de que el caso fuera derivado al Ministerio Público.

PUBLICIDAD

Según el reportero, una resolución fiscal a la que tuvo acceso determina que la investigación tiene carácter complejo. Esta condición permite ampliar el plazo de las diligencias y explica, de acuerdo con la información difundida, por qué el denunciado continúa afrontando la investigación en libertad.

El caso permanece bajo investigación fiscal y no existe, hasta el momento, una orden de detención que permita a la Policía intervenir al acusado únicamente por las denuncias de hechos ocurridos con anterioridad.

Nuevas mujeres evalúan denunciar al pastor

La exposición pública del caso también habría motivado a otras mujeres a contar experiencias similares, entre ellas una mujer que vive en provincia y pidió al medio citado poder dar su testimonio vía telefónica.

Esta nueva información se suma a las denuncias difundidas previamente contra Yauri Canto, a quien varias mujeres señalan por presuntamente utilizar su posición como líder religioso y referencias bíblicas para someterlas a supuestos rituales de “purificación” que incluían actos sexuales.

Un hombre con anteojos al lado de una imagen donde la misma persona habla tras un púlpito rodeada por un círculo rojo
Cinco mujeres denuncian a un pastor por abuso sexual y tocamientos indebidos. (ATV)

Una de las denunciantes afirmó que el pastor les decía que debían mantener relaciones sexuales con él siete veces para ser “purificadas”. Otra aseguró que utilizaba pasajes bíblicos para presentarse como una persona enviada por Dios y justificar sus acciones.

Las acusaciones son materia de investigación y el denunciado mantiene su condición de investigado, no de condenado.

Pastor continúa activo en redes sociales

Mientras las denuncias avanzan en el Ministerio Público, Yauri Canto continúa difundiendo contenido religioso a través de sus redes sociales, entre ellas Facebook y TikTok,.

La situación ha generado preocupación entre las denunciantes y vecinos de la zona, debido a que el religioso mantiene contacto con personas que acuden a su congregación.

Temas Relacionados

abuso sexualVentanillaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nolberto Solano debuta con desastre en la Copa FIFA ASEAN: Pakistán fue goleado 4-0 a manos de Tailandia en Fase de Grupos

El ‘Maestrito’ desaprobó de la peor manera posible en su estreno. Los ‘halcones’ se vieron sobrepasados en todo el partido. La siguiente evaluación, en la que se espera la recuperación, será contra Filipinas

Nolberto Solano debuta con desastre en la Copa FIFA ASEAN: Pakistán fue goleado 4-0 a manos de Tailandia en Fase de Grupos

¿Por qué se canceló el segundo concierto de Robbie Williams en Arena 1 Park?

La municipalidad dispuso la clausura inmediata del recinto de la Costa Verde luego de las incidencias registradas en la primera presentación del cantante británico, realizada la noche del miércoles 23 de septiembre.

¿Por qué se canceló el segundo concierto de Robbie Williams en Arena 1 Park?

Presidenta de Arena 1 confirma que realización de conciertos en el recinto sigue en espera tras cancelación de Robbie Williams

Doris Espinoza pidió a la Municipalidad de San Miguel esclarecer el cierre de un acceso peatonal y definir el futuro de los espectáculos previstos en Arena Park

Presidenta de Arena 1 confirma que realización de conciertos en el recinto sigue en espera tras cancelación de Robbie Williams

Prohíben las apuestas en línea en Brasil y en Perú el Congreso rescata medida que reduciría impuestos

El Congreso ha recuperado la autógrafa observada por la expresidenta Dina Boluarte sobre los impuesto a las apuestas digitales. La misma justificación del Ejecutivo esa vez señalaba que se recaudaría menos tributos

Prohíben las apuestas en línea en Brasil y en Perú el Congreso rescata medida que reduciría impuestos

Programación de Latina TV para las presentaciones de clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27: eventos de San Martín, Regatas Lima y más

Se iniciarán los eventos que darán inicio la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, y los hinchas podrán seguir a sus equipos favoritos. Entérate de todos los detalles

Programación de Latina TV para las presentaciones de clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27: eventos de San Martín, Regatas Lima y más
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía pide autorización para formalizar investigación contra María Caruajulca por ocultar proceso penal

Fiscalía pide autorización para formalizar investigación contra María Caruajulca por ocultar proceso penal

Denuncian penalmente a Keiko Fujimori por no vacar a la procuradora general del Estado

Patricia Juárez no apoya a Samuel Daza y confirma que le pidió disculpas a Rafael López Aliaga

JNJ publica los 12 postulantes para elegir al nuevo jefe de la ONPE: ¿Quiénes son?

Alcalde de Lima cuestionó censura contra el ministro del Interior: “Me parece que es un error”

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué se canceló el segundo concierto de Robbie Williams en Arena 1 Park?

¿Por qué se canceló el segundo concierto de Robbie Williams en Arena 1 Park?

Presidenta de Arena 1 confirma que realización de conciertos en el recinto sigue en espera tras cancelación de Robbie Williams

‘Eres bueno, Charlie Brown’ llega a Lima desde Broadway: Luis Baca interpretará a Snoopy

María Pía Copello refuta a Mario Hart y defiende a su sobrina tras comprometerse a los 23 años

BTS en San Marcos: Productora y Ticketmaster publican los horarios, rutas alternas y planes de salidas tras incidente con Robbie Williams

DEPORTES

Nolberto Solano debuta con desastre en la Copa FIFA ASEAN: Pakistán fue goleado 4-0 a manos de Tailandia en Fase de Grupos

Nolberto Solano debuta con desastre en la Copa FIFA ASEAN: Pakistán fue goleado 4-0 a manos de Tailandia en Fase de Grupos

Programación de Latina TV para las presentaciones de clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27: eventos de San Martín, Regatas Lima y más

Perú vs Estados Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs Estados Unidos HOY: posibles titulares del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Perú vs Estados Unidos HOY: Canal TV del partido amistoso por fecha FIFA 2026